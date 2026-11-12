REC’n’Play 2026: como garantir transparência e responsabilidade no uso da IA na educação?

Os limites éticos e a responsabilidade no uso da Inteligência Artificial no desenvolvimento de produtos pedagógicos e experiências de aprendizagem foram algumas das questões discutidas no debate “IA, Transparência e Ética no Design de Produtos Pedagógicos”, realizado na manhã desta quinta-feira (12), durante o REC’n’Play 2026.

O encontro reuniu o pesquisador Luciano Meira, da CESAR School; a consultora de transformação digital Giselle Santos, da human; e o diretor de Estratégia e Inovação da Arco, Rodolpho Meschgrahw. Entre os pontos abordados estavam quais decisões devem permanecer sob responsabilidade humana, quais podem ser delegadas às máquinas e quais critérios devem orientar o desenvolvimento de soluções educacionais para garantir transparência e responsabilidade.

A discussão ocorreu em meio à homologação, pelo Ministério da Educação (MEC), do parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), nessa terça-feira (11), que estabelece diretrizes para o uso da Inteligência Artificial na educação básica e no ensino superior.

Mas o que essas orientações mudam, na prática, para as empresas que desenvolvem produtos pedagógicos e para as redes de ensino que os contratam? Como garantir que essas soluções estejam alinhadas às novas normas nacionais?

Os especialistas destacaram a necessidade de estabelecer critérios claros para o desenvolvimento, a oferta e a contratação dessas ferramentas. Além da adequação às normas, a adoção da IA na educação exige avaliação dos riscos de cada aplicação, conhecimento dos fundamentos pedagógicos dos produtos e clareza sobre seu funcionamento.

Painel reuniu o pesquisador Luciano Meira, da CESAR School; a consultora de transformação digital Giselle Santos, da human:ia; e o diretor de Estratégia e Inovação da Arco, Rodolpho Meschgrahw - Nicole Rodrigues/CESAR

Mecanismos de avaliação

Para Rodolpho Meschgrahw, a Arco precisará criar mecanismos próprios de avaliação para identificar os riscos de cada solução, considerando suas diferentes finalidades e formas de utilização pelas escolas. “A gente vai ter que realmente criar o nosso próprio framework de como a gente vai avaliar e quais vão ser as dimensões que vão definir o risco da solução”, afirmou.

O diretor de Estratégia e Inovação da empresa apresentou exemplos de como as novas regras podem impactar os produtos. Um deles foi o uso da inteligência artificial na correção de redações, em ferramentas como Simulado Enem e Laboratório de Redação.

Embora tenham finalidade formativa, algumas escolas utilizam as notas sugeridas pela tecnologia para avaliar os estudantes, o que já colocaria numa ação de veto. "Em ambos, a gente recomenda uma nota e o professor faz o dizer final, mas no parecer não tem uma distinção clara do que que é recomendação, do que que é sugerir uma nota ou encaminhar ao professor para a correção. Na minha cabeça já ficou uma reflexão que talvez a gente não vai poder ter a nota. Eu vou ter que pôr uma rubrica e o professor julgar e atribuir uma nota", disse.

As novas normas vedam o uso da IA como ferramenta exclusiva, sem revisão humana, para atribuir notas, conceitos ou mérito a redações, produções textuais e outras avaliações que exijam análise interpretativa ou argumentativa da produção dos estudantes.

Rodolpho questionou ainda a classificação do uso IA na produção de conteúdo educacional como atividade de baixo risco. Segundo ele, a tecnologia ainda apresenta limitações pedagógicas, de linguagem e de adequação à faixa etária dos alunos.

“A IA está treinada em conteúdos de uma era pré-IA, então você precisa repensar a forma como o aluno aprende. E por incrível que pareça, na Arco, o lugar que a gente mais tem penado para usar a IA de forma produtiva é na produção de conteúdo, porque toda vez que passa na mão de humano a gente pega erro pedagógico, erro de linguagem, adequação para faixa etária. Então, eu sinto que ainda vai ter 'zonas cinzentas' para a gente trabalhar no parecer”, disse.

Avaliação de riscos

O documento homologado pelo MEC estabelece quatro níveis de risco para aplicações de inteligência artificial no ambiente educacional: baixo, moderado, alto e excessivo ou incompatível com as finalidades educacionais. A classificação, no entanto, foi questionada por Giselle Santos, que defendeu maior aprofundamento sobre os impactos dessas ferramentas e os critérios utilizados para definir os níveis de risco.

“A gente precisa criar algum tipo de grupo de estudo para entender que riscos são esses e riscos para quem especificamente”, afirmou. A consultora também chamou atenção para a falta de transparência na produção de materiais didáticos com inteligência artificial, que podem reproduzir vieses dependendo dos conteúdos e das fontes utilizados no desenvolvimento das ferramentas.

Por outro lado, segundo Giselle, um ponto que deverá ser muito importante é a definição de regras mais claras para diferenciar capacitação pedagógica de divulgação de produtos nas edtechs.

"Essas empresas chegam nas escolas, nas secretarias dizendo: ‘Olha, fiz um treinamento, o maior treinamento do Brasil: 3 mil alunos dentro de um estádio, fizemos um treinamento de IA’. Isso não é treinamento, isso é pitch de produto. Isso é uma venda. Então eu acho que isso vai ter que ser muito bem escrito para dizer: ‘Isso não se configura como uma formação, porque isso é uma venda de produtos específicos’", destacou.

Giselle também defendeu o letramento dos gestores públicos, como secretários de Educação e diretores de escolas, para que possam avaliar as ofertas das empresas com mais autonomia.

Formação docente e transformação da escola

O professor Luciano Meira ressaltou que a Inteligência Artificial deve ser compreendida não apenas como uma ferramenta, mas como uma “infraestrutura cognitiva”, com impactos significativos nos processos de aprendizagem.

Para ele, a adoção dessas tecnologias também envolve um risco epistemológico, relacionado à capacidade de preservar o esforço cognitivo necessário para aprender. “A gente vai ter que começar a exigir dessas plataformas e dos seus vendedores, um esclarecimento e uma explicitação de quais as teorias de aprendizagem, as pedagogias e a intencionalidade pedagógica que foram capturadas para dentro da formulação que a IA promove”, afirmou.

Nesse processo, a incorporação da IA à educação exige mudanças na cultura escolar e na formação contínua dos professores, para que essas ferramentas não reforcem práticas tradicionais de transmissão de conteúdo.

“Se o professor não estiver envolvido em um processo dinâmico de formação, no qual entenda a capacidade desses sistemas de influenciar a forma como as pessoas aprendem — por isso falei do risco epistemológico —, será necessário reformular completamente a cultura escolar e os processos formativos, nos quais professores e professoras devem estar continuamente envolvidos, para que a inteligência artificial tenha um potencial mais interessante", declarou Luciano Meira.

O professor defendeu ainda mudanças nos currículos, nas práticas didáticas e nos processos de avaliação.

“A gente tem que tirar coisas dos currículos, a gente tem que modificar as práticas didáticas, os processos formativos e fundamentalmente a maneira como a gente avalia as pessoas”, disse.

A palestra integrou a programação da Arena de Educação CESAR School, espaço dedicado exclusivamente ao debate sobre educação nesta edição do REC’n’Play. Pela primeira vez, o festival conta com uma arena temática voltada ao assunto, reunindo mais de 50 atividades ao longo de três dias, entre palestras, debates e oficinas.



