Enem 2026 registra 32% de abstenção e amplia participação de concluintes da rede pública

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O ministro da Educação, Leonardo Barchini, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, divulgaram, na noite deste domingo (8), os dados preliminares referentes ao primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com mais de 5 milhões inscrições confirmadas, o exame registrou abstenção de 32% nesta edição, percentual um pouco maior que no ano passado, que foi de 27%, com mais de 4 milhões de inscrições confirmadas.

O ministro destacou que esse crescimento foi impulsionado pelo número recorde de inscrições confirmadas de concluintes da rede pública, que chegou a 1.969.372 estudantes. O resultado estaria relacionado às medidas adotadas para ampliar a participação desse público, como a inscrição automática e a possibilidade de realizar as provas na própria escola. Nesta edição, 85% dos estudantes fizeram o exame em suas unidades de ensino.

"Era esse o nosso objetivo, trazer mais estudantes da rede pública para fazerem o Enem. No número absoluto e no percentual de concluintes da educação básica pública, temos um aumento significativo, passando de 53,8% para algo em torno de 65%", afirmou Barchini.

Outro fator que contribuiu para ampliar a participação foi a integração do Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para os estudantes do 3º ano do ensino médio, a partir deste ano.

"Vamos ter um retrato mais fidedigno da educação básica brasileira, porque o Saeb avaliava Língua Portuguesa e Matemática. Agora, temos uma avaliação mais abrangente de todo o ciclo educacional, o que será muito importante para o diagnóstico e a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da educação brasileira", disse.

Leonardo Barchini também classificou o Enem 2026 como a edição mais inclusiva da história. Pela primeira vez, o exame passou a contemplar transtornos mentais, como ansiedade e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), além da fibromialgia, entre as condições que garantem direito a atendimento especializado e recursos de acessibilidade.

Ocorrências e reaplicação

Entre as ocorrências registradas no primeiro dia de provas, o Inep contabilizou preliminarmente 4.359 candidatos eliminados. Também houve falta de energia em 39 locais de aplicação, sendo dois no Amapá, um em Minas Gerais e 36 no Rio de Janeiro.

Em Santa Catarina, duas escolas tiveram os locais de aplicação transferidos devido a eventos climáticos graves, mas as mudanças já haviam sido comunicadas antes do início das provas.

Têm direito à reaplicação os participantes afetados por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometidos por doenças infectocontagiosas previstas no edital. Para solicitar uma nova oportunidade, é necessário apresentar, na Página do Participante, um documento legível que comprove a condição. Os pedidos deverão ser feitos entre 16 e 20 de novembro.

"Para que nenhum estudante seja prejudicado, todos aqueles que têm direito à reaplicação poderão fazer uma nova prova nos dias 15 e 16 de dezembro", afirmou o ministro da Educação.

Ainda segundo os dados do balanço preliminar, o exame foi realizado em 1.901 municípios, distribuídos em 14.868 locais de prova, com 184.095 salas de aulas.

Nível de dificuldade

O primeiro dia do Enem 2026 foi considerado de nível médio a fácil por professores e participantes. Apesar do grau de dificuldade, a avaliação manteve o perfil de provas anteriores, com textos longos e questões que exigiram maior interpretação e atenção dos candidatos.

Entre os assuntos contemporâneos, estiveram a Lei Rouanet, a guerra no Irã e seus impactos nas rotas de navios petroleiros no Estreito de Ormuz, o ECA Digital, a ditadura militar e a luta pelos direitos das mulheres. Os povos indígenas também ganharam destaque, com questões sobre preservação de línguas nativas, demarcação de terras e manifestações culturais.

Já em História, foram abordados a Guerra do Contestado, o movimento operário, a escravidão no Brasil Colonial, o Segundo Reinado e a Primeira República, além de temas como racismo estrutural, capacitismo e movimentos sociais.

A prova também explorou questões ambientais e econômicas, como a distribuição de terras raras, a erosão costeira, a poluição dos oceanos, o descarte de painéis solares, a agroecologia e os desafios da agricultura brasileira.

Em Linguagens, apareceram obras de Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles e José Lins do Rego, além de variações da língua portuguesa e manifestações artísticas e culturais. A inteligência artificial foi discutida sob as perspectivas da coleta de dados e dos impactos ambientais dos data centers.

Uma das novidades desta edição foi a adoção do modelo testlet em Ciências Humanas, formato aplicado no ano passado em Linguagens, que utiliza um texto-base para um conjunto de cinco questões. Nesta edição, o texto da historiadora Lilia Schwarcz abordou o papel dos museus e serviu de referência para perguntas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Na redação, o tema desta edição foi “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. A proposta se diferenciou das abordagens dos últimos anos, que trataram de questões relacionadas a grupos e contextos historicamente marginalizados, como “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, em 2025, e “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, em 2024.

Impressões dos participantes



Para Gustavo Samuel, de 18 anos, que fez o Enem pela primeira vez, a prova foi tranquila. Embora tenha sido surpreendido pelo tema da redação, o estudante avaliou positivamente a proposta e considerou que ela dialogava com o contexto político atual.

“Eu achei uma prova tranquila e gostei do tema da redação. Achei um tema bem coeso com o momento que a gente está passando atualmente. Pegou um pouco de surpresa, mas eu tinha pesquisado bastante sobre o momento político atual. Não esperava esse tema, mas achei muito bom. Os textos de apoio estavam bem coesos com a proposta que a redação estava passando”, disse.

Já Gabriela Melo, de 27 anos, que pretende cursar Enfermagem, também considerou a avaliação mais tranquila do que esperava. Apesar de apontar o cansaço provocado pela prova e a surpresa com o tema da redação, ela destacou que a revisão prévia ajudou na resolução das questões. A participante, que também fez o exame pela primeira vez, afirmou ainda que o primeiro domingo serviu como preparação para a próxima etapa.

“Foi tranquilo porque eu dei uma revisada antes, então achei que seria pior, mas foi bem calmo. Foi uma prova um pouco cansativa, a redação pegou um pouco de surpresa, mas eu também tinha dado uma revisada, então foi meio-termo. Também deu para termos uma noção do tempo, para já ter uma ideia para a próxima prova”, afirmou.