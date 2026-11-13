SIMPERE denuncia possíveis práticas discriminatórias contra professores com deficiência no Recife

O sindicato acionou o Ministério Público após relatos de docentes que estariam sendo pressionados a deixar as unidades por terem jornada reduzida

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Nesta sexta-feira (13), o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE) protocolou uma denúncia no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e no Conselho Municipal de Educação do Recife sobre possíveis práticas discriminatórias na lotação de professores nas Escolas Municipais de Tempo Integral (EMTIs).

A denúncia aponta que profissionais com deficiência ou responsáveis por filhos e dependentes com deficiência estariam sendo pressionados a deixar as unidades por exercerem o direito à jornada reduzida de trabalho.

Segundo o SIMPERE, a situação configura uma prática capacitista, ao colocar os professores diante da possibilidade de perder direitos profissionais em razão de necessidades relacionadas à deficiência.

“Uma pessoa com deficiência não pode ser prejudicada profissionalmente por precisar fazer seu tratamento ou acompanhar seu filho ou sua filha nas terapias necessárias. A Prefeitura precisa garantir condições de trabalho que respeitem a legislação e esses profissionais”, destaca Jaqueline Dornelas, direção do sindicato.

Leis garantem jornada reduzida

O documento apresentado pelo Sindicato cita a Lei Municipal nº 18.362/2017, regulamentada pelo Decreto nº 31.221/2018, que assegura horário especial de trabalho aos servidores com deficiência, mediante avaliação oficial, sem prejuízo dos vencimentos e demais direitos e vantagens.

Também é mencionada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.097, que estendeu o direito ao horário especial aos servidores estaduais e municipais responsáveis por filhos ou dependentes com deficiência, sem exigência de compensação de horário.

SIMPERE cobra apuração dos professores nas escolas

Na denúncia encaminhada à 22ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação da Capital, o SIMPERE solicita a apuração dos critérios utilizados pela Secretaria Municipal de Educação do Recife para definir a lotação dos professores nas escolas integrais.

Entre os pedidos estão a investigação de possíveis orientações que impeçam a permanência dos profissionais nas unidades, a revisão de negativas já emitidas e a adoção de medidas que permitam conciliar a jornada reduzida com a organização das atividades pedagógicas.

O SIMPERE também pede a preservação dos direitos funcionais e remuneratórios dos docentes, além da apresentação de soluções individualizadas, de acordo com as necessidades de cada profissional.



O que diz a Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação do Recife informou, por meio de nota, que não foi notificada sobre o caso e ressaltou que a gestão se coloca à inteira disposição dos órgãos de controle e fiscalização.

"A Secretaria de Educação do Recife rechaça quaisquer atitudes discriminatórias, informa que não foi notificada acerca do assunto e esclarece que a rede de educação municipal da cidade é nacionalmente reconhecida como uma das mais inclusivas do Brasil", diz trecho da nota.

Cidadãos e servidores que desejarem registrar denúncias ou reclamações relacionadas à Secretaria de Educação podem entrar em contato com a Ouvidoria da Prefeitura do Recife pelo e-mail ouvidoria@recife.pe.gov.br ou pelo telefone 0800.281.0040.