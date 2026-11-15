Enem 2026: ministro da Educação relata tentativas de ataques hacker ao site do Inep

Durante visita de Geraldo Alckmin ao Inep, Leonardo Barchini afirmou que a situação está sob controle, mas não informou o número de tentativas

por JC
Enem 2026: ministro da Educação relata tentativas de ataques hacker ao site do Inep
O ministro da Educação, Leonardo Barchini - Fábio Nakakura

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O ministro da Educação, Leonardo Barchini, informou que o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) foi alvo de tentativas de ataques hackers neste domingo (15), durante o segundo dia de aplicação do Enem.

Barchini não revelou o número de tentativas registradas, mas assegurou que o governo acompanha a situação e mantém o controle sobre os ataques.

"Nós também temos aqui os módulos de risco, os ataques que estão sendo feitos, aqui, à página do Inep, estamos tudo controlando aqui os ataques hacker que a gente vem sofrendo", disse Barchini.

O ministro da Educação também ressaltou a dimensão da operação organizada para o Enem 2026. Ao todo, são 5,05 milhões de inscritos, distribuídos em 184.095 salas de aula e 14.868 locais de aplicação, em 1,9 mil municípios. Segundo ele, 85% dos estudantes que estão concluindo o ensino médio farão a prova na própria escola onde estudam.

*Com informações do g1. 

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