JC Educação: Como transformar o excesso de informação em participação e consciência cidadã na infância

Confira também: Pernambuco encerra os Jogos da Juventude 2026 com 27 medalhas; alunos do SESI-PE levam a robótica à Arena do REC’n’Play

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O JC Educação, um espaço dedicado a acompanhar e divulgar iniciativas que transformam o ensino, além de novidades e tendências no universo educacional.

Aqui, leitores, educadores e estudantes poderão se atualizar sobre inovações pedagógicas, boas práticas, debates e os principais desafios da Educação no Brasil e no mundo.

Protagonismo infantil: escola e comunidade são fundamentais para a formação cidadã das crianças

Em uma infância marcada pelo acesso cada vez mais amplo à informação e pela presença das redes digitais, é fundamental que a escola e a comunidade, como um todo, reconheçam seu papel na formação de valores humanos essenciais, como empatia, respeito à diversidade, cooperação, responsabilidade e cuidado com o meio ambiente.

Diferentemente das gerações passadas, as crianças entre 9 e 12 anos — faixa etária marcada pelo desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia — têm contato cada vez mais precoce com questões que ultrapassam seu cotidiano. Esse cenário faz com que problemas globais, como as mudanças climáticas e a desigualdade social, cheguem cada vez mais cedo ao conhecimento dos alunos.

“A escola pode fortalecer esses valores por meio de experiências concretas: ouvir opiniões, resolver conflitos pelo diálogo e participar de decisões e projetos coletivos. Aliados ao pensamento crítico, esses aprendizados ajudam as crianças a compreender que suas escolhas afetam outras pessoas e que elas já podem contribuir para transformar o mundo”, destacou Daniella Coelho, coordenadora e professora do curso de Psicologia do Centro Universitário UniFBV Wyden.

Daniella ressaltou que a hiperconexão amplia o repertório e as possibilidades de expressão das crianças, mas também traz desafios emocionais que exigem atenção dos adultos.

“Isso pode ampliar seu repertório e suas formas de expressão, mas também expô-las a preocupações difíceis de compreender. Não significa que as crianças de hoje sejam necessariamente mais maduras ou conscientes: suas percepções variam conforme o contexto e as oportunidades de diálogo com os adultos”, pontuou a especialista do UniFBV Wyden.

Para transformar o grande volume de informações em engajamento produtivo, educadores e gestores públicos são incentivados a criar espaços efetivos de escuta e participação. Estruturas como assembleias de turma, conselhos escolares representativos e projetos voltados à resolução de problemas reais do bairro ajudam a exercitar a cidadania no ambiente escolar.

A participação infantil, no entanto, não precisa se restringir aos muros da escola. Consultas públicas e fóruns comunitários com linguagem acessível permitem que crianças e adolescentes contribuam com propostas concretas para melhorias em praças, segurança e sustentabilidade urbana.

Segundo a coordenadora de Psicologia, o fator determinante para o sucesso dessas iniciativas é o compromisso dos adultos em levar as propostas a sério.

“Para que essa participação seja efetiva, os adultos precisam considerar suas ideias e explicar quais serão adotadas e por quê. Assim, as crianças exercitam autonomia, diálogo e responsabilidade coletiva, com apoio adequado à idade”, concluiu Daniella Coelho.

Pernambuco encerra os Jogos da Juventude 2026 entre os sete melhores no quadro de medalhas

A participação de Pernambuco nos Jogos da Juventude 2026 terminou com 27 medalhas e garantiu a participação dos estudantes-atletas na sétima posição no quadro geral de medalhas. Promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), esta edição da competição foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre os dias 19 de outubro e 3 de novembro.

Ao todo, foram sete medalhas de ouro, duas de prata e dezoito de bronze para Pernambuco, que colocaram o estado na melhor posição entre os representantes do Norte e Nordeste.

Entre as modalidades disputadas, a natação foi a que mais rendeu pódios para Pernambuco, com 11 medalhas. O protagonismo da modalidade também se reflete nas histórias dos estudantes que estiveram nas piscinas. Entre eles, Hyago Souza, estudante da Escola Rotary do Alto do Pascoal, na Zona Norte do Recife, que integrou a equipe masculina medalhista no revezamento livre 4x100m.

“Foi a minha primeira participação nos Jogos da Juventude e foi uma experiência incrível. Não é só a competição em si, mas também conhecer novas pessoas e se divertir. Fiquei muito feliz pela conquista da medalha para o meu estado”, afirmou o estudante, que também é beneficiário do Bolsa Atleta Pernambuco, programa estadual que concede auxílio financeiro para atletas e paratletas de modalidades olímpicas e não olímpicas.

O taekwondo e o atletismo também se destacaram, ainda no primeiro bloco, com cinco medalhas cada. Na primeira etapa da competição, todos os medalhistas eram estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco.

O estado também conquistou medalhas em todas as modalidades coletivas: basquete, handebol, futsal e vôlei. Além dos resultados no pódio, a participação pernambucana garantiu conquistas importantes para o futuro, a partir dos acessos para a primeira divisão em 2027, a exemplo do basquete masculino.

Estudante da Escola Estadual Dom Idílio José Soares, em Ouricuri, Anderson Luiz Soares foi o ala-pivô da equipe na conquista do acesso. Natural do Sertão do Araripe, a mais de 600km da capital pernambucana, ele passou a integrar a equipe representante de Pernambuco na competição nacional após chamar a atenção do técnico da equipe durante os Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs).

“Participar dos Jogos da Juventude foi uma experiência muito importante para minha trajetória escolar e esportiva. Ter a oportunidade de competir em alto nível, enfrentar atletas experientes e representar Pernambuco é motivo de muita gratidão. Conquistar essa medalha de prata torna tudo ainda melhor”, destacou Anderson, de 16 anos.

Dividida em três blocos, a competição reuniu 20 modalidades coletivas e individuais: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, futsal, ginástica.

Delegação pernambucana conquistou 27 medalhas e foi a mais bem colocada entre estados do Norte e Nordeste - Laura Martins/SEE

Arena de Robôs do SESI traz a robótica educacional para o Rec’n’Play com oficinas e competições



Robótica, projetos de estudantes e atividades interativas com robôs prometem aproximar o público do universo da tecnologia e da inovação durante o REC’n’Play deste ano. Entre os dias 11 e 14 de novembro, a Arena de Robôs do SESI estará aberta à visitação gratuita, das 9h às 19h, na Rua Dona Maria César, no Recife Antigo.

O espaço contará com apresentações das equipes de robótica do SESI, mesas expositivas e oficina de montagem, proporcionando aos visitantes uma experiência prática com a robótica educacional.

Durante a programação, estudantes do SESI-PE que se destacaram nas modalidades FIRST Tech Challenge (FTC) e FIRST LEGO League (FLL), conquistando o primeiro lugar na etapa regional e que vão representar o estado na etapa nacional, em Salvador, na Bahia, em março do ano que vem, farão demonstrações dos robôs utilizados nas competições, apresentando ao público um pouco das experiências e dos desafios da robótica educacional. O espaço também contará com mesas expositivas para apresentar projetos desenvolvidos pelos estudantes.

No dia 11 de novembro, a Arena receberá a oficina “Turbina Eólica”, que propõe a montagem de um sistema eólico em miniatura. A atividade permitirá que os participantes conheçam, na prática, o funcionamento de uma turbina e entendam como esse tipo de tecnologia transforma a força dos ventos em energia.

De acordo com Sérgio Falcão, coordenador de Tecnologias Educacionais do SESI-PE, a robótica é uma ferramenta importante para a educação, pois estimula a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas e o trabalho em equipe. “Além de aproximar os estudantes da tecnologia, prepara novas gerações para os desafios e as oportunidades de um mundo cada vez mais conectado”, afirmou.

Para Cláudia Cartaxo, superintendente do SESI-PE, os resultados conquistados pelos estudantes nas competições de robótica demonstram a importância do investimento da instituição nessa área. “ A Arena de Robôs no REC’n’Play também é uma oportunidade de compartilhar essas experiências e mostrar o potencial da robótica na educação. Queremos que estudantes e educadores de outras escolas conheçam de perto esses projetos, se inspirem e descubram novas possibilidades de aprendizagem por meio da tecnologia”, destacou.

O REC’n’Play é um festival de inovação, tecnologia, criatividade e cultura que integra o calendário nacional de eventos do setor. A iniciativa reúne experiências, atividades e discussões sobre o futuro e as transformações promovidas pela inovação.

Estudantes do SESI-PE apresentarão robôs utilizados em competições, compartilhando experiências e mostrando os desafios da robótica educacional - Divulgação/Sesi Pernambuco

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