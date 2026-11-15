Enem 2026: portões são fechados às 13h; Alckmin destaca importância da prova para o acesso ao ensino superior

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve na sede do Inep para acompanhar o monitoramento da aplicação das provas neste domingo (15)

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Os portões dos locais de prova do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026) foram fechados pontualmente às 13h, horário de Brasília.

Neste segundo domingo de provas, com início às 13h30 e término previsto para as 18h30, os participantes responderão a 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas, contadas a partir do início da aplicação. Quem desejar levar o Caderno de Questões poderá sair definitivamente da sala somente nos últimos 30 minutos que antecedem o término das provas, ou seja, a partir das 18h. Antes desse horário, o participante poderá deixar o local, respeitado o tempo mínimo de permanência, mas sem levar o caderno.

Os participantes com solicitação de tempo adicional aprovada pelo Inep terão direito a 60 minutos extras. Já aqueles que utilizarão o recurso de videoprova em Libras, quando aprovado, contarão com 120 minutos adicionais.

Alckmin destaca importância do Enem para o acesso ao ensino superior

Mais cedo, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, esteve na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para acompanhar o monitoramento da aplicação das provas.

Durante entrevista coletiva, Alckmin lembrou que já foi professor de Química Orgânica em um cursinho pré-vestibular. Segundo ele, naquela época, os estudantes que desejavam ingressar no curso de Medicina, por exemplo, precisavam prestar até três vestibulares em cidades diferentes para tentar conquistar uma vaga.

"Hoje, com o Enem, você oferece aos alunos, no mesmo dia, no Brasil inteiro, a oportunidade de fazerem o seu vestibular com uma segurança absoluta", afirmou.

O presidente em exercício também destacou os benefícios do acesso ao ensino superior para a vida profissional dos estudantes. "É um grande ganho para os alunos, para a sociedade. E isso estimula para que as pessoas façam o ensino superior. E lembrou bem o ministro Léo [Barchini]: quem consegue fazer o ensino superior tem possibilidade de um salário duas vezes e meia maior. O desemprego é 50% menor", disse.

Candidatos e familiares demonstram confiança no 2º dia de provas

A expectativa para o segundo dia do Enem 2026 foi positiva entre os candidatos e familiares que chegaram ao bloco G da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, um dos locais historicamente mais movimentados do Recife.

O estudante Artur Lubambo, de 17 anos, afirmou ao JC que espera encontrar uma prova tranquila e que pretende resolver as questões com atenção, especialmente os cálculos e a análise das alternativas.

“Vou rever algumas coisas também para fazer tudo certinho, sabe? No primeiro dia, eu achei uma prova bem cansativa, mas estava boa, assim, não tinha nada muito fora do que a gente aprendeu. O tema da redação eu gostei e foi muito importante, muito atual, realmente vale muito a pena falar sobre a importância do SUS”, afirmou.

No ano passado, Artur participou do exame como treineiro, justamente para se familiarizar com a prova e se preparar para a edição deste ano. Morador do bairro do Espinheiro, ele também relatou que o deslocamento até o local de aplicação foi tranquilo, sem grandes problemas com o trânsito.

A mãe do candidato, Suzana Lubambo, também demonstrou confiança no desempenho do filho e ressaltou o empenho dele nos estudos ao longo dos últimos anos.

“Ah, minhas expectativas são sempre positivas. Ele passou mais de um ano, né, desde o primeiro ano estudando. Esse último ano deu todo o gás, então estamos na torcida”, declarou.

Suzana também destacou a importância da presença dos familiares no momento da chegada dos estudantes aos locais de prova. “É muito importante que os pais que podem venham até o portão com os filhos para dar suporte psicológico e emocional”, completou.

A estudante do 2º ano, Maria Eduarda Franco, 17 anos, participa desta edição como treineira. Ela avaliou positivamente o primeiro dia de provas e considerou as questões tranquilas.

“Eu achei a prova muito tranquila, muita questão de interpretação, fácil de responder. Só tem que realmente se concentrar, focar na prova e se preparar antes, né? Estudar. Quanto à redação, achei um tema muito tranquilo, um tema muito bom e não tenho nada a reclamar, não. Espero que [hoje] dê tudo certo. Não sou muito boa de Matemática, não, mas vai dar certo”, afirmou.

Moradora da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, a estudante contou que não teve dificuldades para chegar ao local de aplicação, utilizando transporte público e também carro por aplicativo.