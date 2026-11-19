Enem 2026: entenda por que questão de Matemática foi anulada pelo Inep
No segundo domingo, os candidatos responderam a 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química)
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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nessa quarta-feira (18), o gabarito oficial dos dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. No documento, o instituto informou a anulação de duas questões de Matemática e suas Tecnologias: a de número 159 do Caderno Azul e a 153 do Caderno Amarelo.
Após a aplicação da prova, no último domingo (15), diversos professores já vinham contestando a questão. O enunciado abordava a classificação final de seis times que disputaram um campeonato de futebol e apresentava informações parciais sobre as quantidades de gols marcados e sofridos pelas equipes.
O professor de Matemática do Colégio Saber Viver (CSV), Rodrigo Barreira, explicou que, embora os estudantes pudessem chegar facilmente a uma resposta correta por meio da aplicação das fórmulas de média e mediana, o problema apresentava uma contradição matemática.
"O aluno que resolveu de uma maneira tradicional conseguiu encontrar o resultado que estaria na letra C, que é 35. Ao calcular a média, ele encontra um valor de 10 e, depois, ao pensar na mediana, encontra um valor de 25. A resposta estaria certa. Não teria nenhum problema nesse aspecto", afirmou.
No entanto, segundo Barreira, a questão apresentava um campeonato com seis times e uma tabela com informações sobre os gols marcados e sofridos pelas equipes. "Um gol que é marcado por um time necessariamente é sofrido pelo outro time. Então, quando a gente somasse os valores da coluna de gols marcados, teria que dar o mesmo resultado da soma da coluna dos gols sofridos", pontuou.
"Com esses valores, média 10 e mediana 25, quando a gente faz esse somatório, não bate. Uma coluna traz como soma 150, enquanto a outra coluna traz a soma de 145. Então, o aluno que usou a lógica para encontrar esse resultado não teria esse valor entre as alternativas. Ele poderia encontrar, por exemplo, a média, que é 10, fazer a soma da primeira coluna, que daria 150, e encontrar o valor de Y pensando em qual número estaria faltando para que a soma da coluna dos gols sofridos também chegasse a 150", explicou o professor.
Rodrigo Barreira considerou correta a anulação da questão, embora acredite que a maioria dos estudantes tenha conseguido respondê-la, uma vez que os conceitos de média e mediana são bastante trabalhados em sala de aula.
O resultado oficial do Enem 2026 será disponibilizado no dia 18 de janeiro de 2027, conforme anunciado pelo Ministério da Educação (MEC).
Prazo para pedir reaplicação
Nesta sexta-feira (20), termina o prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante.
As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro. Vale ressaltar que o inscrito fará a prova apenas do dia em que sua participação foi inviabilizada.
Entre os problemas logísticos que justificam uma nova aplicação estão desastres naturais que comprometam a infraestrutura dos locais de prova, falta de energia elétrica que prejudique a visibilidade pela ausência de luz natural e erros nos procedimentos de aplicação que causem prejuízo comprovado aos inscritos.
No caso das doenças infectocontagiosas, o edital contempla tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Mpox, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) e covid-19.
Nessas situações, é necessário apresentar a documentação comprobatória exigida pelo edital, com data que abranja o dia de aplicação do exame. Os pedidos serão analisados pelo Inep.
Já os inscritos de municípios afetados por eventos climáticos que comprometeram a realização das provas também terão direito à reaplicação, desde que formalizem a solicitação na Página do Participante. A ocorrência de chuva na região, por si só, não garante esse direito. É necessário que a situação tenha efetivamente prejudicado a aplicação do exame, como nos casos de danos à infraestrutura dos locais de prova.