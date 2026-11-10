Conselho Regional de Educação Física cobra quadras cobertas e climatização nas escolas de Pernambuco

CREF12/PE alertou altas temperaturas no estado, com registros acima da média, e encaminhou ofícios ao Governo de Pernambuco e às prefeituras

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As altas temperaturas no estado de Pernambuco, com registros acima da média em todas as regiões, acenderam um alerta para o Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PE).

O órgão enviou ofícios ao Governo do Estado e às prefeituras pernambucanas cobrando melhorias estruturais em escolas públicas, desde a instalação de coberturas nas quadras poliesportivas à climatização das salas de aula.

A pauta foi apresentada pelo CREF12/PE a órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

No campo legislativo, a cobrança por quadras cobertas ganhou respaldo com a Lei Federal nº 15.360/2026, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e estabeleceu como dever do poder público assegurar que todas as escolas públicas de educação básica disponham de quadras poliesportivas cobertas.

O conselho destacou que o calor intenso expõe estudantes e profissionais a condições inadequadas durante as atividades escolares e que a qualidade da Educação Física Escolar depende de espaços seguros e condições adequadas de trabalho.

Para o presidente do CREF12/PE, Lúcio Beltrão, a situação exige providências imediatas dos gestores públicos.

“Estamos falando de uma questão de saúde, segurança e respeito aos estudantes e aos profissionais que estão diariamente nas escolas. Não podemos aceitar que crianças e adolescentes tenham aulas em espaços sem a estrutura necessária, expostos a temperaturas elevadas, enquanto professores precisam desenvolver suas atividades nessas mesmas condições”, afirma.

