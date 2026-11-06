Recife libera pagamento do BDE a 3,6 mil servidores da Educação nesta sexta-feira (6); profissionais cobram ampliação do benefício

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, liberou, nesta sexta-feira (6), o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE) para cerca de 3.600 servidores municipais, entre professores e profissionais das equipes administrativas.

Com investimento de aproximadamente R$ 27 milhões, os valores individuais variam de R$ 894,11 a R$ 15.200, de acordo com critérios como cargo ocupado, remuneração de referência, carga horária exercida na unidade de ensino, tempo de efetivo exercício durante o período de apuração e percentual de cumprimento das metas alcançado pela escola.

Segundo a Secretaria de Educação, 132 unidades escolares de Ensino Fundamental e as cinco Gerências Regionais de Educação (GREs) serão contempladas com o benefício.

Desde o anúncio do pagamento do bônus, professores da Educação Infantil, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEEs) e docentes que atuam nas Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania (UETCs) têm cobrado da gestão municipal a inclusão das categorias no benefício.

Nas redes sociais do prefeito Victor Marques e da Secretaria de Educação, há diversas críticas aos critérios adotados para o cumprimento das metas e casos de trabalhadores de escolas que teriam atingido as metas estabelecidas, mas que não foram incluídos na relação de beneficiários. A lista dos contemplados foi divulgada no Diário Oficial do Recife dessa quinta-feira.

"Infelizmente, não é um erro isolado, mas recorrente, que desrespeita e desvaloriza quem está diariamente no chão da escola, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, crítico e social das crianças, especialmente das crianças com deficiência. Nos anos anteriores, profissionais que precisaram recorrer administrativamente chegaram a esperar mais de sete meses para receber. Isso é inadmissível!", criticou uma pedagoga.

Ampliação do BDE

A coluna Enem e Educação questionou a secretária de Educação, Cecília Cruz, nessa quinta-feira (5), durante o anúncio da abertura das matrículas da rede municipal para o ano letivo de 2027, sobre a existência de discussões para ampliar o alcance do BDE.

Cecília Cruz explicou que o Bônus de Desempenho Educacional é pago no ano seguinte à realização de uma avaliação externa. O pagamento anunciado pelo prefeito Victor Marques é referente aos resultados do ano passado, enquanto os estudantes da rede municipal estão realizando atualmente a avaliação promovida pelo Governo de Pernambuco.

A partir dos resultados das avaliações realizadas neste ano, os profissionais da Educação Infantil também passarão a ser contemplados pelo benefício. A inclusão foi estabelecida por decreto assinado pelo prefeito do Recife no dia 2 de outubro, que também determinou que, a partir de 2026, os servidores lotados na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (EFER) terão direito ao BDE.

"Antes, apenas uma parte da rede era contemplada; agora, será toda a rede. Foi um primeiro passo importante, um compromisso da gestão de entender que não são só os professores dos anos do Ensino Fundamental que conquistam esse resultado, mas toda uma gama de profissionais que atua para isso. A gente deu o primeiro passo, incluindo os profissionais da Educação Infantil, e acho que o sinal está dado. A gente acredita nisso e pode pensar em possíveis expansões", afirmou Cruz.