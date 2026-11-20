A publicação é uma iniciativa do Grupo Abará, formado por estudantes, e reúne textos, ilustrações, fotografias e vídeos sobre questões étnico-raciais

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Estudantes da Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (EREM) Tabajara, em Olinda, lançaram, nessa quinta-feira (19), véspera do Dia da Consciência Negra, a cartilha Letramento Racial, voltada à conscientização e ao enfrentamento do racismo.

A publicação é uma iniciativa do Grupo Abará, formado por alunos do Ensino Médio, e reúne textos, ilustrações, fotografias e vídeos sobre questões étnico-raciais.

O grupo, cujo nome é uma palavra de origem iorubá que significa força e vitória, foi criado em 2024, inicialmente para participar da Olimpíada Brasileira de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (OBERERI). A competição é promovida por pesquisadores negros e negras, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e órgãos do Ministério da Educação (MEC).

Formado por seis estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, o Grupo Abará desenvolve atividades de combate ao racismo dentro e fora do ambiente escolar. O trabalho começou a partir da disciplina de História e inclui a produção de vídeos, cards e outros materiais educativos.

A elaboração da cartilha teve início em abril deste ano e envolveu pesquisas sobre expressões e termos racistas, construção de roteiros e adaptação dos conteúdos para uma linguagem próxima da realidade dos estudantes, moradores da comunidade de Tabajara, na periferia de Olinda.

A publicação reúne conteúdos sobre racismo religioso e ambiental, pesca artesanal e o 25 de Julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, entre outros temas. O material também conta com QR Codes que direcionam os leitores para vídeos produzidos pelo grupo.

Resgate da ancestralidade

De acordo com a professora de História Jaciara Moura, militante antirracista e pós-graduada em Política de Igualdade Racial, a cartilha apresenta ilustrações, diálogos inspirados nas vivências dos estudantes e conceitos de palavras de origem africana. A proposta é contribuir para o resgate da ancestralidade da população negra e a valorização de sua cultura.

“A cartilha também busca corrigir o uso de expressões racistas, ampliar o acesso à informação e estimular a comunidade escolar a assumir uma postura de enfrentamento ao racismo. A publicação representa mais um instrumento produzido pelo Grupo Abará na luta contra o racismo, tanto no ambiente escolar quanto fora dele”, destacou a professora, que atua há mais de 20 anos na rede estadual de ensino.

Ao todo, foram impressos 500 exemplares, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe).

Para o estudante Marcos Daniel, do 1º ano do Ensino Médio, participar do projeto foi uma oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre letramento racial. “Eu não tinha muito conhecimento sobre o assunto e quis participar para aprender mais. Pensamos em fazer a cartilha com uma linguagem mais acessível e uma diagramação mais descontraída para chamar a atenção dos estudantes e facilitar a interação com a cartilha”, explicou.

Já a estudante Ruana Kelly, também do 1º ano, ressaltou que a publicação aborda situações presentes no cotidiano escolar, como o uso de expressões racistas que, muitas vezes, são reproduzidas sem que as pessoas percebam o preconceito que carregam. “Queremos contribuir para ampliar o conhecimento e promover a reflexão, mostrando que essas falas e atitudes não devem ser naturalizadas, mas, sim, combatidas. É importante estudar e compreender essas questões para evitar que situações como essas continuem acontecendo”, destacou.

Na cartilha, os estudantes explicam o significado das palavras ancestralidade, etnia, branquitude, entre outras - Andréa Guerra

*Com informações da Superintendência de Comunicação da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE-PE) e da Assessoria de Imprensa do lançamento