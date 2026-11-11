Pernambuco lança edital com mais de 9,5 mil vagas para cursos técnicos subsequentes presenciais; veja como se inscrever

Ao todo, serão ofertadas 9.530 vagas, distribuídas em 32 cursos, beneficiando 50 municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata e RMR

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A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) divulgou, no último sábado (6), o edital para cursos técnicos subsequentes na modalidade presencial. A oportunidade é destinada a estudantes que já concluíram o ensino médio e desejam ingressar na educação profissional.

Ao todo, serão ofertadas 9.530 vagas, distribuídas em 32 cursos, beneficiando 50 municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.educacao.pe.gov.br, no período de 16 a 27 de novembro.

Os cursos contemplam diversas áreas, como Enfermagem, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Administração, Segurança do Trabalho, Tradução e Interpretação de Libras, Mecânica, Eletrotécnica, Gastronomia e Eventos, entre outros. As aulas serão realizadas nas 71 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), distribuídas por todo o estado de Pernambuco.

Cronograma

As provas serão realizadas presencialmente, em formato eletrônico, e contarão com 20 questões objetivas de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de língua portuguesa e matemática. Os candidatos terão 60 minutos para concluir a avaliação. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no edital.

A aplicação das provas está prevista para o período de 1º a 10 de dezembro. Já o resultado final, após a análise de todos os recursos, deverá ser divulgado no dia 21 de dezembro. O início das aulas está previsto para 3 de fevereiro de 2027.

Para outras informações, o candidato deve ligar para o telefone (81) 3183-9862 ou 3183-9831.