UFPE aciona Polícia Federal para investigar pichações racistas, machistas e homofóbicas no campus Recife

Mensagens foram encontradas nos prédios do CFCH e do CAC, no Campus Recife; universidade divulgou nota de repúdio e afirma que o caso será investigado

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) acionou a Polícia Federal (PF), nesta segunda-feira (9), para investigar pichações com mensagens de teor racista, machista, homofóbico e de apologia à violência contra a mulher em prédios da instituição, no Campus Recife. As inscrições foram identificadas nas áreas externas do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e do Centro de Artes e Comunicação (CAC).

Imagens das pichações circularam nas redes sociais e mostram frases de ataque à população negra, às mulheres e à memória da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, no Rio de Janeiro. Entre as mensagens identificadas estão “Lugar de mulher é no puteiro”, uma seta indicando um local para estupro, ofensas a Marielle Franco e às vítimas da pandemia de Covid-19, além da frase “Negros por perto, fique esperto”.

Nota da UFPE

Em nota, a UFPE manifestou repúdio às manifestações e classificou as pichações como atos de intolerância, apologia a crimes e desrespeito aos direitos humanos. A instituição também destacou que as mensagens não devem ser tratadas como simples atos de vandalismo nem naturalizadas no ambiente universitário.

A universidade informou que a Polícia Federal já foi formalmente acionada para investigar o caso, identificar os responsáveis e adotar as medidas cabíveis. No comunicado, a UFPE reafirmou o compromisso com uma universidade pública, democrática, antirracista e acolhedora.

O JC entrou em contato com a Polícia Federal para saber mais informações sobre as investigações, mas até a publicação desta matéria, o órgão não se pronunciou sobre o caso.



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