"A valorização do SUS como direito universal" é o tema da redação do Enem 2026

A redação exige um texto dissertativo-argumentativo, escrito em linguagem formal, sobre tema de relevância social, científica, cultural ou política

por Mirella Araújo
"A valorização do SUS como direito universal" é o tema da redação do Enem 2026
Valorização do SUS é o tema da redação do Enem 2026 - JOÃO RISI/MS

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Neste domingo (8), os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo sobre “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. O tema da redação foi anunciado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, por meio das redes sociais. 

Para este primeiro dia do Enem, os candidatos terão cinco horas e 30 minutos para a realização das provas de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol); Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias; Ciências Humanas e Suas Tecnologias, além de elaborar a redação. O encerramento está previsto para 19h.

Para realizar a prova, é obrigatório utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O participante poderá deixar definitivamente a sala com o caderno de questões somente nos últimos 30 minutos que antecedem o término do exame, ou seja, a partir das 18h30. Já a permanência mínima na sala é de duas horas, e a assinatura da lista de presença só será permitida após esse período.

Matéria em atualização

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