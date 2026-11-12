Enem 2026: veja os assuntos de Matemática que merecem atenção na reta final de preparação

Com a aproximação do segundo dia de provas, professor destaca conteúdos recorrentes, erros comuns e estratégias para garantir pontos no exame

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A menos de duas semanas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, os estudantes precisam direcionar a revisão para os conteúdos mais recorrentes da prova de Matemática. Entre os assuntos que merecem atenção estão razão e proporção, porcentagem, estatística e geometria. A orientação é reforçar os conhecimentos básicos e resolver questões de edições anteriores, em vez de tentar aprender conteúdos complexos na reta final.

De acordo com o professor de Matemática Antonio Américo Pereira, do Colégio Saber Viver, a prioridade deve ser a Matemática Básica, especialmente razão e proporção, escalas, regra de três, porcentagem e matemática financeira simples. Também é importante revisar estatística descritiva, com interpretação de gráficos, média, moda e mediana.

Outros conteúdos que podem aparecer na avaliação são geometria plana e espacial, com cálculos de áreas e volumes, projeções ortogonais e funções do primeiro e segundo grau. Para o professor, a resolução de questões antigas desses assuntos é uma das principais estratégias para desenvolver agilidade na leitura e identificar os caminhos para chegar às respostas.

Pegadinhas e erros comuns

Mais do que cálculos complexos, algumas questões exigem atenção à interpretação dos enunciados. Entre os erros mais frequentes estão as conversões de unidades de medida, como transformar metros cúbicos em litros ou centímetros quadrados em metros quadrados.

Outro cuidado é identificar exatamente o que a questão solicita. Segundo Antonio Américo, há situações em que o estudante realiza os cálculos corretamente, mas assinala uma alternativa correspondente ao valor final, quando o comando pede, por exemplo, o aumento percentual.

A interpretação de gráficos também exige atenção, principalmente quando os eixos apresentam escalas diferentes ou truncadas. Para evitar esses equívocos, o professor recomenda grifar o comando principal e identificar as unidades de medida antes de iniciar os cálculos.

Como administrar o tempo e garantir pontos

Para os estudantes que têm dificuldade com Matemática, a orientação é priorizar as questões mais acessíveis. O professor explica que a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia utilizada na correção do Enem, considera a coerência do padrão de respostas dos participantes.

Nesse contexto, acertar as questões mais fáceis é fundamental. Muitas delas exigem principalmente interpretação de textos, gráficos e tabelas, além de operações matemáticas básicas.

Uma estratégia recomendada é começar pelas questões que parecem mais simples e deixar as mais trabalhosas para uma segunda etapa. O professor sugere que o estudante identifique aquelas que podem consumir mais de três minutos, marque-as e siga adiante, retornando a elas depois de resolver as demais.

Nas questões mais difíceis, a estimativa e o arredondamento também podem ajudar. Quando as alternativas apresentam valores muito diferentes, essas técnicas permitem eliminar possibilidades sem necessariamente realizar cálculos extensos.

O que evitar na reta final

Na reta final de preparação, tentar aprender conteúdos inéditos ou aprofundar assuntos complexos pode não ser a melhor escolha. Entre os exemplos citados pelo professor estão análises combinatórias aprofundadas e detalhes de geometria analítica.

Também é importante evitar simulados exaustivos e noites sem dormir. Segundo Antonio Américo, o cansaço mental pode comprometer a interpretação dos enunciados e a atenção aos detalhes.

A recomendação é manter revisões leves, retomar fórmulas fundamentais e resolver algumas questões de nível fácil e médio para preservar o ritmo de estudo. O descanso e a preparação psicológica também devem fazer parte do planejamento dos candidatos.



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