Portões são fechados para o primeiro dia de provas do Enem 2026

O participante poderá deixar definitivamente a sala com o caderno de questões somente nos últimos 30 minutos que antecedem o término do exame

Os portões dos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foram fechados pontualmente às 13h deste domingo (8). A abertura ocorreu às 12h, e as provas terão início às 13h30, seguindo o horário de Brasília. Após o fechamento, não é permitida a entrada de participantes.

Neste primeiro dia, os candidatos terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborar a redação. O encerramento está previsto para as 19h.

Para realizar a prova, é obrigatório utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O participante poderá deixar definitivamente a sala com o caderno de questões somente nos últimos 30 minutos que antecedem o término do exame, ou seja, a partir das 18h30. Já a permanência mínima na sala é de duas horas, e a assinatura da lista de presença só será permitida após esse período.

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Os candidatos que tiveram a solicitação de tempo adicional aprovada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) terão direito a mais 60 minutos em cada dia de aplicação. Nesse caso, o exame terminará às 20h neste domingo e às 19h30 no segundo dia, em 15 de novembro.

Para os participantes com solicitação aprovada de videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras), o acréscimo será de 120 minutos. O término está previsto para as 21h neste primeiro dia e às 20h30 no segundo. Todas as salas contarão com um marcador de tempo para que os participantes acompanhem a duração da prova.

Expectativa dos estudantes

O movimento foi intenso no Bloco G da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), um dos locais tradicionais de aplicação do Enem no Recife.

O estudante João Gabriel, de 17 anos, morador do bairro de Água Fria, chegou de muletas ao local de aplicação do Enem 2026, após passar por uma cirurgia na perna. Atleta de kickboxing, ele contou que a condição não afetou sua preparação para o exame.

“Não afetou minha preparação em nenhum momento. Só a gente fica meio assim abalado para chegar, né? Porque, querendo ou não, faz um esforço maior, mas tranquilo”, afirmou. Sobre os estudos, ele contou que participou de aulões preparatórios, que contribuíram principalmente para sua preparação em redação.

Já o estudante Daniel, de 20 anos, morador do bairro da Encruzilhada, chegou confiante para fazer o terceiro Enem. Candidato a uma vaga no curso de Medicina, ele contou que mantém o foco nos estudos desde o início do ano e está com boas expectativas para a prova.

Sobre a redação, o estudante disse que espera um tema relacionado ao meio ambiente, mas também tem outra aposta. “Espero que seja alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Mas minha aposta pessoal é que o tema seja sobre crianças”, afirmou.

Governadora desejou boa prova aos candidatos

Mais cedo, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, desejou uma boa prova aos candidatos pernambucanos que participam do Enem 2026. Em publicação nas redes sociais, a chefe do Executivo estadual destacou a importância do exame para o acesso ao ensino superior e as expectativas das famílias dos estudantes.

“Minha gente, hoje é dia de Enem! Para milhares de pessoas, essa prova representa a possibilidade de entrar na universidade que tanto sonharam, seguir a profissão que escolheram e abrir novos caminhos para o futuro. E sei que, junto com cada estudante, tem uma família inteira cheia de esperança e torcendo para que tudo dê certo!", disse.

"A cada um, desejo tranquilidade, confiança e muita sabedoria! Sei que chegar até aqui exigiu esforço, dedicação e, muitas vezes, abrir mão de tanta coisa”, afirmou Raquel.