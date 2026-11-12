Ministro da Educação marca presença em evento da Capes e anuncia R$ 100 milhões para UFPE

Premiação reconheceu pesquisas de doutorado em 50 áreas; ministro também detalhou ações para recuperar laboratórios atingidos por incêndio na UFPE

por Fagner Clemente
Ministro da Educação marca presença em evento da Capes e anuncia R$ 100 milhões para UFPE
Ministro da Educação, Leonardo Barchini esteve na entrega do Prêmio Capes de Tese 2026 - Hugo Maranhão, Juan Carlos e Diego Galba/Capes

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O Recife sediou, pela primeira vez, a cerimônia de entrega do Prêmio Capes de Tese. A 21ª edição da premiação foi realizada na noite desta quinta-feira (12), na Fundação Joaquim Nabuco, em Casa Forte, na Zona Norte da capital pernambucana. O evento contou com a participação do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e reconheceu pesquisas de doutorado desenvolvidas em instituições de todo o país, distribuídas em 50 áreas de avaliação.

Promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), o prêmio reconhece trabalhos de destaque pela originalidade e contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social.

Esta foi a primeira vez que a solenidade ocorreu fora de Brasília. Entre os destaques da edição estão os três vencedores do Grande Prêmio Capes de Tese: João Pedro Ferrari Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Guilherme Fidelis Peixer, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); e Larissa Silva Queiroz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Os interessados em conhecer os trabalhos reconhecidos podem consultar a lista completa das teses premiadas em 2026 por meio do link: https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/premios/premio-capes-de-tese/teses-premiadas/teses-premiadas-em-2026

INVESTIMENTOS NA UFPE

Durante a cerimônia, o ministro da Educação também comentou os investimentos destinados à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) após o incêndio que atingiu um prédio da instituição, em outubro. Segundo Leonardo Barchini, foram garantidos R$ 100 milhões para ações de recuperação da estrutura, aquisição de equipamentos e retomada das pesquisas científicas afetadas.

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De acordo com o ministro, parte das medidas já foi executada. Um novo prédio foi inaugurado e passou a receber programas de pós-graduação que funcionavam anteriormente no edifício atingido pelas chamas.

“Logo depois do incêndio, nós garantimos R$ 100 milhões de investimentos, tanto para a construção de novo prédio quanto para a compra dos equipamentos que foram perdidos e a retomada das pesquisas que estavam sendo realizadas lá”, declarou Barchini.

O incêndio ocorreu na noite de 7 de outubro, no antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), localizado no Campus Recife da UFPE, na Cidade Universitária, Zona Oeste da capital. O imóvel abrigava laboratórios de pesquisa nas áreas de fármacos, informática e genética.

As chamas provocaram a destruição de equipamentos, amostras científicas e dados utilizados em pesquisas acadêmicas. Não houve registro de vítimas.

Na época, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, estimou os prejuízos em aproximadamente R$ 100 milhões, considerando equipamentos, insumos e materiais científicos. A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito para investigar as causas do incêndio.

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Fagner Clemente

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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