Enem 2026 tem 36% de abstenção no segundo dia; gabarito sai em 18 de novembro

Os candidatos fizeram as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física)

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O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 terminou com 36% de abstenção. Os dados preliminares foram apresentados pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios.

“Essa pequena subida dos ausentes em relação ao ano passado já era esperada, tendo em vista a inscrição automática e a inscrição dos concluintes, dos estudantes da rede pública de ensino médio, que também, por sua vez, tiveram a maior participação da história, seguindo todas as projeções do Inep”, destacou o ministro.

O número de estudantes concluintes participantes aumentou 39%, segundo o balanço preliminar. Para o próximo ano, o MEC pretende ampliar ainda mais essa participação, dando continuidade às medidas adotadas nesta edição para facilitar o acesso à prova, como a aplicação do exame nas próprias escolas públicas.

“Não há outra ferramenta disponível para a transformação social melhor do que a escola, do que a educação e, especialmente, o ensino superior”, declarou Barchini.

O objetivo para 2027 também é aumentar o número de municípios e escolas participantes, além de incentivar os estados a incluir a aplicação do exame no calendário escolar, integrando a prova às atividades das instituições de ensino.

“Esse é um movimento de levar o Enem para as escolas. Nós fizemos o primeiro movimento este ano. Ele teve bastante êxito na ampliação da participação e, tendo continuidade em 2027, acredito que ao longo dos próximos meses vamos ter boas novidades para assegurar uma participação ainda maior do que o recorde que alcançamos este ano”, afirmou Manuel Palacios.

Neste domingo (15), os candidatos fizeram as provas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem questões de Biologia, Física e Química. O gabarito oficial será divulgado no dia 18 de novembro, nas páginas de Provas e Gabaritos do Inep e na Página do Participante. Já o resultado final do exame está previsto para 18 de janeiro de 2027.

Intercorrências e ataque hacker

Em relação às intercorrências, foram registradas 1.683 eliminações, número menor do que o contabilizado no primeiro dia de provas. Também houve falta de energia em 11 locais de aplicação, que terão as provas reaplicadas.

As unidades estão distribuídas em cinco estados: Minas Gerais (três em João Monlevade e uma em Salinas), Bahia (uma em Salvador e duas em Santo Estêvão), Paraná (uma em Curitiba e outra em Arapongas), Maranhão (uma em Cururupu) e Piauí (uma em Regeneração). Segundo o balanço, as ocorrências foram pontuais, considerando que o exame foi aplicado em 14.868 locais de prova, distribuídos por 1.900 municípios.

Os participantes que perderam as provas devido a problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas previstas no edital, podem solicitar a reaplicação das provas a partir desta segunda-feira (16) até a próxima sexta-feira (20). As provas ocorrerão nos dias 15 e 16 de dezembro, mas é importante destacar que cada candidato aprovado faz apenas a prova do dia em que teve a participação inviabilizada.

Sobre o ataque hacker mencionado durante a visita do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, momentos antes do início das provas, o ministro da Educação afirmou que não houve registro de ocorrência policial relacionada ao episódio. Barchini explicou que os sistemas do Inep e MEC são monitorados continuamente e contam com mecanismos de segurança cibernética para prevenir e detectar tentativas de invasão.

“Todos os sites do governo federal — e Inep e MEC não são diferentes — sofrem constantemente desse tipo de ataque, que é detectado. Há um escudo, todo um mecanismo de segurança cibernética que previne esse tipo de tentativa. Não houve nenhuma intercorrência grave com relação a isso”, declarou.

Mudanças para o Enem 2028

Durante a coletiva de imprensa, o ministro Leonardo Barchini também comentou sobre as possíveis mudanças no formato do Enem para os próximos anos. O Inep está finalizando uma proposta, que será apresentada ao MEC nas próximas semanas.

"Obviamente, antes da realização desta prova, toda a discussão em torno de mudanças na prova para 2028 poderia gerar algum tipo de instabilidade e desinformação. Então, esperamos esta edição, que realizamos com muito sucesso, para que possamos, a partir de agora, discutir essas mudanças. Eu ainda não vi a proposta, mas o Inep a apresentará em momento oportuno.

O ministro também falou sobre a possibilidade de aplicação do Enem em outros países, especialmente os integrantes do Mercosul. A proposta, mencionada pelo ex-ministro Camilo Santana no ano passado, ainda está em fase de estudo e não foi implementada nesta edição.

“Este ano não foi possível, não havia condições suficientes para a gente fazer essa aplicação. Nós vamos estudar para tentar fazer no ano que vem também essa aplicação”, declarou Barchini.

Ele ressaltou, no entanto, que estrangeiros já podem participar do Enem, inclusive aqueles que vivem em regiões de fronteira. Para isso, basta realizar a inscrição normalmente pela Página do Participante e concorrer às vagas disponíveis.

A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweickardt, explicou que os resultados do Enem poderão ser utilizados para identificar dificuldades de aprendizagem dos estudantes do ensino médio e orientar ações pedagógicas nas escolas.

A proposta é aproveitar os dados da avaliação para que gestores e professores analisem o desempenho dos alunos e planejem intervenções. A iniciativa também permitirá ampliar o acompanhamento dos concluintes, grupo que apresentava menor participação no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

“Quando o Enem agora vai ter essa função que era feita, executada pelo Saeb, a gente vai conseguir estratificar, estudar o resultado e cada um poder planejar o que está acontecendo na sua escola”, afirmou a secretária.

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