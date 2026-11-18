Dados do TCE-PE apontam que 63 municípios do Estado ainda estão no estágio inicial de implementação da Educação para as Relações Étnico-Raciais

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Mais um 20 de novembro chega, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, e, com ele, permanece a discussão sobre os desafios de construir uma educação antirracista em todo o Brasil.

Apesar de leis, diretrizes e políticas nacionais criadas para garantir o ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas, a efetivação dessas medidas ainda possui diversos obstáculos nas redes públicas e privadas.

Em Pernambuco, mais de um terço dos municípios avaliados (63 dos 184) permanece no estágio inicial de implementação das diretrizes da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE).

O estudo, divulgado no dia 11 de novembro, analisou como as prefeituras estão colocando em prática essas diretrizes, que orientam o reconhecimento da diversidade étnico-racial e o enfrentamento do racismo no ambiente escolar.

A obrigatoriedade desses conteúdos foi estabelecida pelas Leis Federais nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Posteriormente, foram criados o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), em 2013, e a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), em 2024.

Critérios de avaliação

Para avaliar a situação de cada município, o TCE-PE analisou as respostas das prefeituras a um questionário com 17 critérios relacionados à ERER, distribuídos em seis áreas: institucionalização da política, formação dos profissionais, material didático, gestão escolar, avaliação e monitoramento das ações e financiamento.

“Cada critério só é considerado atendido mediante comprovação documental. Não basta apenas declarar que a ação existe. É preciso documentá-la para garantir a comprovação da execução da política pública perante os órgãos de controle”, disse Nazli Nejaim, gerente de Fiscalização da Educação do TCE-PE.

Com base nas informações e nos documentos enviados pelas prefeituras, o Tribunal de Contas criou o indicador Grau de Implementação da Educação das Relações Étnico-Raciais (IC-ERER), com notas de zero a dez, divididas em quatro níveis: inicial (1 a 4,99), intermediário (5 a 7,99), avançado (8 a 8,99) e consolidado (9 a 10).

Dos 184 municípios analisados, 111 foram classificados no nível intermediário e 63 no inicial. Apenas Lagoa dos Gatos alcançou o nível consolidado. Outros nove municípios chegaram à faixa avançada: Carnaíba, Carpina, Jataúba, Lagoa do Carro, Machados, Orobó, Panelas, Pombos e São Joaquim do Monte.

Combate à discriminação

A superação desse cenário exige que o combate à discriminação ultrapasse datas comemorativas isoladas e seja incorporado de forma contínua ao cotidiano das escolas. Antes, porém, é preciso contextualizar historicamente essa realidade.

O professor doutor em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Thiago Santos, destaca que o Brasil vivenciou 350 anos de escravização deliberada da população negra.

Mesmo após a abolição, essa população continuou enfrentando barreiras no acesso a direitos básicos, como educação, saúde e moradia. A luta por igualdade de oportunidades, iniciada ainda durante o período escravocrata, permanece necessária diante das desigualdades que persistem até hoje.

"Mas percebo que nós avançamos de forma significativa porque a sociedade como um todo foi percebendo a importância de debater um tema que estava presente em seu cotidiano", avalia o professor em entrevista à coluna Enem e Educação.

Thiago Santos também pontua que a Lei nº 10.639/2003 não inaugurou a luta dos movimentos negros por igualdade de oportunidades, mas representou um marco legal para a presença do debate racial nas escolas. "Ela, de certo modo, sedimenta, cristaliza a ideia legal de pensar que debater sobre a luta contra o racismo no âmbito da educação básica deve ser algo presente no cotidiano das escolas públicas municipais, estaduais e também da rede privada", explica.

Isso significa que o debate sobre a história da população negra não deve se limitar à memória das violências sofridas, mas também contemplar as conquistas alcançadas. Nesse cenário, as políticas públicas têm papel fundamental na ampliação da reflexão e no enfrentamento do racismo em todas as fases da vida.

Professor doutor em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Thiago Santos - Adaíra Sene

Impacto nos investimentos

A implementação da ERER também está vinculada a mecanismos federais de financiamento e incentivo às redes de ensino.

Entre eles estão o VAAR (Valor Aluno Ano Resultado), complementação da União ao Fundeb condicionada ao cumprimento de critérios de gestão, aprendizagem e redução das desigualdades educacionais (raciais e socioeconômicas); o PDDE Diversidades – ERER, que destina recursos diretamente às escolas para ações na área; e o Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que reconhece boas práticas e prevê premiação de R$ 200 mil por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR).

Segundo o levantamento do TCE-PE, nos exercícios de 2025 e 2026, 65 municípios pernambucanos deixaram de receber uma estimativa de R$ 309 milhões em complementação do VAAR. Desse total, 40 não reduziram a desigualdade de aprendizagem racial e 25 não alcançaram a redução da desigualdade socioeconômica.

A estimativa considera apenas os recursos do VAAR, sem incluir valores do PDDE Diversidades – ERER ou do Selo Petronilha, e foi calculada com base na mediana dos repasses destinados a municípios habilitados de porte semelhante.

"Quando o município não consegue promover ações que diminuam as desigualdades no âmbito das avaliações de larga escala, que juntas dão a base para a nota no Saeb, e especificamente o Ideb, demonstra que não necessariamente está se preocupando na redução das desigualdades étnico-raciais", avalia o professor doutor Thiago Santos.

Segundo o professor da UFPE, uma das dificuldades está na falta de reconhecimento dessas disparidades por parte de gestores públicos, o que compromete a criação de ações para enfrentá-las.

"Muitas vezes, o conjunto dos sujeitos que administram o município, do ponto de vista político-partidário ou da política enquanto ação, não reconhece as desigualdades que fundaram a história do Brasil e que até hoje têm respaldo no nosso cotidiano enquanto cidadãos brasileiros", afirma.

Para Thiago Santos, essa dificuldade também ajuda a explicar por que municípios deixam de receber a complementação do VAAR. "Se eu não acredito que a desigualdade racial existe, consequentemente, não conseguirei criar ações junto com as professoras e os professores que fazem o município para combatê-la", pontua.

Recife não reduz desigualdades de aprendizagem

A rede municipal do Recife, por exemplo, não conseguiu reduzir as desigualdades de aprendizagem racial e socioeconômica entre 2019 e 2023, conforme os critérios da Condicionalidade III do VAAR.

Entre os estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI) — que hoje correspondem a 80% da rede de ensino —, o percentual com aprendizado adequado caiu de 38%, em 2019, para 36,7%, em 2023, uma redução de 1,3 ponto percentual. Já entre os alunos de menor nível socioeconômico, o índice passou de 35,8% para 32,7% no mesmo período, uma queda de 3,1 pontos percentuais. Para 2026, o recurso previsto para ser recebido era de R$ 1.661.528,13, segundo dados do MEC.

A coluna Enem e Educação procurou a Secretaria de Educação do Recife para saber os motivos pelos quais a rede municipal não cumpriu a condicionalidade e quais medidas serão adotadas para garantir a efetiva implementação da ERER nas escolas.

Em nota, a pasta não respondeu diretamente aos questionamentos sobre os resultados não alcançados em 2025 e 2026. Segundo a Seduc, a rede municipal é referência nacional, citando a conquista do Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, em 2024.

"O desafio de ampliar a aprendizagem para todos os estudantes visando a redução de desigualdades vem avançando através não só da formação continuada em Educação para as Relações Étnico-Raciais, mas também no monitoramento das ações da rede e em ações específicas que visam ampliar a aprendizagem dos nossos estudantes para avançar cada vez mais em busca de melhores resultados", diz a nota.

"O currículo do Recife também já apresenta uma proposta bastante amadurecida no que se refere à implantação das ações pedagógicas com o foco no tema. Além disso, a rede tem realizado ações fortalecendo a realização da heteroidentificação dos estudantes, ampliando o monitoramento das ações em rede e socializando atividades realizadas entre as unidades", afirmou a pasta.

No ERER Painel TCE-PE, a aba ‘Consequências Financeiras’ permite consultar se o município recebeu esse benefício. Já na seção ‘Seu Município’, é possível acompanhar os resultados e a situação de cada cidade.

“O próximo passo, após esse diagnóstico, será o acompanhamento, por parte do TCE-PE, das ações necessárias para que os municípios possam reduzir as desigualdades na aprendizagem de alunos mais vulneráveis”, destacou Nazli.



