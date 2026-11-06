Enem 2026: Geografia Física ou Geopolítica? Veja o que priorizar na reta final

Professora aponta temas como mudanças climáticas, transição energética, conflitos internacionais e globalização entre os assuntos que merecem atenção

por Aisha Vitória
Enem 2026: Geografia Física ou Geopolítica? Veja o que priorizar na reta final
A avaliação exige uma compreensão ampla dos fenômenos naturais, das relações sociais e das disputas políticas e econômicas - Foto: Pexels

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Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, os estudantes precisam organizar a revisão dos conteúdos de Geografia para aproveitar melhor o tempo disponível antes das provas. Entre os assuntos que costumam gerar dúvidas está a divisão entre Geografia Física e Geopolítica: afinal, qual das duas áreas merece mais atenção na reta final?

Para a professora de Geografia Amália Guimarães, do Colégio Saber Viver, o ideal é não concentrar os estudos em apenas uma dessas frentes. A avaliação exige uma compreensão ampla dos fenômenos naturais, das relações sociais e das disputas políticas e econômicas, frequentemente apresentadas de maneira contextualizada e interdisciplinar.

A docente destaca que a relação entre sociedade e natureza deve estar entre as prioridades. As mudanças climáticas, os eventos extremos e seus impactos sobre a população, a agricultura e a economia são assuntos importantes para a revisão.

“Essa pauta da relação entre sociedade e natureza é uma pauta muito importante na prova do Enem”, afirma.

Mudanças climáticas e impactos socioambientais

Na Geografia Física, a professora recomenda atenção especial à emergência climática e aos efeitos dos fenômenos naturais em diferentes regiões do país. O estudante deve compreender como eventos como o El Niño podem intensificar períodos de seca e outros extremos climáticos, além de reconhecer suas consequências socioeconômicas.

No Norte e no Nordeste, por exemplo, períodos prolongados de estiagem podem comprometer safras agrícolas, elevar os preços dos alimentos e dificultar a circulação de pessoas em determinadas áreas da Amazônia, especialmente quando os níveis dos rios diminuem.

Outro ponto importante é a relação entre urbanização e meio ambiente. A ocupação desordenada, o crescimento das cidades e a presença de moradias em áreas de risco também podem aparecer em questões que relacionam fenômenos naturais e vulnerabilidade social.

Para a revisão de Geografia Física, Amália ainda recomenda estudar os domínios morfoclimáticos brasileiros, observando a relação entre clima, vegetação e solo.

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Geopolítica: conflitos e transição energética

Na Geopolítica, os conflitos internacionais e seus desdobramentos econômicos merecem atenção. Entre os assuntos destacados pela professora estão as tensões no Oriente Médio, a atuação de organizações terroristas e a guerra no Leste Europeu.

A docente chama atenção especialmente para os efeitos desses conflitos sobre o mercado internacional de petróleo. Como a commodity tem papel importante na matriz energética mundial, alterações em seu preço podem repercutir em diferentes setores da economia e da cadeia produtiva.

A transição energética também aparece entre os temas recomendados para a revisão. Nesse contexto, é importante compreender a exploração de minerais críticos, como lítio, cobalto e terras raras, utilizados na fabricação de tecnologias associadas à produção de energia e aos veículos elétricos.

Segundo Amália, o assunto permite relacionar Geopolítica e Geografia Física, especialmente quando envolve a estrutura geológica e a localização dos recursos minerais. A professora ressalta que esses materiais são recursos não renováveis e que a produção de tecnologias consideradas mais sustentáveis também envolve impactos ambientais.

Questão agrária, migrações e globalização

Outro assunto que merece espaço na revisão é a questão agrária brasileira. A professora recomenda atenção à expansão das fronteiras agrícolas, ao avanço da agropecuária e ao desmatamento, especialmente no Cerrado, importante área de produção de soja.

O uso de tecnologias no campo também deve ser compreendido pelos estudantes. Amália destaca que a produtividade agrícola do Cerrado está relacionada ao desenvolvimento de técnicas que permitiram o cultivo em solos originalmente pouco férteis.

As migrações são outro conteúdo importante. É necessário diferenciar movimentos populacionais, como migração pendular, transumância e deslocamentos forçados, além de compreender o contexto histórico, econômico e social que leva pessoas a deixarem seus locais de origem.

A globalização também merece atenção, principalmente pela possibilidade de relacionar o conteúdo à obra do geógrafo brasileiro Milton Santos. Em 2026, ano do centenário de seu nascimento, a professora recomenda revisar conceitos apresentados pelo intelectual, como a globalização enquanto fábula, perversidade e possibilidade de construção de uma outra globalização.

A abordagem permite discutir desigualdades socioespaciais, relações de poder e os efeitos da expansão do capital financeiro sobre diferentes territórios.

Como organizar a revisão de Geografia para o Enem?

Além de selecionar os conteúdos, o estudante precisa desenvolver estratégias para interpretar as questões. De acordo com Amália, a prova exige mais do que a memorização de conceitos: é necessário relacionar informações, interpretar textos e compreender os contextos apresentados nos enunciados.

Uma das orientações da professora é começar a resolução pela leitura do comando da questão, identificando exatamente o que está sendo solicitado antes de analisar o texto de apoio e as alternativas.

“A prova do Enem é uma prova contextualizada e interdisciplinar. O mais importante é colocar em prática e lapidar bem a nossa capacidade leitora”, orienta.

A recomendação é que, na reta final, os candidatos priorizem a resolução de questões anteriores do exame, observando como os conteúdos de Geografia aparecem relacionados a temas sociais, ambientais, econômicos e políticos.

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