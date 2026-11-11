Recife recebe Olimpíada de Matemática com estudantes de oito países de língua portuguesa

Competição internacional será realizada entre 15 e 20 de novembro, no Colégio GGE, e contará com representantes de Angola, Brasil e outros países

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O Recife vai sediar, entre os dias 15 e 20 de novembro, a Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OMCPLP). A competição será realizada na unidade Parnamirim do Colégio GGE e reunirá estudantes de oito países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Além de estimular o conhecimento matemático, o evento busca promover o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre os países participantes. A programação também contará com atividades culturais, passeios pela cidade e ações de acolhimento às delegações.

A edição de 2026 é organizada pela Associação Olimpíada Brasileira de Matemática (AOBM), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Brasil terá quatro representantes na competição

Os quatro estudantes brasileiros foram selecionados por meio de um processo nacional organizado pela Olimpíada Brasileira de Matemática. Entre eles estão Matheus Mendes e Diogo Acioli, alunos do Colégio GGE, no Recife.

Segundo Márcio Gomes, professor de matemática da instituição, a escolha dos representantes envolve o desempenho em competições nacionais e a realização de provas específicas.

Provas terão seis problemas em dois dias

A olimpíada contará com questões de álgebra, geometria, teoria dos números e combinatória. Serão dois dias de provas, com três problemas por dia e duração de quatro horas e meia para cada avaliação.

De acordo com o professor Márcio Gomes, os participantes precisarão demonstrar raciocínio lógico, criatividade, concentração e persistência para encontrar as soluções e justificar os resultados.

Delegações também terão atividades culturais

Durante os seis dias de programação, o Recife receberá estudantes, representantes dos países, integrantes da banca avaliadora e equipes de apoio. A expectativa é que dezenas de pessoas participem das atividades.

Além das provas, os visitantes terão contato com manifestações artísticas, música e gastronomia pernambucanas, além de passeios pela cidade.

A competição também será acompanhada por Luís Valério João Venâncio, diretor nacional do Ensino Secundário do Ministério da Educação de Angola. Ele pretende conhecer a organização e a estrutura necessárias para receber um evento internacional desse porte.

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