Educação Infantil e Ensino Fundamental: especialistas defendem transição escolar com continuidade pedagógica

O encontro teve como foco os desafios para garantir uma educação infantil de qualidade e ampliar a equidade no atendimento às crianças brasileiras

Com o tema “Educação Infantil como compromisso público: qualidade e equidade todos os dias”, o 3º Simpósio Internacional de Educação Infantil reuniu, nesta terça-feira (10), em São Paulo, especialistas nacionais e internacionais, gestores públicos, pesquisadores e representantes de organizações da sociedade civil.

O encontro teve como foco os desafios para garantir uma educação infantil de qualidade e ampliar a equidade no atendimento às crianças brasileiras.

Durante a programação, os participantes discutiram a necessidade de transformar diretrizes educacionais em políticas públicas e ações concretas, capazes de considerar as diferentes realidades dos municípios e enfrentar as desigualdades desde os primeiros anos de vida.

No painel “A relação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental”, as especialistas discutiram como as redes de ensino e as escolas podem garantir a continuidade das experiências e aprendizagens das crianças na transição entre as duas etapas, sem desconsiderar as particularidades pedagógicas da pré-escola.

O debate também abordou o papel da gestão pública na construção de estratégias para assegurar essa articulação.

Acolhimento na transição

A socióloga, pesquisadora e educadora Maria Malta abordou os desafios desse processo no Brasil, chamando atenção para o fato de que a universalização tardia do ensino primário e as desigualdades regionais ainda afetam a qualidade da educação oferecida às crianças.

Malta é coautora do capítulo "Da pré-escola primária à procura de uma relação mais igualitária no Brasil", publicado no livro Pre-primary and Primary Education: The Relationship Between Them in Selected Countries (Pré-escola e escola primária: a relação entre elas em países selecionados). O trabalho foi desenvolvido ao longo de dois anos, em parceria com as pesquisadoras Lívia Fraga Vieira e Vanessa Neves, ambas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A pesquisadora destacou que a falta de articulação entre a pré-escola e o primeiro ano do Ensino Fundamental dificulta a continuidade das aprendizagens. Entre os problemas estão o baixo desempenho escolar, repetência, abandono e desigualdades entre as áreas urbanas e rurais.

“Nós ainda temos baixas taxas de aproveitamento dos alunos, além de repetência e abandono. Temos também uma taxa alta de fracasso escolar, mesmo que ele não se traduza em repetência, mas em dificuldades de aprendizagem logo na entrada do primeiro ano primário. Portanto, como já temos quase a universalização da pré-escola, significa que ainda não conseguimos fazer a pré-escola e o primeiro ano do primário conversarem direito entre si", disse a pesquisadora.

Maria Malta também chamou atenção para as mudanças na rotina e no ambiente escolar, que podem tornar a adaptação mais difícil. Essa passagem para o Ensino Fundamental costuma representar uma ruptura para as crianças, que encontram salas mais rígidas, turmas numerosas e menos oportunidades de brincar.

“Não tem espaço de brincadeira, as crianças têm que sentar quietas, muitas vezes três no mesmo banquinho, só olhando para a frente, só olhando para a lousa”, relatou.

Para enfrentar esses desafios, a educadora defendeu a criação de estratégias de transição que envolvam professores, crianças e famílias. Entre as medidas, destacou a preparação dos alunos para a mudança de etapa, a organização de ambientes e rotinas adequados e a participação das crianças no planejamento das políticas educacionais. Neste caso, as decisões das redes de ensino devem considerar as experiências e necessidades da infância, respeitando o tempo das crianças e as especificidades pedagógicas da Educação Infantil.

"É preciso ter formação inicial e continuada dos professores, esse é o nosso grande problema aqui no Brasil. Não dá para uma professora enfrentar uma classe de pré ou de primeiro ano tendo feito só um curso em que apenas 10% do seu conteúdo é focalizado nessa fase da escolaridade e que é realizado totalmente à distância", criticou.

3º Simpósio Internacional de Educação Infantil reuniu especialistas nacionais e internacionais para discutir qualidade, equidade e fortalecimento das políticas públicas - Divulgação/Fundação Bracell/Avocado Mídia.

Respeito às múltiplas infâncias

Mas como as redes de ensino e as gestões públicas podem apoiar a transição? Para Juliana Rohsner, secretária de Educação de Vitória, no Espírito Santo, um dos primeiros passos é garantir que os recursos destinados à Educação Infantil não sejam tratados como "sobra" do orçamento das demais etapas.

A rede municipal de Vitória conta com 106 escolas, sendo 50 em tempo integral, atende cerca de 40 mil estudantes e possui 5.513 professores. Segundo Juliana, a política educacional precisa reconhecer a criança como sujeito de direitos, respeitando suas necessidades, vontades e seu tempo.

“Não é só uma palavra, mas o que eu entendo daquele sujeito: o respeito de entender que um bebê tem vontade. Se vou trocar a fralda dele, preciso olhar no olho dele e pedir permissão para tocar naquele corpo, porque ele não é um corpo andante de um sujeito ‘a vir a ser’ — ele já é”, afirmou.

Nesse processo é fundamental o fortalecimento da formação continuada dos professores para enfrentar os desafios da educação contemporânea e aproximar as práticas pedagógicas integradas a essas duas etapas.

Em Vitória, as formações dos professores do Grupo 5 (crianças de 5 anos) e do primeiro ano do Ensino Fundamental são realizadas em conjunto, em turmas de 20 a 25 profissionais. A iniciativa busca alinhar as práticas das duas etapas e evitar que a entrada no Ensino Fundamental represente o fim das brincadeiras e do respeito ao tempo da infância.

Segundo Juliana, a integração também ajuda a superar a transferência de responsabilidades entre os professores. A Educação Infantil precisa ter intencionalidade pedagógica, enquanto o Ensino Fundamental deve preservar o cuidado e as especificidades da infância.

“Tenho infâncias que convivem com tiroteio; tenho infâncias em que a mãe sai às 5 horas da manhã para trabalhar e volta cansadíssima às 8 horas da noite; tenho infâncias que são cuidadas por outras crianças. Tenho múltiplas infâncias na mesma sala de aula e na mesma escola”, afirmou.

Para Juliana, as duas etapas de ensino devem garantir experiências que despertem nas crianças o interesse pela escola e pela aprendizagem. Nesse processo, cabe às secretarias de Educação assegurar condições para que a qualidade do ensino não dependa da sorte de cada aluno encontrar um bom professor.

Estrutura e currículo

A coordenadora-geral de Educação Infantil do Ministério da Educação (MEC), Rita Coelho, destacou que a descentralização do sistema educacional brasileiro dificulta a implementação de diretrizes nacionais para a Educação Infantil. Como não há relação hierárquica entre o MEC, os estados e os municípios, as redes municipais podem adotar interpretações diferentes das orientações nacionais. Segundo ela, o Sistema Nacional de Educação pode contribuir para enfrentar esse desafio.

“Essa discussão de Educação Infantil e Ensino Fundamental precisa ser feita no sistema todo. Não adianta pegar o último ano da pré-escola e o primeiro do Ensino Fundamental e querer traduzir a mudança, a passagem, como transição. Então, o que nós temos que discutir é a relação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental e vice-versa”, afirmou.

Rita também defendeu a revisão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a ampliação do debate nacional sobre os conceitos que orientam o currículo da Educação Infantil, como os campos de experiência e as interações e brincadeiras. Para ela, é necessário ouvir os professores e esclarecer como essas diretrizes devem ser aplicadas na prática.

“A brincadeira no currículo é eixo do currículo da Educação Infantil, no singular. Não é ‘brincadeiras’, não são ‘atividades’; é um outro campo cognitivo, é uma outra forma de interagir, de produzir conhecimento, de se relacionar com o mundo”, ressaltou.

Responsável por mediar o painel, a superintendente do Itaú Social, Patricia Mota Guedes, destacou dois pontos centrais para garantir uma transição adequada. O primeiro é que esse processo não deve se limitar a visitas às escolas ou à troca de informações entre instituições. “O fundamental é que as discussões e a própria produção de conhecimento sobre esse tema mostram que ela envolve, no fundo, uma estratégia de articulação entre essas duas etapas, que envolve a questão da organização curricular, ou seja, ter realmente um contínuo curricular, para que você não tenha essa ruptura tão abrupta que professoras e crianças vivem”, afirmou.

Outro aspecto ressaltado foi a necessidade de superar a ideia de que brincar e aprender são experiências opostas, garantindo espaço para ambas as práticas também nos primeiros anos do Ensino Fundamental. A superintendente do Itaú Social ainda apontou o monitoramento e a avaliação como instrumentos para aprimorar as políticas educacionais. “A criança tem direito a ambas e, inclusive, elas vêm juntas. O desafio é como garantir que essa experiência aconteça tanto na pré-escola quanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, destacou.

Organizado pela Fundação Bracell, o evento contou com o MEC, Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP (Ribeirão Preto), FLUPP, Fundação Van Leer, Instituto FEFIG, Instituto João e Maria Backheuser, Itaú Social, Todos Pela Educação, CONSEC e Brazil Office do David Rockefeller Center for Latin American Studies da Harvard University, com apoio técnico do UNICEF Brasil.

*A titular da coluna viajou a convite da Fundação Bracell