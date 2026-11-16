Questão do Enem pode ser anulada? Veja o que dizem professores

O gabarito oficial será divulgado na próxima quarta-feira, 18 de novembro. Já os resultados ficaram para o dia 18 de janeiro de 2027

por Estadão Conteúdo
Questão do Enem pode ser anulada? Veja o que dizem professores
No segundo domingo do Enem 2026, os participantes responderão as questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza - Laís Nascimento/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas tecnologias, foi aplicado neste domingo, 15. Mais de 5 milhões de estudantes estavam inscritos para o exame.

O gabarito oficial será divulgado na próxima quarta-feira, 18 de novembro. Já os resultados ficaram para o dia 18 de janeiro de 2027.

Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular ouvidos pelo Estadão acreditam que uma pergunta de Matemática deve ser anulada pelo Ministério da Educação (MEC).

Trata-se da questão 159 da prova azul ou 153 na versão amarela. O enunciado é referente à classificação final de seis times que disputaram um campeonato de futebol e são apresentadas informações parciais das quantidades de gols marcados e sofridos por esses times.

"Os dados são incompatíveis com o enunciado. O número de gols marcados é diferente do número de gols sofridos, razão pela qual a questão é passível de anulação", disse o professor Giuseppe Nobilioni, coordenador de Matemática do Objetivo.

Questionado pelo Estadão, o MEC não retornou até a publicação desta reportagem.

Rodrigo Serra, professor de Matemática do curso e colégio Oficial Estudante, também acredita que a pergunta pode ser anulada. "A questão relacionava média de gols marcados e a mediana de gols sofridos em um campeonato realizado entre seis times. Como o texto diz "seis times", o número de gols marcados teria que ser igual ao número de gols sofridos. E neste caso y=30, e a mediana 29 o que contradiz enunciado. Só poderia ser diferente se tivesse mais times, mas o texto não traz essa informação", explicou.

Victor Pompêo, professor de Matemática do Curso Anglo na Cogna Educação, também defende a anulação da questão. "A inconsistência é que o total de gols marcados não é igual ao total de gols sofridos, o que deveria acontecer em uma situação realista. Essa inconsistência pode atrapalhar o aluno dependendo do raciocínio que ele escolher para resolver a questão. Por conta disso, defendemos a anulação", disse.

Segundo dia do Enem registra 36% de abstenção

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgaram, na noite deste domingo, 15, o balanço do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O número de ausentes avançou de 32% no primeiro dia para 36% no segundo domingo de prova.

Foi o maior índice de abstenção desde 2020, na pandemia. O MEC atribui o resultado ao início da inscrição automática de concluintes do ensino médio e afirma que está dentro do esperado. O MEC anunciou que a inscrição automática de alunos do 3º ano do ensino médio será repetida no Enem 2027.

Neste ano, o Enem também passou a integrar o Saeb, como forma de avaliação da qualidade do ensino médio em todo o País. As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, os participantes podem utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Reaplicação

Os candidatos que faltaram por eventos climáticos ou doenças infecciosas podem solicitar a reaplicação da prova nas datas alternativas - 15 e 16 de dezembro, quando os internos dos presídios e unidades de medidas socioeducativas (como a Fundação Casa) fazem a prova. O pedido pode ser feito, mediante comprovação, na Página do Participante.

O prazo será aberto nesta segunda-feira, 16, e vai até o dia 20 de novembro.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.