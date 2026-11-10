Enem 2026: professores orientam como usar primeiro dia de prova para se preparar para o segundo

Autoavaliação, interpretação de textos e estudo integrado estão entre as estratégias recomendadas para os candidatos que farão o segundo dia do exame

por Aisha Vitória
Enem 2026: professores orientam como usar primeiro dia de prova para se preparar para o segundo
Fotos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 - Bruna Araújo/MEC

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A experiência do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 pode ajudar os estudantes a identificar dificuldades e reorganizar a preparação para o segundo domingo de aplicação, marcado por questões de Matemática e Ciências da Natureza. Para os professores, mais do que conferir o número de acertos, o momento deve ser aproveitado para avaliar o desempenho, reconhecer pontos que precisam de reforço e aprimorar as estratégias de estudo.

Na avaliação de Larissa Carvalho, mestre em Literatura, professora e coordenadora de Linguagens do Colégio Saber Viver, o primeiro dia também funciona como uma oportunidade de autoconhecimento. Ela recomenda que os candidatos observem como administraram o tempo, se conseguiram manter a concentração e quais estratégias foram mais eficientes durante a resolução das questões.

“Mais importante do que ficar preso aos gabaritos extraoficiais é aproveitar essa experiência para chegar ao segundo domingo com mais segurança e organização”, orienta.

A professora também destaca que, na reta final, não é recomendável tentar aprender muitos conteúdos novos. O ideal é consolidar o conhecimento já adquirido, resolver questões de provas anteriores e compreender os próprios erros. A interpretação dos enunciados, segundo ela, continua sendo fundamental inclusive nas questões que envolvem cálculos.

Para o segundo dia, Larissa recomenda que os estudantes não permaneçam muito tempo presos às questões mais difíceis. A orientação é começar pelas que oferecem maior segurança e retornar às mais trabalhosas posteriormente. A leitura atenta dos comandos também ajuda a identificar o que está sendo solicitado antes de iniciar os cálculos.

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Interpretação e integração entre disciplinas

Na prova de Linguagens, Larissa avalia que o exame manteve a relação entre linguagem e sociedade como uma de suas principais características. Entre os assuntos abordados, ela destaca inteligência artificial, redes sociais, inclusão e variação linguística, além de textos literários de autoras como Clarice Lispector e Lygia Fagundes Telles.

A professora considera que a prova apresentou dificuldade intermediária e exigiu atenção à interpretação e aos efeitos de sentido dos textos. Para ela, as habilidades mais cobradas foram a análise crítica e a compreensão das intenções comunicativas, ironias e posicionamentos presentes nos materiais.

Em Ciências Humanas, o professor de Geografia Marcelo Rocha, da Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREFEM) Caio Pereira, também chama atenção para a importância de relacionar informações e compreender os contextos apresentados. Na avaliação dele, a prova de 2026 trouxe diversidade de temas e aproximou conteúdos de História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

Entre os assuntos que chamaram sua atenção estão terras raras, agroecologia, agricultura familiar, sustentabilidade, conflitos territoriais, demarcação de terras indígenas e movimentos sociais. Também apareceram conteúdos recorrentes no exame, como dinâmica urbana, solos, capitalismo e transportes.

“A gente precisa estar envolvido com os acontecimentos, tanto do passado quanto do presente, e como eles influenciam as questões da sociedade atual, seja ambiental, política ou econômica”, afirma Marcelo.

O professor recomenda que os estudantes estudem os temas de maneira integrada, sem limitar a preparação à divisão tradicional entre disciplinas. Como exemplo, ele cita a Revolução Industrial, que pode ser compreendida a partir de seus aspectos históricos, das transformações no espaço geográfico e das mudanças nas relações de trabalho e no crescimento urbano.

A mesma lógica se aplica ao estudo da urbanização, que pode ser analisada por diferentes perspectivas. Para isso, Marcelo orienta que os candidatos acompanhem notícias, leiam reportagens e exercitem a interpretação de mapas e gráficos.

Formato testlet exige atenção ao contexto

Outro aspecto destacado pelo professor foi o formato testlet, em que um conjunto de questões parte de um mesmo texto ou contexto. Para Marcelo, o modelo permite analisar um acontecimento por diferentes perspectivas, mas exige atenção aos comandos específicos de cada questão.

“Você precisa, além de compreender o texto, entender o contexto. Ele tem que perceber que cada questão tem um comando específico e, claro, pode ter uma habilidade diferente”, explica.

O professor considera que o formato está alinhado à proposta das Ciências Humanas, já que situações da vida real não aparecem separadas por disciplinas. Uma questão ambiental, por exemplo, pode envolver aspectos econômicos, políticos e históricos.

Preparação para o próximo ano

Para quem pretende fazer o Enem em 2027, Marcelo recomenda atenção à compreensão de processos históricos, à formação da sociedade e às características do mundo contemporâneo. Em Geografia, ele ressalta que a preparação deve priorizar a capacidade de relacionar acontecimentos e compreender seus impactos nas questões ambientais, políticas e econômicas.

O professor também defende que o estudo seja uma atividade constante, e não concentrada nos dias que antecedem a prova. Segundo ele, acompanhar os acontecimentos e desenvolver a capacidade de questionar a realidade são partes importantes da formação dos estudantes.

A recomendação é que os candidatos aproveitem a experiência do exame para identificar não apenas quais questões erraram, mas por que tiveram dificuldade. Entre os pontos que podem ser avaliados estão a falta de conhecimento sobre determinado assunto, problemas de interpretação, insegurança e administração do tempo.

Para Marcelo, a prova também deve ser entendida como uma oportunidade de reconhecer o que ainda precisa ser aprendido. “É mais importante que ele observe os temas que apareceram, dê uma pesquisada. O Enem trabalha com muito tema integrado”, afirma.

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