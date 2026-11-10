Enem 2026: saiba como estudar Física na reta final antes da prova

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será dedicado às provas de Matemática e Ciências da Natureza. Ao todo, os participantes terão de responder a 90 questões de múltipla escolha. Na reta final de preparação para a prova, revisar conceitos e resolver questões de edições anteriores estão entre as estratégias para o aluno fazer uma boa prova.

O exame será aplicada neste domingo (15). Os candidatos terão cinco horas para concluir a prova, que começa às 13h30 e termina às 18h30, pelo horário de Brasília. Matemática abrange conhecimentos como geometria, funções, estatística, probabilidade e matemática financeira. Já Ciências da Natureza traz conteúdos de Biologia, Física e Química.

Rodrigo Cunha, professor de Física do Colégio Saber Viver, recomenda que os estudantes compreendam o significado das fórmulas, as unidades de medida e a relação entre as grandezas físicas, em vez de apenas memorizar equações. “Quando você estiver estudando, é muito importante relacionar as fórmulas e as equações a determinado assunto e compreender o que cada elemento significa. Também é importante prestar atenção às unidades de medida e saber como esses elementos se relacionam”, explica.

Um exemplo apresentado pelo professor é o comportamento dos gases. Quando um gás está confinado em um recipiente de volume constante e recebe energia, com o aumento da temperatura, a pressão também aumenta proporcionalmente. A relação entre essas grandezas faz parte dos conteúdos que podem ser revisados pelos candidatos.

Relacionar teoria e situações do cotidiano

Outra orientação é associar os conceitos estudados a situações práticas. Segundo o professor, identificar como os conteúdos aparecem no dia a dia pode ajudar na compreensão dos fenômenos físicos.

Ele cita o cancelamento de ruído dos fones de ouvido como exemplo de aplicação do conteúdo de ondas. O funcionamento desse recurso utiliza o princípio da interferência destrutiva, em que ondas se combinam de modo a reduzir o som indesejado. “Quando estiver estudando, é importante pegar alguns pontos da teoria e saber como eles se relacionam com situações do dia a dia. É preciso entender como determinado conceito aparece em uma aplicação prática”, afirma.

O professor também recomenda resolver provas anteriores do Enem e exercícios propostos pela escola. A prática permite que os estudantes tenham contato com questões semelhantes às cobradas no exame e identifiquem os conteúdos que precisam de mais revisão.

Colégio Saber Viver registra 96,5% de aprovação entre alunos no Enem - JUNIOR SOUZA/ JC IMAGEM

Atenção ao comando e às unidades de medida

Durante a prova, a leitura do enunciado exige atenção. O professor orienta que o candidato identifique primeiro o que a questão solicita e, em seguida, retorne ao texto para selecionar as informações necessárias à resolução.

“Veja o que se pede para, a partir daí, voltar ao texto e identificar quais são as informações realmente importantes para resolver a questão”, recomenda. Segundo ele, alguns enunciados apresentam dados que não são necessários para chegar à resposta.

O professor também chama a atenção para conversão de unidades. Se uma questão apresentar uma velocidade em quilômetros por hora (km/h), mas exigir o resultado em metros por segundo (m/s), por exemplo, o candidato deve dividir o valor por 3,6.

Nos últimos dias antes da prova, Cunha recomenda que os estudantes priorizem a revisão de dúvidas com os professores e reservem tempo para descansar. “Nesse momento final, é importante que você descanse, tire suas dúvidas com seus professores da escola e fique tranquilo”, orienta.