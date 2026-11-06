Estudantes da rede estadual embarcam para o Canadá pelo Programa Ganhe o Mundo

Grupo de 50 alunos participará de intercâmbio de 18 semanas na região de Peel, em Ontário, onde cursará um semestre do ensino médio

por Aisha Vitória
Estudantes da rede estadual embarcam para o Canadá pelo Programa Ganhe o Mundo
A iniciativa oferece aos estudantes a oportunidade de aprimorar um idioma e vivenciar experiências internacionais - Fotos: Elayne Costa/SEE

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Cinquenta estudantes da Rede Estadual de Pernambuco embarcam nesta sexta-feira (6), no Aeroporto Internacional do Recife, com destino ao Canadá. Os alunos participarão de mais uma etapa do Programa Ganhe o Mundo (PGM) 2026 e passarão 18 semanas na região de Peel, na província de Ontário, onde cursarão um semestre letivo do ensino médio.

A iniciativa do Governo de Pernambuco, realizada por meio da Secretaria de Educação (SEE), oferece aos estudantes a oportunidade de aprimorar um idioma e vivenciar experiências internacionais, além de conhecer novas culturas e ampliar seus horizontes.

Este é o quarto embarque do programa em 2026. A primeira viagem ocorreu em 16 de outubro, quando 50 estudantes seguiram para a Escócia, no Reino Unido. Em 26 de outubro, outros 70 alunos embarcaram para o Canadá, com destino a Winnipeg e à província de Saskatchewan. Dois dias depois, em 28 de outubro, mais 25 estudantes viajaram para a Inglaterra.

Com o novo grupo, o programa chega a 195 estudantes enviados ao exterior neste ano. Desse total, 120 seguem para o Canadá e 75 para o Reino Unido.

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Auxílio financeiro e acompanhamento

Antes do embarque, os intercambistas receberam kits com mala de 23 kg, mochila, capa para mala, porta-passaporte, três camisas do programa, jaqueta, calça, gorro e boné.

Durante o período no exterior, cada participante também receberá seis parcelas de auxílio financeiro no valor de R$ 1.620, totalizando R$ 9.720 para ajudar nas despesas.

Em 2026, dois mil estudantes foram selecionados para participar do Programa Ganhe o Mundo. Desse total, 1.538 foram destinados a países de língua inglesa — Estados Unidos, Canadá e Reino Unido — e 462 a países de língua espanhola — Espanha e Argentina.

A Secretaria de Educação acompanhará os jovens durante toda a experiência internacional. Nesta edição, pela primeira vez, o programa contará com uma psicóloga dedicada exclusivamente ao suporte emocional dos intercambistas e de suas famílias.

Segundo o gerente-geral de Planejamento da SEE, Welson Costa, a iniciativa amplia as oportunidades oferecidas pela educação pública estadual.

"A importância de participar do PGM é ímpar, porque é mais uma oportunidade que surge a partir da educação. Afinal de contas, a educação do estado de Pernambuco tem como prioridade a qualidade do ensino e oportunizar aos estudantes um intercâmbio para conhecer novas culturas, novos idiomas e novos costumes, mudando a vida do estudante e de toda a sua comunidade", declarou.

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