Olinda terá novo curso de Medicina da Uninassau com 48 vagas

A nova graduação recebeu conceito 4 na avaliação do Ministério da Educação, e contará com laboratórios, espaços de simulação e atividades práticas

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A Faculdade Maurício de Nassau (Uninassau) recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para ofertar o curso de Medicina em Olinda. A graduação terá 48 vagas e obteve conceito 4 na avaliação do MEC.

Com a autorização, Pernambuco passa a contar com três unidades da Uninassau que oferecem a graduação em Medicina, sendo elas: Recife, Caruaru e, agora, Olinda.

Além dessas unidades, a faculdade também oferece o curso em Barreiras (BA), Belo Horizonte (MG), Cacoal (RO), Campina Grande (PB), Maracanaú (CE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vilhena (RO).

Segundo Jânyo Diniz, presidente do grupo Ser Educacional, mantenedor da instituição, a autorização representa o resultado de investimentos em estrutura e qualidade acadêmica.

“Estamos ampliando oportunidades de acesso ao ensino superior e, ao mesmo tempo, contribuindo para a formação de profissionais que terão um papel fundamental no desenvolvimento da saúde em nosso estado”, afirmou.

Estrutura do novo curso

A estrutura prevista para o funcionamento da graduação inclui laboratórios morfofuncionais, ambientes para o desenvolvimento de habilidades clínicas e cirúrgicas e espaços de simulação realística.

A proposta pedagógica também prevê metodologias ativas de aprendizagem, com integração entre conteúdos teóricos e atividades práticas.

Os estudantes terão contato com cenários reais de atendimento e com o Sistema Único de Saúde (SUS), buscando desenvolver competências técnicas, éticas e humanas.