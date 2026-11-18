E-book reúne práticas pedagógicas e trabalhos de alunos da Escola Arquipélago; lançamento será nesta quarta-feira (18), com apoio da EcoNoronha

Professores e estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha lançam, nesta quarta-feira (18), o primeiro guia de educação antirracista do arquipélago. Em formato de e-book, a publicação reúne orientações e práticas pedagógicas para abordar o combate ao racismo no cotidiano escolar, além de trabalhos desenvolvidos pelos próprios alunos durante o ano letivo de 2026.

O lançamento encerra o projeto Memórias, Telas e Territórios, realizado com apoio da EcoNoronha, concessionária responsável pela gestão dos serviços no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. A iniciativa foi desenvolvida ao longo do ano com turmas do Ensino Fundamental I e II, por meio de seis missões educativas onde foram trabalhados temas como história dos povos originários e valorização da cultura e das memórias da ilha.

Guia reúne práticas para educação antirracista

Construído a partir das experiências dos educadores durante o projeto, o e-book apresenta orientações e atividades que podem ser incorporadas à rotina das escolas. A proposta é que o material continue sendo utilizado pelos professores mesmo após o encerramento das atividades, como referência para o desenvolvimento de práticas pedagógicas antirracistas.

Os estudantes também participaram da elaboração da publicação. O guia reúne produções feitas por eles ao longo das seis missões, incluindo atividades realizadas em sala de aula, cartazes e ações como a Feira da Diversidade. Dessa forma, o material registra tanto as práticas desenvolvidas pelos professores quanto as reflexões e criações dos alunos.

Para a professora de história Grazielle Rodrigues, representante do Núcleo de Pesquisa Elunã e responsável pelo projeto, a publicação busca contribuir para ampliar o acesso de educadores e estudantes a ferramentas de combate ao racismo.

"Quando observamos que ainda existe uma lacuna tão significativa na implementação de práticas voltadas à educação antirracista, percebemos a importância de criar materiais e promover atividades que levem essa discussão para dentro da sala de aula. É fundamental que estudantes e educadores tenham acesso a ferramentas que possibilitem não só refletir mas colocar em prática atividades contra o racismo e construir, coletivamente, uma educação mais consciente", afirma.

Educação antirracista ainda é desafio nos municípios pernambucanos

A criação do guia também ocorre em um contexto de baixa implementação de políticas de educação antirracista nas redes públicas de ensino de Pernambuco. Levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) aponta que, entre os 184 municípios pernambucanos, apenas Lagoa dos Gatos, no Agreste, mantém uma política consolidada nessa área. Outros 63 municípios ainda estão em estágio inicial de implementação de iniciativas voltadas ao tema.

A lacuna identificada no levantamento foi um dos pontos discutidos durante o projeto em Fernando de Noronha, que buscou desenvolver atividades e materiais para fortalecer a abordagem antirracista no ambiente escolar.

Segundo Grazielle Rodrigues, a participação dos alunos é uma das marcas da publicação. "Os estudantes têm participação ativa no ebook, uma vez que vai tá lá sendo apresentado todos os produtos que esses estudantes foram realizando ao longo do tempo nas seis missões desenvolvidas durante o ano letivo sobre essa temática".

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