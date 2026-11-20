Grande Recife Consórcio de Transportes anunciou que 13 linhas de ônibus, operadas por seis empresas, terão aumento na frota e no número de viagens

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Os candidatos inscritos para o processo seletivo 2027 das Escolas de Aplicação do Recife, de Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina da Universidade de Pernambuco (UPE) realizam suas provas neste domingo (22).

Ao todo, estão sendo ofertadas 331 vagas, sendo 242 destinadas ao 6º ano do Ensino Fundamental e 89 para o 1º ano do Ensino Médio.

De acordo com a Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA), o número total de inscritos foi 5760, sendo realizadas 3261 inscrições para o Ensino Fundamental e 2499 candidatos que disputam as vagas disponíveis no Ensino Médio. Desse total, metade é reservada para candidatos egressos da rede pública.

A UPE informou que os prédios serão abertos às 7h30 e fechados às 9h, com início da aplicação do exame às 9h15. A orientação é chegar ao local de prova com pelo menos uma hora de antecedência para não correr o risco de se atrasar.

Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660, no e-mail: processodeingresso@upe.br ou ainda nos endereços eletrônicos: https://processodeingresso.upe.pe.gov.br e www.upe.br.

Transporte público

Os candidatos também contarão com um reforço na operação do transporte público neste domingo. O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) anunciou que 13 linhas de ônibus, operadas por seis empresas, terão aumento na frota e no número de viagens no Região Metropolitana do Recife (RMR).

As linhas contempladas são:

312 – Mustardinha;

346 – TI TIP (Conde da Boa Vista);

440 – CDU/Caxangá/Boa Viagem;

522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe);

640 – Guabiraba/Derby (Joana Bezerra);

710 – Beberibe/Derby (Joana Bezerra);

860 – TI Xambá (Príncipe);

1963 – TI PE-15/TI Igarassu (Sítio Histórico);

1964 – TI Igarassu/TI Macaxeira;

1967 – TI Igarassu (Sítio Histórico);

1974 – Jardim Atlântico;

1992 – Pau Amarelo;

1993 – Conjunto Praia do Janga.

Segundo o CTM, programação tem como objetivo ampliar a oferta de transporte coletivo e facilitar o deslocamento dos estudantes que participarão da seleção, além de atender aos demais passageiros que utilizam as linhas.

Em caso de dúvidas, sugestões, reclamações ou denúncias, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do CTM pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, todos os dias, no mesmo horário.

Caso a solicitação não seja solucionada, o usuário poderá recorrer à Ouvidoria, desde que tenha o número do protocolo do atendimento inicial. O contato pode ser feito pelo e-mail ouvidoriapublica@granderecife.pe.gov.br ou pelos telefones (81) 3182-5511, 3182-5633, 3182-5630 e 3182-5519, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.



