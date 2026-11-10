Enem 2026: Inep tem até 10 dias úteis para divulgar gabarito oficial

Edital estabelece prazo de até dez dias úteis após o segundo dia de provas para publicação das respostas; exame será concluído no próximo domingo (15)

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Os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 terão que aguardar até o fim de novembro para consultar o gabarito oficial das provas objetivas. De acordo com o edital do exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tem até o décimo dia útil após o segundo dia de aplicação para divulgar as respostas.

Neste ano, o segundo dia de provas será realizado no próximo domingo (15), quando os participantes responderão às questões de Ciências da Natureza e Matemática. Com isso, considerando o calendário de dias úteis e o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o prazo máximo para a publicação do gabarito será 30 de novembro, uma segunda-feira.

Apesar da previsão, o Inep não estabeleceu uma data específica para a divulgação, podendo disponibilizar o documento antes do prazo final. As respostas oficiais poderão ser consultadas no portal do instituto, na página dedicada ao Enem.

Resultado individual

A divulgação do gabarito não representa a publicação das notas individuais dos participantes. Conforme o cronograma do Inep, o resultado final do Enem 2026 está previsto para ser disponibilizado em janeiro de 2027, na Página do Participante.

As notas poderão ser utilizadas nos processos seletivos de instituições de ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



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