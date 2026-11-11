Palestra mediada por Mirella Araújo, do JC, debate uso da IA na criação de produtos pedagógicos no REC’n’Play 2026

A palestra integra a programação da Arena de Educação CESAR School, espaço dedicado exclusivamente ao debate sobre educação nesta edição do REC’n’Play

por Aisha Vitória
Palestra mediada por Mirella Araújo, do JC, debate uso da IA na criação de produtos pedagógicos no REC’n’Play 2026
Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação - Jailton Jr./JC Imagem

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O uso da inteligência artificial na criação de produtos pedagógicos e os limites éticos dessa tecnologia são o tema da palestra “IA, Transparência e Ética no Design de Produtos Pedagógicos”, que acontece nesta quinta-feira (12), das 10h às 11h, no REC’n’Play 2026, no Bairro do Recife.

O debate reúne o pesquisador Luciano Meira, da CESAR School, a consultora de transformação digital Giselle Santos, da human:ia, Rodolpho Meschgrahw e a jornalista Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação, do Jornal do Commercio.

O que vai ser discutido

A atividade propõe discutir como a inteligência artificial participa das decisões que influenciam a criação de ferramentas e experiências de aprendizagem. Entre as questões levantadas estão quais escolhas devem permanecer sob responsabilidade humana, quais podem ser delegadas às máquinas e quais protocolos devem orientar esse processo. A conversa também aborda os desafios para desenvolver produtos educacionais mais transparentes, responsáveis e alinhados às necessidades das pessoas.

A palestra integra a programação da Arena de Educação CESAR School, espaço dedicado exclusivamente ao debate sobre educação nesta edição do REC’n’Play. Pela primeira vez, o festival conta com uma arena temática voltada ao assunto, reunindo mais de 50 atividades ao longo de três dias, entre palestras, debates e oficinas.

A iniciativa promove encontros entre estudantes, professores, pesquisadores, representantes do mercado e do poder público para discutir temas como os impactos da inteligência artificial na aprendizagem, as transformações na formação profissional, criatividade, inclusão e a relação entre universidade e mercado de trabalho. A programação também inclui discussões sobre planejamento de carreira, cultura digital, empreendedorismo e novas metodologias de ensino.

A Arena de Educação CESAR School vai receber Luciano Meira, professor e pesquisador da instituição, que levará ao festival reflexões sobre os impactos da IA na aprendizagem e a integração entre inteligências humanas e artificiais. Outro destaque será Silvio Meira, fundador do CESAR e conselheiro do Porto Digital, que dividirá o palco com Rosário Pompéia, sócia-fundadora da LeFil, em palestra sobre o livro "A Próxima Democracia", de autoria deles.

A programação também terá palestras individuais com convidados especiais. Na sexta-feira (13), a psicanalista, escritora e palestrante Maria Homem e o jornalista e apresentador Pedro Lins conduzem reflexões sobre criatividade e sobre aquilo que permanece essencialmente humano diante do avanço das tecnologias.

Arena de Educação

A Arena de Educação CESAR School está distribuída entre a unidade Tiradentes da instituição, na Rua Bione, 220, e um palco aberto montado em frente ao local. A programação faz parte do REC’n’Play 2026, realizado de 11 a 14 de novembro, no Bairro do Recife.

O acesso à palestra “IA, Transparência e Ética no Design de Produtos Pedagógicos” é gratuito e por ordem de chegada. A programação completa, com horários e locais das atividades, está disponível no aplicativo oficial do festival.

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