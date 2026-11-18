Número é 20% superior ao registrado no mesmo período do processo anterior; famílias também contam com atendimento presencial e unidade itinerante

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A Rede Municipal de Ensino do Recife já contabiliza 20.247 inscrições no cadastro de reserva de vagas para estudantes novatos em 2027. Do total, 7.009 são destinadas a creches e 13.238 às demais etapas de ensino. O número representa um aumento de aproximadamente 20% em relação ao registrado no mesmo período do processo de matrícula anterior.

Para ampliar o acesso ao cadastramento, a Prefeitura do Recife disponibiliza atendimento presencial em escolas e Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania (UTECs), além de um serviço itinerante realizado no Caminhão da Primeira Infância. Nesta quarta-feira (18), o prefeito Victor Marques visitou a unidade móvel acompanhado da secretária municipal de Educação, Cecília Cruz.

Nos pontos de apoio instalados na rede municipal, 1.480 famílias já receberam assistência para realizar as inscrições. A iniciativa busca atender principalmente responsáveis que não têm acesso à internet ou encontram dificuldades para utilizar a plataforma digital.

Outra alternativa é a Matrícula Itinerante, realizada no Caminhão da Primeira Infância, com foco nas inscrições para a Educação Infantil. No local, agentes capacitados auxiliam os responsáveis durante o preenchimento do cadastro. Desde o início da ação, 147 famílias foram atendidas.

A cada semana, o caminhão fica instalado em um ponto diferente da cidade. Até esta quarta-feira (18), a unidade está no Compaz Miguel Arraes, na UTEC Caxangá, onde duas famílias haviam recebido atendimento. Na semana anterior, o serviço funcionou no Compaz Governador Eduardo Campos, na UTEC Alto Santa Terezinha.

De acordo com a Secretaria de Educação, a maior parte das famílias atendidas apresenta perfil de baixa renda. Entre as principais dificuldades relatadas estão a falta de conectividade e o acesso ao sistema de inscrição pela internet.

Uma das pessoas que procuraram o serviço foi Marinalva Maria, de 56 anos, moradora do bairro do Zumbi. Ela utilizou o atendimento para inscrever a neta Helena, de dois meses, no berçário do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alcides Tedesco.

“O caminhão facilitou muito a realização da matrícula. Foi um atendimento muito bom e rápido. Tenho outras duas netas que estudam na creche e são muito bem cuidadas. Tenho certeza de que Helena também será muito bem acolhida”, relatou.

Segundo o prefeito Victor Marques, a oferta de diferentes modalidades de atendimento busca garantir que as famílias consigam participar do processo, inclusive aquelas que enfrentam dificuldades para realizar o procedimento on-line. A secretária Cecília Cruz também destacou a importância de ampliar o acesso ao cadastramento, com atenção às crianças em situação de maior vulnerabilidade.

Atendimento do Caminhão da Primeira Infância

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes locais:

Até 19 de novembro: Compaz Miguel Arraes (UTEC Caxangá), na Avenida Caxangá, 653, Madalena.

Compaz Miguel Arraes (UTEC Caxangá), na Avenida Caxangá, 653, Madalena. De 23 a 27 de novembro: Compaz Ariano Suassuna (UTEC Cordeiro).

Compaz Ariano Suassuna (UTEC Cordeiro). De 30 de novembro a 4 de dezembro: Compaz Leda Alves (UTEC Pina), na Rua José Rodrigues, s/n, Pina.

Compaz Leda Alves (UTEC Pina), na Rua José Rodrigues, De 7 a 10 de dezembro: Compaz Paulo Freire (UTEC Ibura), na Rua Santa Maria Madalena, s/n, UR-01. O atendimento também contará com anexo no Compaz Ibura, na Ladeira da Cohab, 10, Cohab.

O prazo para realizar o cadastro de reserva de vagas para estudantes novatos termina em 10 de dezembro. Após essa etapa, as famílias devem acompanhar o calendário para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula.



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