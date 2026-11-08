Enem 2026 estreia apoio emocional e novas regras de acessibilidade

Para ela, o ideal é que pessoas como ela, respondam às questões do Enem em salas reduzidas, minimizando distrações ambientais causadas pelo ruído e movimentação de outros candidatos.

"Para mim, como neurodivergente, é muito difícil estar em uma sala com outras pessoas ao meu lado, porque eu estou olhando, presto atenção no que estão falando. Gosto de ter salas com menos pessoas. Pessoas que também tem TDAH vão entender."

A jovem fará a prova para tentar uma vaga em um curso de medicina e, no futuro, visa a especialização em neurologia.

Outra candidata que já teve a oportunidade de fazer o Enem, em 2017, com atendimento especializado foi Isabella Magalhães, de 25 anos, com diagnóstico confirmado de Transtorno do Espectro Autista, nível 2.

Sobre aquela experiência, aos 16 anos, Isabella conta que não teve grandes dificuldades com as disciplinas do exame, mas, recorda que o principal desafio foi a extensão da prova, além do ambiente com muitas pessoas, ruídos e movimentação.

"Acho muito importante o governo estar sensível a essa questão e olhar para esse público, porque afeta muito nossa experiência. Nem é a dificuldade só da prova, que é difícil para todo mundo, mas do ambiente, do tempo que você fica lá dentro. Então acho que é importante adaptar a prova."

Atualmente, Isabela dedica-se aos estudos para concursos públicos, além de planejar cursar uma segunda graduação em biologia.

Dicas da especialista

Segundo a psicopedagoga, especialista em educação especial e coordenadora da clínica Follow Kids, no Rio de Janeiro, Giselle de Oliveira Araújo, o cérebro tem capacidade de aprender e se adaptar, mas precisa de condições favoráveis para funcionar bem.

"Minha mensagem é que esses estudantes não precisam funcionar como os outros para demonstrar o que sabem. Precisam conhecer suas necessidades e utilizar estratégias que realmente os ajudem."