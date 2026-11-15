Estudantes de Lagoa de Itaenga criam soluções tecnológicas para saúde e agricultura

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Três projetos tecnológicos desenvolvidos por estudantes de escolas públicas de Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, poderão contribuir para solucionar problemas nas áreas de saúde e agricultura do município.

As iniciativas foram criadas por 11 estudantes que participam do Projeto Passaporte Digital, da Associação Conexão Social (ACS), e apresentadas durante o Prêmio de Inovação e Tecnologia, promovido pela instituição. As propostas seguem em desenvolvimento e a expectativa é que, em breve, sejam disponibilizadas para possível utilização pelo poder público municipal.

Na área da saúde, os estudantes desenvolveram o Lagoa Conectada (Saúde+), uma plataforma que permite agendar consultas e exames, além de solicitar transporte para unidades da rede municipal. Entre as funcionalidades estão a consulta de horários disponíveis, o envio de lembretes aos pacientes, alertas regionais sobre doenças e um painel de gerenciamento destinado a atendentes e gestores. A ferramenta foi projetada para atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Voltada ao setor agrícola, a plataforma Agro Vision reúne ferramentas de monitoramento de propriedades rurais, permitindo acompanhar plantações, condições climáticas e características do terreno. O sistema também oferece alertas de queimadas e desmatamento, registro de denúncias com protocolo e identificação de possíveis pragas por meio de fotografias. Desenvolvida para funcionar mesmo sem conexão com a internet, a iniciativa conta com parceria do município, por meio da Secretaria de Agricultura.

Outra solução apresentada foi a Irrigação Inteligente, equipamento que automatiza o uso da água nas propriedades rurais. Com uma central de controle composta por tela e três botões, a tecnologia permite gerenciar até oito setores de irrigação, com acionamento imediato ou programação de dias e horários. O sistema funciona sem internet, possui desligamento automático e mantém as configurações armazenadas mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia.

Potencial da inovação tecnológica

Para Rebeca Lima, de 18 anos, estudante do 3º ano da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Tristão Ferreira Bessa, a experiência representa uma oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido em benefício da população.

“É gratificante participar de um projeto que pode melhorar a vida das pessoas. Com a automação na agricultura, conseguimos economizar água e facilitar o trabalho no campo. Quero continuar aprendendo e desenvolvendo tecnologias que contribuam para o futuro da nossa cidade”, destacou.

Já o coordenador do Passaporte Digital, Paulo Santana, frisa que os projetos demonstram o potencial da educação tecnológica como instrumento de transformação social.

"Acreditamos que os jovens têm capacidade de desenvolver ideias que gerem impacto social e fortaleçam o desenvolvimento local. Por isso, o Prêmio de Inovação e Tecnologia reconhece esse talento e estimula a construção de um ecossistema de inovação no interior do estado", afirmou.

O coordenador de Tecnologia da Conexão Social, Wenderson Farias, destaca que a iniciativa também busca ampliar as perspectivas profissionais dos participantes.

"Mais do que competir, queremos despertar vocações e incentivar carreiras na área digital. A inovação precisa chegar aos jovens do interior, mostrando que eles podem ser protagonistas das soluções, assessorados pelos nossos educadores de tecnologia", ressaltou.