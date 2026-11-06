Estudantes da rede estadual embarcam para o Canadá pelo Programa Ganhe o Mundo

Grupo de 50 alunos participará de intercâmbio de 18 semanas na região de Peel, em Ontário, onde cursará um semestre do ensino médio

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Cinquenta estudantes da Rede Estadual de Pernambuco embarcam nesta sexta-feira (6), no Aeroporto Internacional do Recife, com destino ao Canadá. Os alunos participarão de mais uma etapa do Programa Ganhe o Mundo (PGM) 2026 e passarão 18 semanas na região de Peel, na província de Ontário, onde cursarão um semestre letivo do ensino médio.

A iniciativa do Governo de Pernambuco, realizada por meio da Secretaria de Educação (SEE), oferece aos estudantes a oportunidade de aprimorar um idioma e vivenciar experiências internacionais, além de conhecer novas culturas e ampliar seus horizontes.

Este é o quarto embarque do programa em 2026. A primeira viagem ocorreu em 16 de outubro, quando 50 estudantes seguiram para a Escócia, no Reino Unido. Em 26 de outubro, outros 70 alunos embarcaram para o Canadá, com destino a Winnipeg e à província de Saskatchewan. Dois dias depois, em 28 de outubro, mais 25 estudantes viajaram para a Inglaterra.

Com o novo grupo, o programa chega a 195 estudantes enviados ao exterior neste ano. Desse total, 120 seguem para o Canadá e 75 para o Reino Unido.

Auxílio financeiro e acompanhamento

Antes do embarque, os intercambistas receberam kits com mala de 23 kg, mochila, capa para mala, porta-passaporte, três camisas do programa, jaqueta, calça, gorro e boné.

Durante o período no exterior, cada participante também receberá seis parcelas de auxílio financeiro no valor de R$ 1.620, totalizando R$ 9.720 para ajudar nas despesas.

Em 2026, dois mil estudantes foram selecionados para participar do Programa Ganhe o Mundo. Desse total, 1.538 foram destinados a países de língua inglesa — Estados Unidos, Canadá e Reino Unido — e 462 a países de língua espanhola — Espanha e Argentina.

A Secretaria de Educação acompanhará os jovens durante toda a experiência internacional. Nesta edição, pela primeira vez, o programa contará com uma psicóloga dedicada exclusivamente ao suporte emocional dos intercambistas e de suas famílias.

Segundo o gerente-geral de Planejamento da SEE, Welson Costa, a iniciativa amplia as oportunidades oferecidas pela educação pública estadual.

"A importância de participar do PGM é ímpar, porque é mais uma oportunidade que surge a partir da educação. Afinal de contas, a educação do estado de Pernambuco tem como prioridade a qualidade do ensino e oportunizar aos estudantes um intercâmbio para conhecer novas culturas, novos idiomas e novos costumes, mudando a vida do estudante e de toda a sua comunidade", declarou.



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