Enem 2026: veja os assuntos de Matemática que merecem atenção na reta final de preparação

Com a aproximação do segundo dia de provas, professor destaca conteúdos recorrentes, erros comuns e estratégias para garantir pontos no exame

por Mirella Araújo e Aisha Vitória
Enem 2026: veja os assuntos de Matemática que merecem atenção na reta final de preparação
Entre os assuntos que merecem atenção estão razão e proporção, porcentagem, estatística e geometria - Foto: Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A menos de duas semanas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, os estudantes precisam direcionar a revisão para os conteúdos mais recorrentes da prova de Matemática. Entre os assuntos que merecem atenção estão razão e proporção, porcentagem, estatística e geometria. A orientação é reforçar os conhecimentos básicos e resolver questões de edições anteriores, em vez de tentar aprender conteúdos complexos na reta final.

De acordo com o professor de Matemática Antonio Américo Pereira, do Colégio Saber Viver, a prioridade deve ser a Matemática Básica, especialmente razão e proporção, escalas, regra de três, porcentagem e matemática financeira simples. Também é importante revisar estatística descritiva, com interpretação de gráficos, média, moda e mediana.

Outros conteúdos que podem aparecer na avaliação são geometria plana e espacial, com cálculos de áreas e volumes, projeções ortogonais e funções do primeiro e segundo grau. Para o professor, a resolução de questões antigas desses assuntos é uma das principais estratégias para desenvolver agilidade na leitura e identificar os caminhos para chegar às respostas.

Leia Também

Pegadinhas e erros comuns

Mais do que cálculos complexos, algumas questões exigem atenção à interpretação dos enunciados. Entre os erros mais frequentes estão as conversões de unidades de medida, como transformar metros cúbicos em litros ou centímetros quadrados em metros quadrados.

Outro cuidado é identificar exatamente o que a questão solicita. Segundo Antonio Américo, há situações em que o estudante realiza os cálculos corretamente, mas assinala uma alternativa correspondente ao valor final, quando o comando pede, por exemplo, o aumento percentual.

A interpretação de gráficos também exige atenção, principalmente quando os eixos apresentam escalas diferentes ou truncadas. Para evitar esses equívocos, o professor recomenda grifar o comando principal e identificar as unidades de medida antes de iniciar os cálculos.

Como administrar o tempo e garantir pontos

Para os estudantes que têm dificuldade com Matemática, a orientação é priorizar as questões mais acessíveis. O professor explica que a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia utilizada na correção do Enem, considera a coerência do padrão de respostas dos participantes.

Nesse contexto, acertar as questões mais fáceis é fundamental. Muitas delas exigem principalmente interpretação de textos, gráficos e tabelas, além de operações matemáticas básicas.

Uma estratégia recomendada é começar pelas questões que parecem mais simples e deixar as mais trabalhosas para uma segunda etapa. O professor sugere que o estudante identifique aquelas que podem consumir mais de três minutos, marque-as e siga adiante, retornando a elas depois de resolver as demais.

Nas questões mais difíceis, a estimativa e o arredondamento também podem ajudar. Quando as alternativas apresentam valores muito diferentes, essas técnicas permitem eliminar possibilidades sem necessariamente realizar cálculos extensos.

O que evitar na reta final

Na reta final de preparação, tentar aprender conteúdos inéditos ou aprofundar assuntos complexos pode não ser a melhor escolha. Entre os exemplos citados pelo professor estão análises combinatórias aprofundadas e detalhes de geometria analítica.

Também é importante evitar simulados exaustivos e noites sem dormir. Segundo Antonio Américo, o cansaço mental pode comprometer a interpretação dos enunciados e a atenção aos detalhes.

A recomendação é manter revisões leves, retomar fórmulas fundamentais e resolver algumas questões de nível fácil e médio para preservar o ritmo de estudo. O descanso e a preparação psicológica também devem fazer parte do planejamento dos candidatos.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp

Leia também