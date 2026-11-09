Enem 2026: como diferenciar os ciclos biogeoquímicos sem precisar decorar?

Professor explique que entender os processos de circulação da água, do carbono e do nitrogênio na natureza ajuda a resolver questões de Biologia

por Aisha Vitória
Enem 2026: como diferenciar os ciclos biogeoquímicos sem precisar decorar?
Água, carbono e nitrogênio circulam constantemente pelo meio ambiente, passando pela atmosfera, pelo solo, pelos oceanos e pelos seres vivos - Foto: Pexels

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Os ciclos biogeoquímicos estão entre os conteúdos de Biologia que exigem atenção dos estudantes que se preparam para o Enem. Água, carbono e nitrogênio circulam constantemente pelo meio ambiente, passando pela atmosfera, pelo solo, pelos oceanos e pelos seres vivos. Embora estejam relacionados à manutenção da vida, cada ciclo apresenta características e processos específicos que precisam ser compreendidos.

Para estudar o assunto sem depender exclusivamente da memorização, uma estratégia é identificar o que caracteriza cada processo e qual é o papel dos organismos envolvidos. Segundo Rubens Rocha, professor de Biologia, doutor em Biologia Aplicada à Saúde e docente da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Sizenando Silveira, o primeiro passo é reconhecer as particularidades de cada ciclo.

“A principal questão que o aluno precisa entender são os processos. No ciclo da água, a principal questão é a troca de estado físico. No ciclo do carbono e do nitrogênio, os processos são importantes, mas no carbono temos mais o impacto do ser humano e, no nitrogênio, a presença de microrganismos, como bactérias”, explica.

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Como diferenciar os três ciclos?

O ciclo da água é caracterizado pelas mudanças de estado físico e pela circulação da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Entre as principais etapas estão a evaporação, quando a água passa do estado líquido para o gasoso; a condensação, que ocorre com a formação das nuvens; e a precipitação, quando retorna à superfície na forma de chuva.

O processo também envolve a infiltração, que permite a entrada da água no solo, e a transpiração dos vegetais, responsável pela liberação de vapor de água na atmosfera. Nesse contexto, a vegetação tem papel fundamental para a manutenção do ciclo.

Um exemplo é a Amazônia, que contribui para a formação dos chamados rios voadores, grandes fluxos de vapor de água transportados pela atmosfera e relacionados à umidade e às chuvas em diferentes regiões do Brasil. O fenômeno está associado à evapotranspiração, que reúne a evaporação da água e a transpiração das plantas.

Já o ciclo do carbono está relacionado principalmente aos processos de fotossíntese, respiração, decomposição e combustão. Durante a fotossíntese, os vegetais absorvem gás carbônico (CO?) da atmosfera para produzir matéria orgânica. Na respiração, o carbono retorna ao ambiente na forma de CO?. A decomposição também contribui para a liberação do elemento, enquanto a queima de combustíveis fósseis e de matéria orgânica aumenta a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.

O ciclo do nitrogênio, por sua vez, envolve transformações químicas que permitem a utilização desse elemento pelos seres vivos. Apesar de estar presente em grande quantidade na atmosfera, o nitrogênio gasoso não pode ser aproveitado diretamente pela maioria dos organismos. Nesse processo, as bactérias desempenham uma função essencial.

Entre as principais etapas estão a fixação, que transforma o nitrogênio atmosférico em compostos que podem entrar no ciclo biológico; a nitrificação, que envolve a transformação da amônia em nitrito e nitrato; e a desnitrificação, responsável pelo retorno do nitrogênio à atmosfera. A amonificação também é importante, pois transforma o nitrogênio presente na matéria orgânica em amônia ou íons amônio.

“O ciclo do nitrogênio é o mais complexo, pois passa por questões químicas, mas o destaque sempre é fixação, nitrificação e desnitrificação”, ressalta o professor.

A participação dos seres vivos e os impactos ambientais

Embora sejam estudados separadamente para facilitar a compreensão, os ciclos biogeoquímicos estão interligados. A participação dos seres vivos é fundamental para o funcionamento desses processos, especialmente no caso das plantas e das bactérias.

No ciclo da água, a vegetação contribui para a circulação da umidade e para a regulação dos regimes de chuva. No ciclo do nitrogênio, as bactérias participam das transformações químicas que tornam o elemento disponível aos organismos. Sem esses microrganismos, a maioria dos seres vivos não conseguiria aproveitar o nitrogênio presente na atmosfera.

As atividades humanas também interferem no equilíbrio dos ciclos. O desmatamento, as queimadas e o aumento da pecuária contribuem para alterações no ciclo do carbono. A utilização excessiva de fertilizantes e agrotóxicos pode afetar o ciclo do nitrogênio e provocar impactos nos ambientes aquáticos.

Um dos exemplos é a eutrofização, processo associado ao excesso de nutrientes na água, que favorece a proliferação de algas e pode reduzir os níveis de oxigênio dissolvido, prejudicando a vida aquática. Já a urbanização, especialmente quando acompanhada da impermeabilização do solo, dificulta a infiltração da água e pode agravar problemas como os alagamentos.

Para Rubens Rocha, um dos erros mais comuns durante o estudo é esquecer que os ciclos não funcionam de maneira isolada. “Estudamos os ciclos separadamente, mas eles estão interligados”, destaca.

O professor também chama atenção para a ideia equivocada de que o ciclo da água depende da participação humana. Segundo ele, a maior parte desse processo ocorre especialmente nos oceanos, sem depender de qualquer intervenção humana.

Outro cuidado é revisar conteúdos estudados anteriormente, como fotossíntese e respiração celular, fundamentais para compreender a absorção e a liberação de gás carbônico no ciclo do carbono.

Como resolver questões sobre o assunto no Enem?

Na prova, os ciclos biogeoquímicos podem aparecer em questões contextualizadas, com gráficos, ilustrações, esquemas e situações relacionadas a problemas ambientais. Por isso, o estudante precisa compreender o funcionamento dos processos e não apenas reconhecer seus nomes.

O professor recomenda manter a calma durante a resolução, ler atentamente o enunciado e observar as informações apresentadas em imagens e figuras, que podem ajudar a identificar a resposta. A eliminação de alternativas também pode ser uma estratégia para chegar à opção correta.

“Primeiro é não ficar nervoso. Ler com atenção a questão, pois a resposta pode estar no próprio enunciado ou na figura, além de ir por eliminação”, orienta.

Para facilitar a preparação, a recomendação é construir uma sequência lógica para cada ciclo, associando os processos às suas características principais. O da água, por exemplo, pode ser compreendido a partir das mudanças de estado físico e do movimento da água entre a atmosfera e a superfície. O do carbono deve ser associado à fotossíntese, à respiração e à interferência humana, enquanto o do nitrogênio exige atenção às transformações químicas e à atuação das bactérias.

Mais do que decorar conceitos, compreender como esses elementos circulam na natureza permite ao estudante relacionar os conteúdos de Biologia a situações do cotidiano e interpretar diferentes problemas ambientais apresentados no Enem.

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