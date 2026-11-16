Os participantes responderam a 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

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O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado nesse domingo (15), dividiu opiniões quanto ao nível de dificuldade das questões. Os participantes responderam a 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Para o professor de Matemática do Colégio Saber Viver (CSV), Marcelo Uchoa, a prova apresentou um nível de exigência maior em comparação com edições anteriores, sobretudo pela necessidade de realizar mais cálculos para chegar às respostas.

“Todas as competências de Matemática foram abordadas, porém com questões mais operacionais. Não foi uma prova em que o aluno lia e, pelo cálculo mental, já conseguia chegar a uma solução. A quantidade de questões que permitiam isso diminuiu”, avaliou Marcelo.

De acordo com o professor, conteúdos recorrentes em edições anteriores, como geometria plana, cálculo de médias e funções, também foram cobrados este ano. Uma das questões que mais chamou a atenção foi a de número 151, do Caderno Azul, que abordou geometria analítica e equação da circunferência.

“Ela já tinha caído anteriormente no Enem, mas não no nível que foi essa questão, que exigiu do aluno um conhecimento mais específico, mais aprofundado sobre esse assunto”, explicou.

Marcelo também destacou que o maior nível de exigência demandou mais tempo para a resolução das questões, tornando a administração do tempo fundamental para o desempenho dos candidatos. Segundo ele, mesmo estudantes que se prepararam podem ter um resultado abaixo do esperado caso não adotem uma estratégia adequada durante a prova. Isso pode ocorrer não necessariamente pela falta de conhecimento, mas pela dificuldade de equilibrar o tempo disponível e a quantidade de questões.

Para o professor de Matemática da Escola Técnica Estadual (ETE) Dom Bosco, Antônio Ferreira, uma das questões que chamaram a atenção foi a de número 153, do Caderno Azul, que apresentava uma situação envolvendo um jogo de bilhar.

O enunciado exigia calcular a distância, em centímetros, para que a bola branca acertasse a bola amarela ao percorrer a trajetória escolhida pelo jogador. De acordo com o professor, a questão exigia a realização de vários cálculos, o que poderia dificultar sua resolução dentro do tempo disponível.

Na avaliação do docente, a prova apresentou uma distribuição equilibrada entre questões fáceis, médias e difíceis, mantendo o padrão característico do Enem e contemplando desde conhecimentos básicos de Matemática até conteúdos mais específicos.

“Como um todo, ela está dentro do que a gente trabalha com as turmas do ensino médio. Nas provas do Enem, geralmente, a gente tem em torno de 50% de questões consideradas fáceis. Eu costumo dizer para meus alunos que o importante é eles não errarem as questões fáceis, porque, senão, vão ser prejudicados na TRI. Mas o Enem é bem dosado”, explicou Antônio Ferreira.

Fotos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 - Bruna Araújo/MEC

Ciências da Natureza reúne conteúdos tradicionais e diferentes níveis de dificuldade

Em Ciências da Natureza, foram abordados conteúdos tradicionais do Enem, como meio ambiente, fontes de energia, eletricidade, genética, imunologia e química dos alimentos. As avaliações dos professores apontaram diferentes níveis de exigência: enquanto alguns destacaram questões mais acessíveis, outros chamaram a atenção para a necessidade de domínio de conceitos específicos e de cálculos mais elaborados.

Na avaliação do professor de Química do Colégio Saber Viver, Pietro Santiago, o exame manteve a característica de contextualizar os conteúdos e relacionar conceitos teóricos a situações do cotidiano. Das 45 questões da área, 17 foram dedicadas à Química, distribuídas entre Química Geral, Físico-Química e Química Orgânica, além de temas como transição energética, sustentabilidade e ciclos biogeoquímicos.

O professor também destacou a presença de questões interdisciplinares e a combinação de perguntas mais acessíveis com outras de maior complexidade analítica.

“Entre os destaques de maior complexidade, a análise de uma macromolécula sintética voltada ao crescimento ósseo exigiu do estudante uma leitura espacial sofisticada para reconhecer as interações intermoleculares predominantes em cada trecho da estrutura”, explicou Pietro, referindo-se a questão 101 do Caderno Azul.

O professor de Química da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Escritor Paulo Cavalcanti, Jonas Nascimento, avaliou que o exame mesclou questões mais acessíveis, sobre conteúdos recorrentes, como oxidação, ciclo do nitrogênio e reconhecimento de funções orgânicas, com outras que exigiram maior atenção e domínio de cálculos.

O docente destacou a questão 111, do Caderno Amarelo, sobre fontes alternativas de energia, que considerou acessível aos estudantes do terceiro ano, e a questão 104, sobre estados de agregação da matéria.

Apesar de aparentemente simples, esta última poderia surpreender os candidatos pela abordagem.“Ela dá a impressão de que é mais acessível, mas eu não sei se todo estudante consegue. Então, ela me chamou bastante atenção e me surpreendeu”, comentou.

O professor também observou que algumas questões de Química exigiram mais concentração, especialmente a de número 117, que envolvia cálculo estequiométrico com números decimais. Segundo ele, a resolução poderia ser mais trabalhosa sem o uso de calculadora.

“A prova ficou muito no nível mediano. Ela tem, realmente, questões mais densas do que a gente esperava e outras um pouco mais objetivas. Porém, o cansaço dos alunos é uma das reclamações mais recorrentes”, destacou Jonas.

Em Física, o professor da EREM Escritor Paulo Cavalcanti, Romulo Gurgel, considerou que a prova manteve o estilo tradicional do Enem, com questões contextualizadas e que exigiam interpretação dos enunciados. Embora tenha avaliado a distribuição das questões como equilibrada, classificou o nível de dificuldade entre médio e difícil para os estudantes.

Como exemplo, destacou a questão 95 do Caderno Amarelo, sobre um sensor térmico de 800 Kelvin e um circuito com resistor. O item exigia cálculos em várias etapas e, por isso, poderia consumir mais tempo dos candidatos.

“O estudante tinha que fazer um cálculo em várias etapas, e ali ia gastar um bom tempo calculando. Não era uma questão de resolução rápida. Ela realmente puxou mais o aluno”, explicou. Romulo também ressaltou a presença de conteúdos recorrentes, como eletrodinâmica, termologia, mecânica e ondulatória.

Já o professor de Física do Colégio Saber Viver, Rodrigo Cunha, avaliou que a prova manteve o nível de dificuldade das três últimas edições do Enem. Das 15 questões da disciplina, seis foram consideradas fáceis, sete medianas e duas difíceis.

O professor também destacou a presença de diferentes abordagens sobre energia e mencionou um item sobre circuitos elétricos que retomou uma questão do exame de 2013. “A questão é bem parecida com a de 2013, só que com os valores diferentes, mas o raciocínio era exatamente o mesmo. Inclusive, a figura era muito parecida”, explicou.

Por fim, a professora de Biologia da EREM Ageu Magalhães, Karla Figueiredo, afirmou que a prova apresentou uma mudança na abordagem das questões. Segundo ela, os candidatos precisaram demonstrar domínio dos conceitos e saber aplicá-los, além de interpretar os enunciados.

“Por muitos anos, o aluno precisava fazer a leitura de um texto e interpretar o que estava escrito no enunciado. Agora, não. Ele tem que interpretar o enunciado, saber o conceito e aplicá-lo para responder”, explicou.

Karla Figueiredo também destacou uma questão sobre epistasia, em Genética, e outra de Imunologia, que exigia o reconhecimento do nome de uma célula.

Ela mencionou a retomada de conteúdos de Botânica, que, segundo ela, não apareciam havia algumas edições, e uma questão sobre moluscos filtradores e o acúmulo de poluentes nos manguezais, que exigia conhecimentos específicos.