Confira também: Cesar School oferta oito cursos de graduação nas áreas de tecnologia; Programa de Estágio da Vivo 2027 tem mais de 500 vagas

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

UFRPE realiza Feira de Profissões com programação gratuita

A Universidade Federal Rural de Pernambuco promove, nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18), a Feira de Profissões 2026. O evento, que tem como tema “Seu lugar é onde o futuro acontece”, será realizado na quadra coberta do Campus Dois Irmãos, no Recife, além de todas as Unidades Acadêmicas da UFRPE: Belo Jardim (UABJ), Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e Recife (Sede/UAEADTec/Codai).

A programação é das 9h às 17h, com informações sobre cursos e oportunidades de bolsas, interações, atividades integradoras, tour guiado pela Ruralinda e outras atividades que buscam orientar os estudantes no processo de decisão da carreira e curso.

A Feira de Profissões, promovida pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), por meio da Coordenação Geral de Cursos de Graduação, em parceria com coordenações de cursos e estudantes da UFRPE, é gratuita e aberta às pessoas interessadas em conhecer a Universidade e suas oportunidades acadêmicas. Além da exposição de todos os cursos, a programação inclui visitas guiadas a laboratórios e estruturas da UFRPE e diversas atividades para uma experiência imersiva a quem deseja conhecer e escolher seu curso e sua carreira profissional e acadêmica.

Quem quiser conferir informações, conteúdos interativos e imagens sobre os cursos e as Unidades Acadêmicas da UFRPE também pode acessar a plataforma www.profissões.ufrpe.org, criada com a finalidade de aproximar a Instituição das pessoas interessadas em conhecer e ingressar na UFRPE

Vestibular da CESAR School encerra inscrições nesta quarta-feira (18)

A CESAR School encerra nesta quarta-feira (18) as inscrições para o vestibular 2027.1, que oferece oito cursos de graduação nas áreas de tecnologia, dados, inteligência artificial, cibersegurança, design e negócios. A prova está marcada para o dia 28 de novembro. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição: https://www.cesar.school/graduacao/processo-seletivo-vestibular/

Entre as opções estão Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Design, Administração (ADM Tech), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Banco de Dados e IA, Segurança da Informação e Gestão da Tecnologia da Informação. A proposta pedagógica utiliza a metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), na qual os estudantes desenvolvem projetos e soluções para desafios inspirados em situações do mercado de trabalho.

Localizada no Bairro do Recife, no Porto Digital, a instituição aposta na proximidade com empresas e profissionais do setor de inovação como parte da formação acadêmica. O ambiente reúne mais de 500 empresas e aproxima os estudantes de experiências nas áreas de tecnologia, pesquisa e empreendedorismo.

A CESAR School fica no Recife Antigo - Divulgação/CESAR School

Vivo abre mais de 500 vagas de estágio, com oportunidades em Pernambuco

A Vivo abriu inscrições para o Programa de Estágio 2027, que oferece mais de 500 vagas em diferentes áreas, incluindo oportunidades em Pernambuco. A nova edição conta com três modalidades: Start, voltada a estudantes de diversos cursos; Expert, direcionada à formação em Inteligência Artificial e Cibersegurança; e Summer, com experiência intensiva de oito semanas durante as férias universitárias.

Do total de oportunidades, 50% serão destinadas a pessoas negras. As vagas da modalidade Start estão distribuídas por 12 estados e pelo Distrito Federal, com trabalho híbrido e bolsa-auxílio de até R$ 2 mil. Podem participar estudantes de bacharelado ou cursos tecnólogos com previsão de conclusão entre o primeiro semestre de 2028 e o segundo semestre de 2029.

Já a trilha Expert oferece bolsa de R$ 3 mil e formação especializada em tecnologia, com vagas em São Paulo. A Summer também tem oportunidades no estado paulista, em modelo presencial e com bolsa de R$ 3 mil, para universitários a partir do segundo semestre da graduação.

As inscrições seguem até 16 de dezembro pelo site do Programa de Estágio da Vivo.Entre os benefícios oferecidos estão vale-refeição, auxílio-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e acesso a programas de academia. Os requisitos e as condições de participação variam de acordo com a modalidade escolhida.