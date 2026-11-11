PE no Campus abre inscrições para seleção de 1 mil bolsas para estudantes da rede estadual

O PE no Campus é uma política pública do Governo do Estado que tem como objetivo apoiar o ingresso de estudantes de baixa renda no ensino superior

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A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) abriu, nesta quarta-feira (11), as inscrições para o processo seletivo do Programa PE no Campus.

Nesta edição foram disponibilizadas 1 mil bolsas para estudantes da rede estadual que ingressaram no ensino superior em todo território nacional.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 25 de novembro por meio do formulário eletrônico disponivel no site www.educacao.pe.gov.br.

O PE no Campus é uma política pública do Governo do Estado que tem como objetivo apoiar o ingresso de estudantes de baixa renda no ensino superior. Os candidatos selecionados pelo programa recebem Bolsa de Apoio à Permanência, no valor mensal de R$ 1.240, durante os primeiros 12 meses, e uma Bolsa de Manutenção, de R$ 620 mensais, pelos 12 meses seguintes.



Os candidatos interessados em integrar o programa devem ter cursado o ensino médio em escola da rede estadual de ensino, com conclusão entre 2020 e 2025; ter sido admitido em curso de graduação presencial em instituição pública ou federal ou em instituição privada na condição de bolsista integral; ser beneficiário ou dependente do Bolsa Família ou possuir renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos e residir em município situado a, no mínimo, 30 quilômetros de distância da instituição de ensino superior.

Vagas



Vas vagas ofertadas, 900 são destinadas aos candidatos que optarem por concorrer através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e 100 àqueles que quiserem concorrer por meio das notas obtidas nas três etapas do Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (SSA/UPE).

Do total de vagas, 25% são reservadas para grupos em situação de vulnerabilidade social ou com necessidades específicas, incluindo pessoas com deficiência, doenças graves ou raras ou diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; idosos com mais de 60 anos; pessoas vinculadas à atividade rural em regime de economia familiar e povos ou comunidades indígenas ou quilombolas.

Segundo a SEE, com o objetivo de aperfeiçoar o processo seletivo, ampliar a participação dos estudantes e simplificar os trâmites burocráticos, garantindo ainda mais transparência e inclusão, foram feitos ajustes estratégicos no Edital nº 01/2026 do Programa PE no Campus.

"A iniciativa otimiza os critérios de participação, a comprovação de renda, a documentação exigida, a classificação dos candidatos e a abrangência dos municípios para as instituições de ensino superior", destacou a pasta.