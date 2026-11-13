Enem 2026: estudantes avaliam primeiro dia de provas e projetam expectativas para segunda etapa

Candidatos relatam cansaço e maior nível de exigência nas questões de Linguagens e Ciências Humanas; segunda prova será aplicada neste domingo (15)

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O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 deixou diferentes impressões entre os participantes. Após responderem às 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas e elaborarem uma redação sobre a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS), estudantes avaliaram a experiência como desafiadora, com destaque para a exigência de interpretação e o nível de dificuldade das questões.

Para João Pedro Póvoas Lima, de 18 anos, a prova deste ano apresentou um nível de exigência superior ao das edições anteriores. Ele chamou atenção para o formato de algumas questões, que trouxeram textos mais extensos como base para diferentes perguntas. Na avaliação do estudante, a prova de Linguagens foi especialmente desafiadora pela elaboração das alternativas.

“Foi muito presente na prova de Linguagens muitas perguntas as quais as alternativas dificultavam a resolução das questões. O Enem já vem com essa ideia de ‘a resposta é a alternativa mais correta’, porém, nessa edição, havia inúmeras questões com duas ou mais alternativas ‘certas’”, avaliou.

Em relação a Ciências Humanas, João Pedro teve uma percepção diferente. Apesar de identificar questões mais conteudistas, considerou a prova justa, com textos de apoio que permitiam aos participantes utilizar a interpretação para chegar às respostas.

A estudante Cecília Carvalho Alves, de 17 anos, também considerou o primeiro dia cansativo e mais difícil do que esperava. Em Linguagens, percebeu alternativas com diferenças sutis, que exigiam atenção durante a leitura. Já em Ciências Humanas, destacou a presença de questões que cobravam conhecimentos específicos dos conteúdos estudados ao longo do ano.

Redação sobre o SUS

A temática da redação também provocou diferentes reações entre os participantes. João Pedro considerou o assunto pertinente à realidade brasileira e destacou a importância de os candidatos estarem informados sobre questões relacionadas à saúde pública e ao funcionamento do SUS.

Para ele, o tema permitiu abordar problemas como o sucateamento do sistema público de saúde e os discursos classistas presentes nas redes sociais.

Cecília, por sua vez, contou que inicialmente ficou receosa diante da amplitude do tema e das diferentes possibilidades de abordagem. No entanto, conseguiu organizar os argumentos e relacionar repertórios socioculturais ao assunto proposto.

Expectativas para o segundo dia

Com a primeira etapa concluída, os estudantes agora concentram a atenção na prova de Matemática e Ciências da Natureza, que será aplicada neste domingo (15). A avaliação contará com outras 90 questões, distribuídas entre as duas áreas do conhecimento.

Cecília pretende manter a concentração e a dedicação que teve ao longo da preparação. Nesta reta final, está priorizando a resolução de questões e a revisão de conteúdos recorrentes no exame, especialmente aqueles em que apresenta mais dificuldade, como eletrodinâmica e bioenergética.

João Pedro também mantém uma rotina de revisão, mas destaca a importância de controlar a ansiedade antes da prova. O estudante afirmou que sua principal preocupação não é acertar todas as questões, mas conseguir apresentar seu melhor desempenho.

“Antes de estar preparado nos conteúdos, é preciso estar calmo e determinado para a realização da prova”, afirmou. Apesar de estabelecer como meta ultrapassar os 900 pontos em Matemática, ele considera importante não encarar o exame como uma avaliação definitiva sobre o futuro.

O segundo dia do Enem será realizado neste domingo (15), com questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

