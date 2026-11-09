Enem vê salto em taxa de ausentes; MEC atribui à inscrição automática de aluno da rede pública

Com a mudança no formato de cadastro, a proporção de alunos do 3º do ensino médio entre os candidatos subiu de 31% para 39% nesta edição

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O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve um salto na taxa de ausentes neste ano, com 32% de faltosos no 1º dia de provas neste domingo, 8. Nas duas edições anteriores, esse índice havia sido de 27%. Foi o maior nível de abstenção desde 2020, na pandemia, quando houve falta de mais da metade dos candidatos.

O Ministério da Educação (MEC) atribui o aumento a uma nova regra, que prevê inscrição automática na prova para concluintes do ensino médio. Em 2026, o total de inscritos havia sido de 5,05 milhões.

Um dos desafios do MEC tem sido ampliar a participação dos jovens no exame, a principal porta de entrada nas faculdades públicas e privadas. Com a mudança no formato de cadastro, a proporção de alunos do 3º do ensino médio entre os candidatos subiu de 31% para 39%.

"Optamos por fazer a inscrição automática para facilitar a vida desse estudante", disse o ministro Leonardo Barchini, que destacou também o esforço junto das secretarias estaduais de Educação. "Era esse objetivo, trazer mais estudantes da rede pública."

Segundo ele, uma das preocupações foi permitir que a maior parte dos candidatos fizessem o teste na própria escola onde estuda. "Valeu a pena todo esse esforço", continuou o ministro.

A partir deste ano, o Enem também passa a funcionar como prova de avaliação do ensino médio, outra novidade da edição de 2026. Antes, essa avaliação era feita por um exame específico, o Saeb, que media a aprendizagem só de Matemática e Português. O Enem avalia mais disciplinas e, no entendimento do ministério, é feito com mais engajamento pelos alunos.

Houve 4.359 eliminados e ocorrências de falta de energia em 39 locais (36 no Rio de Janeiro, dois em Minas Gerais e um no Amapá).

Primeiro domingo

Neste domingo, os alunos responderam a perguntas de Linguagens, Ciências Humanas, além da Redação, cujo tema foi Valorização do SUS como direito universal. A próxima etapa da prova será feita no domingo, 15, com as questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Os candidatos que faltaram por eventos climáticos ou doenças infecciosas podem solicitar a reaplicação da prova nas datas alternativas - 15 e 16 de dezembro, quando os internos dos presídios e unidades de medidas socioeducativas (como a Fundação Casa) fazem a prova. O pedido pode ser feito, mediante comprovação, na Página do Participante.