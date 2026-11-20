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O município de Goiana terá a primeira Escola dos Povos da Pesca Artesanal do Brasil, com curso voltado á formação de jovens e a valorização de saberes dos conhecimentos e modes de vida das comunidades pesqueiras.

A iniciativa deve começar no início de 2027 e é resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal (SNPA/MPA) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no âmbito do Plano Nacional da Pesca Artesanal. O projeto contará com recursos do governo federal.

Durante a fase inicial, a Prefeitura de Goiana disponibilizará a estrutura da FADIMAB - Faculdade de Ciências e Tecnologia Prof. Dirson Maciel de Barros, instituição pública municipal de ensino superior para as atividades, enquanto a UFPE e o Ministério trabalham na construção de uma sede própria.

Implementação da escola

O prefeito de Goiana, Marcílio Régio, recebeu nesta quinta-feira (19) o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e o secretário nacional da MPA, Cristiano Ramalho. O encontro marcou o avanço das articulações para a implantação da escola.

“Receber em Goiana a primeira Escola dos Povos da Pesca Artesanal do Brasil é uma honra. A Prefeitura vai contribuir com a estrutura necessária para que esse projeto comece e gere oportunidades para nossa população”, afirmou o prefeito Marcílio Régio.

A escola também deverá desenvolver materiais educativos sobre saberes tradicionais, sustentabilidade, racismo ambiental e cultura pesqueira. A iniciativa busca aproximar a educação da realidade das comunidades e reconhecer a importância histórica, social e cultural da pesca artesanal.

“Queremos construir uma formação que valorize os conhecimentos tradicionais e permita que jovens e educadores compreendam a importância da pesca artesanal”, destacou Cristiano Ramalho, secretário nacional de Pesca Artesanal.

Para o reitor da UFPE, a escolha de Goiana reforça o papel estratégico do município e das comunidades pesqueiras da região. “É uma iniciativa inédita, construída em parceria com o Ministério e a Prefeitura, para levar formação e valorização dos saberes da pesca artesanal”, disse Alfredo Gomes.