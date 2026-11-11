Palestra mediada por Mirella Araújo, do JC, debate uso da IA na criação de produtos pedagógicos no REC’n’Play 2026

A palestra integra a programação da Arena de Educação CESAR School, espaço dedicado exclusivamente ao debate sobre educação nesta edição do REC’n’Play

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O uso da inteligência artificial na criação de produtos pedagógicos e os limites éticos dessa tecnologia são o tema da palestra “IA, Transparência e Ética no Design de Produtos Pedagógicos”, que acontece nesta quinta-feira (12), das 10h às 11h, no REC’n’Play 2026, no Bairro do Recife.

O debate reúne o pesquisador Luciano Meira, da CESAR School, a consultora de transformação digital Giselle Santos, da human:ia, Rodolpho Meschgrahw e a jornalista Mirella Araújo, titular da coluna Enem e Educação, do Jornal do Commercio.

O que vai ser discutido

A atividade propõe discutir como a inteligência artificial participa das decisões que influenciam a criação de ferramentas e experiências de aprendizagem. Entre as questões levantadas estão quais escolhas devem permanecer sob responsabilidade humana, quais podem ser delegadas às máquinas e quais protocolos devem orientar esse processo. A conversa também aborda os desafios para desenvolver produtos educacionais mais transparentes, responsáveis e alinhados às necessidades das pessoas.

A palestra integra a programação da Arena de Educação CESAR School, espaço dedicado exclusivamente ao debate sobre educação nesta edição do REC’n’Play. Pela primeira vez, o festival conta com uma arena temática voltada ao assunto, reunindo mais de 50 atividades ao longo de três dias, entre palestras, debates e oficinas.

A iniciativa promove encontros entre estudantes, professores, pesquisadores, representantes do mercado e do poder público para discutir temas como os impactos da inteligência artificial na aprendizagem, as transformações na formação profissional, criatividade, inclusão e a relação entre universidade e mercado de trabalho. A programação também inclui discussões sobre planejamento de carreira, cultura digital, empreendedorismo e novas metodologias de ensino.

A Arena de Educação CESAR School vai receber Luciano Meira, professor e pesquisador da instituição, que levará ao festival reflexões sobre os impactos da IA na aprendizagem e a integração entre inteligências humanas e artificiais. Outro destaque será Silvio Meira, fundador do CESAR e conselheiro do Porto Digital, que dividirá o palco com Rosário Pompéia, sócia-fundadora da LeFil, em palestra sobre o livro "A Próxima Democracia", de autoria deles.

A programação também terá palestras individuais com convidados especiais. Na sexta-feira (13), a psicanalista, escritora e palestrante Maria Homem e o jornalista e apresentador Pedro Lins conduzem reflexões sobre criatividade e sobre aquilo que permanece essencialmente humano diante do avanço das tecnologias.

Arena de Educação

A Arena de Educação CESAR School está distribuída entre a unidade Tiradentes da instituição, na Rua Bione, 220, e um palco aberto montado em frente ao local. A programação faz parte do REC’n’Play 2026, realizado de 11 a 14 de novembro, no Bairro do Recife.

O acesso à palestra “IA, Transparência e Ética no Design de Produtos Pedagógicos” é gratuito e por ordem de chegada. A programação completa, com horários e locais das atividades, está disponível no aplicativo oficial do festival.

