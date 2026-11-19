No segundo domingo, os candidatos responderam a 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química)

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nessa quarta-feira (18), o gabarito oficial dos dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. No documento, o instituto informou a anulação de duas questões de Matemática e suas Tecnologias: a de número 159 do Caderno Azul e a 153 do Caderno Amarelo.

Após a aplicação da prova, no último domingo (15), diversos professores já vinham contestando a questão. O enunciado abordava a classificação final de seis times que disputaram um campeonato de futebol e apresentava informações parciais sobre as quantidades de gols marcados e sofridos pelas equipes.

O professor de Matemática do Colégio Saber Viver (CSV), Rodrigo Barreira, explicou que, embora os estudantes pudessem chegar facilmente a uma resposta correta por meio da aplicação das fórmulas de média e mediana, o problema apresentava uma contradição matemática.

"O aluno que resolveu de uma maneira tradicional conseguiu encontrar o resultado que estaria na letra C, que é 35. Ao calcular a média, ele encontra um valor de 10 e, depois, ao pensar na mediana, encontra um valor de 25. A resposta estaria certa. Não teria nenhum problema nesse aspecto", afirmou.

No entanto, segundo Barreira, a questão apresentava um campeonato com seis times e uma tabela com informações sobre os gols marcados e sofridos pelas equipes. "Um gol que é marcado por um time necessariamente é sofrido pelo outro time. Então, quando a gente somasse os valores da coluna de gols marcados, teria que dar o mesmo resultado da soma da coluna dos gols sofridos", pontuou.

"Com esses valores, média 10 e mediana 25, quando a gente faz esse somatório, não bate. Uma coluna traz como soma 150, enquanto a outra coluna traz a soma de 145. Então, o aluno que usou a lógica para encontrar esse resultado não teria esse valor entre as alternativas. Ele poderia encontrar, por exemplo, a média, que é 10, fazer a soma da primeira coluna, que daria 150, e encontrar o valor de Y pensando em qual número estaria faltando para que a soma da coluna dos gols sofridos também chegasse a 150", explicou o professor.

Rodrigo Barreira considerou correta a anulação da questão, embora acredite que a maioria dos estudantes tenha conseguido respondê-la, uma vez que os conceitos de média e mediana são bastante trabalhados em sala de aula.

O resultado oficial do Enem 2026 será disponibilizado no dia 18 de janeiro de 2027, conforme anunciado pelo Ministério da Educação (MEC).

Questão 159 do Caderno Azul do Enem 2026 foi anulada pelo Inep - Reprodução do Caderno Azul do Enem

Prazo para pedir reaplicação

Nesta sexta-feira (20), termina o prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante.

As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro. Vale ressaltar que o inscrito fará a prova apenas do dia em que sua participação foi inviabilizada.

Entre os problemas logísticos que justificam uma nova aplicação estão desastres naturais que comprometam a infraestrutura dos locais de prova, falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade pela ausência de luz natural e erros nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado aos inscritos.

No caso das doenças infectocontagiosas, o edital contempla tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Mpox, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) e covid-19.

Nessas situações, é necessário apresentar a documentação comprobatória exigida pelo edital, com data que abranja o dia de aplicação do exame. Os pedidos serão analisados pelo Inep.

Já os inscritos de municípios afetados por eventos climáticos que comprometeram a realização das provas também terão direito à reaplicação, desde que formalizem a solicitação na Página do Participante. A ocorrência de chuva na região, por si só, não garante esse direito. É necessário que a situação tenha efetivamente prejudicado a aplicação do exame, como nos casos de danos à infraestrutura dos locais de prova.