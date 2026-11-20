Ação em Bom Conselho e Triunfo inclui entrega de diagnóstico ao poder público com demandas por transporte escolar e internet nas comunidades

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Jovens de comunidades quilombolas de Pernambuco lançam nesta sexta-feira (20) e sábado (21) a campanha "Quilombolas no PME", voltada à defesa da Educação Escolar Quilombola nos Planos Municipais de Educação (PMEs). As atividades ocorrem em Bom Conselho, no Agreste, e em Triunfo, no Sertão, e marcam a entrega de um levantamento inédito sobre as condições de ensino ao poder público local.

Construída por estudantes ao longo de um ano de formação em direitos humanos e comunicação, a mobilização busca pressionar prefeituras por melhorias estruturais nas escolas das comunidades, como acesso à internet e regularidade no transporte escolar.

A iniciativa integra o projeto Educquilombo nos PMEs, realizado com supervisão do Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF), mobilização da Comissão Estadual das Comunidades Quilombolas de Pernambuco (CEAQ-PE) e apoio do Fundo Malala no Brasil.

Para Eloiza Queiroz, jovem da comunidade Santa Rosa e uma das co-criadoras da campanha, o foco é traduzir problemas cotidianos em cobrança política. "A gente pega o que vive todo dia, a luta pelo transporte [escolar], internet e uma escola boa de verdade, e transforma em mobilização unindo a sabedoria dos mais velhos com as forças das redes sociais", destaca.

Já Erica da Silva Queiroz, também de Santa Rosa, aponta a comunicação entre pares como estratégia para ampliar o engajamento estudantil: "Quando você coloca jovens para dialogar com jovens, é a mesma coisa de você colocar liderança para conversar com liderança, professor para conversar com professor, médico para conversar com médico. A eficácia do diálogo vai ser, acredito, de 100%".

Integrante do projeto e co-criadora da iniciativa, Doralice Gico associa o acesso às políticas educacionais à preservação cultural dos territórios. "O papel das juventudes quilombolas está relacionado à sua força e resistência nessa luta por uma educação quilombola que valoriza a nossa história, cultura, ancestralidade e identidade. Defender a educação quilombola é garantir nossos direitos e fortalecer ainda mais as nossas raízes", afirma.

Diagnóstico da educação quilombola

Durante os eventos, lideranças comunitárias e gestores municipais recebem o estudo "Educação Escolar Quilombola como Direito: O que temos e o que queremos".

O documento consolida dados levantados junto às secretarias municipais e entrevistas com estudantes, familiares, educadores e gestores sobre a oferta de ensino e as prioridades para os próximos planos de educação em oito municípios no Agreste e Sertão pernambucanos: Betânia, Bom Conselho, Carnaíba, Custódia, Mirandiba, Orocó, Salgueiro e Triunfo.

De acordo com a organização, a publicação será disponibilizada gratuitamente no site cclf.org.br, mas ainda não há data definida para a liberação do arquivo online.

Programação e serviço

As atividades de lançamento são gratuitas, abertas ao público e começam a partir das 8h nos dois municípios: