Como usar inteligência artificial na escola sem comprometer a aprendizagem

Uso da tecnologia nas escolas deve priorizar a autonomia dos alunos, a verificação de informações e o desenvolvimento de competências humanas

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A inteligência artificial já faz parte da rotina de crianças e adolescentes, seja para esclarecer dúvidas, resumir conteúdos ou produzir trabalhos escolares. Diante da facilidade de obter respostas rápidas, o desafio de escolas e famílias é orientar o uso dessas ferramentas sem comprometer o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico dos estudantes.

Para Alena Nobre, diretora pedagógica da Educação Infantil do Colégio Saber Viver, a principal questão é compreender se o aluno continua participando ativamente do processo de aprendizagem ou se está transferindo para a tecnologia a tarefa de pensar. “Fazer perguntas e aceitar respostas prontas não substitui a busca, a contestação, a comparação e a análise, processos cognitivos fundamentais para a construção do pensamento e do conhecimento do estudante”, afirma.

Utilizar diretamente o conteúdo produzido pela inteligência artificial pode significar a terceirização do raciocínio, segundo a educadora. Quando a ferramenta assume uma parte central da atividade, o estudante corre o risco de deixar de construir uma reflexão própria. “Por isso, a principal preocupação deve ser identificar quem está realizando o trabalho de pensar durante o uso da ferramenta”, explica.

A tecnologia, no entanto, pode ser incorporada ao aprendizado como um recurso de apoio. Um estudante pode apresentar uma ideia à ferramenta, pedir sugestões e identificar aspectos que não havia considerado. O cuidado, nesse caso, é não aceitar automaticamente o resultado. “Mesmo nesse caso, é necessário manter um papel ativo, analisando e avaliando se a resposta recebida faz sentido”, destaca Alena.

Uso da IA exige mudanças nas atividades e avaliações

A presença da inteligência artificial também coloca em discussão as estratégias utilizadas pelos professores em sala de aula. Para Alena, a ferramenta não deve ser responsável por elaborar as respostas no lugar dos estudantes, mas pode servir como ponto de partida para atividades de revisão, crítica e questionamento. Ao examinar o conteúdo gerado pela tecnologia, os alunos podem identificar erros, lacunas, tendências e informações implícitas.

Esse exercício contribui para desenvolver habilidades de inferência, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas. A diretora pedagógica defende que o ensino valorize o processo de construção do conhecimento. “Atividades que exigem apenas respostas rápidas e óbvias podem não estimular a pesquisa, a tomada de decisões ou a criação de soluções”, comenta.

Alena Nobre, diretora pedagógica e professora do Colégio Saber Viver - Divulgação/ Colégio Saber Viver

Na avaliação da educadora, é necessário propor tarefas com diferentes etapas de desenvolvimento, nas quais os estudantes precisem pesquisar, tomar decisões e apresentar soluções. O objetivo é acompanhar o raciocínio utilizado durante a atividade, e não apenas conferir o resultado entregue.

Essa mudança também envolve rever os modelos de avaliação. Alena observa que o desafio de avaliar a aprendizagem não começou com a inteligência artificial, uma vez que o acesso a mecanismos de busca e a facilidade de copiar e colar já exigiam atenção dos professores. “A avaliação não deve se concentrar exclusivamente no produto final ou na verificação da entrega de uma tarefa”, pontua.

Entre as alternativas, ela cita debates, argumentações orais e produções voltadas à resolução de problemas sociais. Essas atividades permitem observar como o estudante compreende determinado assunto, organiza suas ideias e sustenta seus argumentos.

Outra possibilidade é propor que os alunos analisem criticamente um material produzido pela própria inteligência artificial. Em vez de pedir que a ferramenta responda diretamente a uma questão, o professor pode solicitar que a turma identifique problemas no conteúdo e desenvolva uma resposta fundamentada.

Estudantes precisam aprender a verificar informações

A confiabilidade das respostas é outro ponto de atenção. As ferramentas de inteligência artificial trabalham a partir de padrões identificados nos dados utilizados em seu desenvolvimento, mas não pensam como uma pessoa. Por isso, podem apresentar informações inventadas, incompletas ou reproduzir vieses, estereótipos e preconceitos.

A orientação é consultar diferentes fontes, comparar perspectivas e verificar a origem das informações. Também é importante confirmar se os artigos, sites oficiais e autores mencionados pela ferramenta realmente existem.

O estudante pode ainda solicitar referências e pontos de vista contrários, além de avaliar se o conteúdo apresentado corresponde ao que está sendo pesquisado. A escola pode estimular esse comportamento por meio de exercícios que apresentem respostas erradas ou incompletas para que os alunos identifiquem falhas e possíveis enviesamentos.

A responsabilidade, porém, não é exclusiva dos professores. A família também tem papel importante na orientação do uso da tecnologia em casa, acompanhando a rotina digital dos filhos e incentivando a autonomia. Para a educadora, escola e responsáveis precisam atuar na formação de jovens capazes de compreender tanto as possibilidades quanto os limites dessas ferramentas.

Competências humanas permanecem essenciais

O estudo engloba um histórico de 120.304 entrevistas realizadas entre agosto de 2016 e outubro de 2026 - Freepik

Com a tendência de ampliação do uso da inteligência artificial na educação e no mercado de trabalho, o desenvolvimento de competências digitais ganha importância. Os estudantes precisam aprender a formular perguntas claras, elaborar comandos precisos e avaliar a qualidade das respostas recebidas.

Alena destaca, entretanto, que a capacidade de resolução de questões. “Resolver um problema não significa apenas encontrar uma resposta pronta, mas saber relacionar diferentes conhecimentos, analisar cada situação e criar soluções adequadas”, afirma.

Esse desenvolvimento também depende de experiências fora das telas, nas quais os alunos possam testar possibilidades, cometer erros e aprender com eles. A educadora considera que competências como empatia, criatividade, trabalho em equipe, regulação das emoções e capacidade de coordenar grupos devem continuar sendo estimuladas.

Nesse processo, disciplinas como filosofia e sociologia podem contribuir para aumentar a reflexão sobre a relação entre tecnologia e sociedade, preservando a dimensão humana da formação escolar.

A inteligência artificial pode funcionar como uma parceira de pensamento, ajudando a trocar ideias, aperfeiçoar argumentos e identificar perspectivas ainda não consideradas. O uso, contudo, precisa ter objetivos claros e não pode substituir a participação do estudante na aprendizagem.

“Não basta aceitar a primeira resposta apresentada: é necessário avaliar as informações, verificar se elas correspondem ao objetivo pretendido e refletir sobre sua qualidade”, conclui Alena.