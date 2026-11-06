Sintepe e estudantes cobram climatização em escolas estaduais de Pernambuco

SEE afirmou que segue comprometida com a climatização total das escolas e que continua realizando os serviços de aquisição e instalação dos aparelhos

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Na última quarta-feira (4), um professor precisou de atendimento do Samu após desmaiar durante atividades em sala de aula na Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Pintor Lauro Villares, no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife.

A denúncia recebida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) apontava o calor excessivo na unidade de ensino como possível causa do episódio.

“Não podemos aceitar que professores e estudantes passem mal dentro das escolas por falta de condições mínimas de infraestrutura. A governadora assumiu o compromisso de climatizar 100% da rede estadual até o final do ano e o Sintepe exige que essa promessa seja cumprida. Estamos falando de saúde, segurança e respeito à comunidade escolar”, denunciou a presidenta do Sintepe, Ivete Caetano.

Para o sindicato, o episódio é consequência de um problema que se repete em diversas escolas pernambucanas, com equipamentos de ar-condicionado comprados, mas que não podem funcionar por falta de adequações na rede elétrica e de instalação de subestações.

Na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Jornalista Trajano Chacon, no bairro do Cordeiro, os estudantes afirmam que os aparelhos de ar-condicionado estão na escola há muito tempo, mas ainda aguardam a instalação. A União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas protocolou um ofício solicitando ao Governo de Pernambuco a instalação imediata dos equipamentos.

Situação semelhante ocorre na EREM Professor Agamenon Magalhães, em São Lourenço da Mata, onde os aparelhos chegaram há um ano e também não foram instalados. Em publicação nas redes sociais, os alunos afirmaram que nenhuma solução foi apresentada pela Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE), apesar das inúmeras solicitações.

Resposta da SEE

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a SEE para questionar quantas escolas da rede estadual de ensino ainda não foram climatizadas e quais providências serão tomadas diante das denúncias de mal-estar em decorrência do calor excessivo nas salas de aula.

Em nota enviada na última sexta-feira (6), a pasta disse que "segue comprometida com a climatização total das escolas da rede estadual de ensino, realizando os serviços necessários para a conclusão desta meta, como a aquisição e instalação dos aparelhos de ar-condicionado e a adequação da rede elétrica para o pleno funcionamento dos equipamentos".

Sobre o caso denunciado pelo Sintepe, a Secretaria de Educação afirmou que a EREF Pintor Lauro Villares já conta com uma empresa responsável pela instalação dos equipamentos, com previsão de conclusão dos serviços para o dia 13 de novembro de 2026.

"As Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem) Trajano Chacon, também no Recife, e Professor Agamenon Magalhães, em São Lourenço da Mata, estão parcialmente climatizadas e a instalação dos equipamentos restantes será concluída no primeiro semestre de 2027, conforme planejamento da SEE", afirmou a nota.

Segundo a pasta, atualmente, a rede estadual de ensino conta com 640 escolas totalmente climatizadas. "Desde 2023, o Governo de Pernambuco investiu R$ 487 milhões na manutenção das escolas estaduais, contribuindo para a melhoria da infraestrutura e das condições de ensino", disse.