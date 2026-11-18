Do resgate da ancestralidade negra na literatura às práticas escolares, representatividade ainda é um dos desafios da educação antirracista

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Quem conta a história de um povo também contribui para construir a forma como as novas gerações reconhecem a própria identidade e encontram referências. Nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, é fundamental reforçar que essa luta não se limita a uma data ou a um mês, mas precisa estar presente ao longo de toda a trajetória escolar e da formação de estudantes e profissionais da Educação.

Na literatura infantojuvenil, o livro "Abyna: a rainha de fogo e vento", que narra a história de uma matriarca de um clã de guerreiras ashanti, da África Ocidental, busca resgatar a ancestralidade, a memória e o protagonismo das mulheres negras na história dos povos africanos.

Escrito por Chiara Ramos, poetisa, professora e jurista, a obra apresenta uma perspectiva sobre os povos africanos que vai além das narrativas historicamente associadas à violência e à escravização. O livro integra a coleção Ubuntu.

"Que significa que 'eu sou porque cada ser é'. Eu sou porque eu faço parte de um ecossistema que não está só na relação com os meus pares, mas está também na relação com a natureza, com a terra", explica Chiara.

Ao destacar a luta, a resistência e a busca pela liberdade, o livro propõe contribuir para a formação de crianças que reconheçam sua história, ancestralidade e sua capacidade de transformação. A proposta é especialmente direcionada às meninas negras, para que encontrem na literatura referências de força, coragem e protagonismo.

A iniciativa também dialoga com um desafio que ultrapassa as páginas dos livros: a construção de uma educação antirracista nas escolas que esteja presente não só nos materiais didáticos, mas nas estruturas das salas de aula, na formação dos professores e nas práticas de todo o ambiente escolar.

A ausência dessa representatividade contribui para a reprodução de estereótipos, acentua as desigualdades e impacta diretamente na aprendizagem.

"Tem uma questão que é muito grave quando se estuda a história do país: é dizer que essa história começa em 1500 com uma invasão que se chama de descobrimento. E a partir daí, a narrativa retira todo o protagonismo na construção da nação tanto dos povos indígenas quanto dos povos negros que foram trazidos para cá escravizados", afirma Chiara, em entrevista à coluna Enem e Educação.

"Isso afeta diretamente a identidade, a formação da identidade de crianças e de jovens que não querem ser associados a ideias de humilhação, subalternização, escravização", complementa.

Chiara Ramos é autora do livro de literatura infantojuvenil "Abyna: A Rainha de Fogo e Vento " - Armando Artoni

Educação Antirracista precisa ser prática cotidiana

A dificuldade de transformar a educação antirracista em uma prática cotidiana nas escolas também aparece nos dados de um levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

Dos 184 municípios pernambucanos avaliados, 63 ainda estão no estágio inicial de implementação de políticas de Educação para as Relações Étnico-raciais (ERER) nas redes públicas municipais, enquanto apenas Lagoa dos Gatos alcançou o estágio de consolidação dessas medidas.

O levantamento também acompanha as diferenças de desempenho escolar entre estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI) e estudantes brancos das redes municipais de Pernambuco. Para isso, compara os resultados das provas de Língua Portuguesa e Matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizadas em 2019 e 2023.

No conjunto dos municípios, a diferença de desempenho entre os dois grupos diminuiu em todas as etapas avaliadas. Apesar do avanço, 40 municípios não conseguiram reduzir a desigualdade de aprendizagem entre estudantes PPI e brancos no período analisado.

Apesar de a legislação brasileira estabelecer há mais de duas décadas a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, a implementação dessas políticas ainda enfrenta obstáculos. A Lei nº 10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), tornou obrigatório o ensino da temática na educação básica.

Para Chiara Ramos, o racismo institucional é o principal deles. "As instituições operam para manter uma lógica de privilégio e de subalternidade; as instituições brasileiras são criadas e foram criadas para isso. Uma educação efetivamente antirracista — que traga consciência também de gênero, de classe, de orientação sexual, anticapacitista, antietarista — é algo muito perigoso para a manutenção de um sistema de privilégios", criticou.

"E se você perceber e analisar quem governa, todos são famílias que possuem privilégios que são herdados quase como dinastias. E é assim que o racismo opera. E, na verdade, você pergunta: 'Essas instituições estão atuando errado?' Dentro da lógica de uma estrutura de Estado racista e de um racismo institucional, é exatamente isso que elas vão fazer. Elas não vão querer implementar", declarou a jurista.

Impacto na aprendizagem e a necessidade de mudança estrutural

Promover uma educação antirracista também significa criar espaços em que os estudantes possam reconhecer suas identidades e valorizar suas origens.

Na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) José Mário Alves da Silva, localizada em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, esse trabalho é desenvolvido por meio de iniciativas que aproximam os estudantes de suas raízes culturais e dos saberes das comunidades onde vivem.

A primeira é o Clube Nzinga, que promove atividades formativas semanais, oficinas de escrevivência, capoeira e maracatu com mestres nativos e locais, além de grupos de estudo e pesquisa financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A segunda iniciativa é o Clube dos Mares de Sabedoria, que desenvolve pesquisas em parceria com a comunidade marisqueira e de pescadores artesanais, envolvendo estudantes oriundos dessas famílias. A iniciativa conta com bolsas da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).

Para a professora de História Alyne Nunes, os próprios estudantes ainda enfrentam dificuldades para se reconhecerem como pessoas negras, indígenas e racializadas. Por isso, políticas de ERER são fundamentais para fortalecer esse processo educativo.

Entre os obstáculos para a efetivação dessas políticas está a dificuldade de construir uma gestão articulada, além da necessidade de ampliar a compreensão do próprio corpo docente de que todas as áreas do conhecimento também são responsáveis por abordar essa temática.

“Muitas vezes, essas ações são coordenadas nas escolas pelos núcleos de estudo, como aqui na minha escola, o Clube Nzinga, que é feito, organizado e construído pelas professoras negras da escola. Acaba recaindo muito essa missão em nós, professores negros antirracistas, seja de qual área for, e ainda mais nas disciplinas de Humanas. Essa temática fica centralizada em nosso currículo escolar. Além do que a gente tem que dar no cotidiano, ainda precisamos responder a essas políticas públicas, que deveriam ser feitas e coordenadas pela comunidade escolar como um todo”, destaca Alyne, em entrevista à coluna Enem e Educação.

Para a professora, a redução das desigualdades de aprendizagem entre estudantes negros, indígenas e brancos depende de uma mudança estrutural no currículo escolar, que vá além de atividades pontuais ou da abordagem de datas e personalidades históricas.

Essa transformação exige investimento na formação dos docentes para que a educação antirracista atravesse todas as áreas do conhecimento, a gestão e as práticas pedagógicas, incorporando a literatura, a cultura popular, as memórias e as vivências dos estudantes. Alyne reforça que é necessário superar currículos ainda marcados por referências eurocêntricas e olhares brancos e normativos sobre os corpos, as histórias e a existência de pessoas negras e indígenas.

"Não dá para trabalhar a questão antirracista sem entender onde essa escola está assentada. Aqui é uma comunidade pesqueira, marisqueira, de resistência, do surfe, enfim, a comunidade das águas, né? E aí vários projetos aqui na escola são desenvolvidos a partir desse olhar. Muito do nosso currículo pedagógico, eventos, eles são conectados com essa experiência da cultura oceânica — regulamentada, cuidada, politizada pelos povos originários e negros aqui do território", explica.

Estudantes do Clube Nzinga promoveram a III Semana da Resistência Negra, com atividades pedagógicas, culturais e formativas, com base na lei 10.639/2023 - Reprodução Instagram @clubenzinga

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