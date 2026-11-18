Os pesquisadores da UFPE foram escolhidos em diferentes áreas do conhecimento: Ciências da Terra, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias

Quatro professores titulares da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foram eleitos novos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências (ABC) para o ciclo 2027-2031. A escolha ocorreu nesta terça-feira (17). Os docentes selecionados são Moacyr Cunha de Araújo Filho, atual vice-reitor da universidade, José Luiz de Lima Filho, Ricardo Alencar de Arraes Ximenes e Ana Maria Benko Iseppon.

Ao todo, a ABC elegeu 70 novos integrantes, sendo 23 membros titulares, 17 correspondentes e 30 afiliados. Os pesquisadores da UFPE foram escolhidos em diferentes áreas do conhecimento: Moacyr Cunha de Araújo Filho, em Ciências da Terra; José Luiz de Lima Filho e Ricardo Alencar de Arraes Ximenes, em Ciências da Saúde; e Ana Maria Benko Iseppon, em Ciências Agrárias.

Moacyr Cunha de Araújo Filho é professor do Departamento de Oceanografia e pesquisador do Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma). Engenheiro civil formado pela UFPE, possui mestrado em Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo e doutorado em Física e Química do Meio Ambiente pelo Institut National Polytechnique de Toulouse, na França. Sua atuação científica está relacionada principalmente às mudanças climáticas e à pesquisa oceanográfica.

Entre outras atividades, é coordenador científico da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima) e cocoordenador do Grupo de Trabalho sobre a Base Científica das Mudanças Climáticas do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Também integra o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas e o comitê científico da Presidência da COP30. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 1B.

Na área de Ciências da Saúde, José Luiz de Lima Filho integra o Departamento de Bioquímica da UFPE e dirige o Instituto Keizo Asami desde 2022. Antes, esteve à frente da direção científica do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (Lika), entre 2000 e 2022. Médico formado pela universidade, possui doutorado em Bioquímica e Microbiologia pela University of St Andrews, na Escócia.

Sua trajetória acadêmica inclui pesquisas em microbiologia, bioquímica e desenvolvimento de biossensores para diagnósticos clínicos e ambientais. Também trabalha com estudos moleculares de doenças metabólicas, incluindo o câncer. Ao longo da carreira, orientou mais de 100 mestres e doutores, publicou mais de 320 trabalhos científicos e possui mais de 20 pedidos de patentes, duas delas concedidas. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível A.

Também eleito em Ciências da Saúde, Ricardo Alencar de Arraes Ximenes é professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE e atua no Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da instituição. Médico formado pela universidade, tem doutorado em Epidemiologia pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, onde também realizou pós-doutorado. É professor associado da Universidade de Pernambuco (UPE) e integra o Grupo de Pesquisa da Epidemia da Microcefalia (MERG), que reúne pesquisadores de diferentes instituições para investigar a Síndrome Congênita da Zika.

Entre suas atividades, participa de iniciativas internacionais de pesquisa sobre o vírus Zika, incluindo grupos vinculados à Organização Mundial da Saúde. Também integra o consórcio brasileiro de coortes relacionadas ao vírus e a rede latino-americana de preparação e enfrentamento à doença. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 1B.

Na área de Ciências Agrárias, a representante da UFPE é Ana Maria Benko Iseppon, professora titular do Departamento de Genética e chefe do Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal. Bióloga, possui doutorado em Ciências Naturais, com ênfase em Genética Vegetal, pela Universidade de Viena, na Áustria, e realizou pós-doutorados na Universidade de São Paulo e na Goethe Universität, na Alemanha.

Sua pesquisa envolve genética, bioinformática, genômica e sistemática molecular de plantas, com destaque para espécies do Nordeste adaptadas a condições ambientais extremas, como seca, salinidade e calor. A pesquisadora também coordenou o Programa de Pós-Graduação em Genética da UFPE e o Departamento de Genética, além de ter presidido a Sociedade Brasileira de Genética entre 2020 e 2022. Orientou mais de 90 pesquisadores na pós-graduação e é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível A.