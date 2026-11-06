Enem 2026: estudantes da rede estadual terão transporte gratuito e reforço de ônibus no Grande Recife
Faculdade particular oferece, em mais uma edição do Enem, voucher de R$ 10 na Uber para candidatos ao exame, por meio da campanha "Carona Estácio"
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Estudantes da Rede Estadual de Ensino que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, nos dias 8 e 15 de novembro, terão gratuidade no transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR).
A iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), também prevê o reforço na operação, com ônibus adicionais e viagens extras para facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.
Cerca de 46 mil estudantes da rede estadual serão contemplados. O cartão VEM Passe Livre RMR já garante a gratuidade aos estudantes que se deslocam de casa para a escola durante a semana. Desta vez, o benefício será expandido para os dois próximos domingos, não havendo nenhuma cobrança nos dias das provas do Enem.
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Os estudantes poderão usar seus cartões sem custo em todas as linhas do sistema, os BRTs — inclusive nas estações — e as linhas interbairros. As linhas opcionais não estão abrangidas.
O presidente do Grande Recife, Matheus Freitas, destacou a importância da operação especial para garantir o deslocamento dos candidatos nos dias de prova.
“Sabemos da importância do Enem para o futuro de milhares de estudantes. Por isso, estamos empenhados em garantir uma operação reforçada, com mais ônibus e viagens, para facilitar o deslocamento dos candidatos. Queremos que a preocupação dos estudantes esteja concentrada na realização da prova, e não no transporte até os locais de aplicação”, afirmou.
Com o reforço, o número de viagens será ampliado, passando de 1.657 para 2.199, garantindo maior oferta de transporte nos dois dias de realização do exame.
As linhas que receberão o reforço são:
020 – Candeias / TI Tancredo Neves
021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar
080 – Joana Bezerra / Boa Viagem
101 – Circular (C. da Boa Vista / Rua do Sol)
138 – Zumbi do Pacheco / TI Tancredo Neves
149 – TI Cavaleiro / Zumbi do Pacheco
164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco
165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco
181 – Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco
185 – TI Cabo
202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)
205 – TI Barro / UR-05 (BR-101)
252 – Vila Rica / TI Jaboatão
330 – Casa Amarela / CDU (Av. Caxangá)
520 – TI Macaxeira / Parnamirim
522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)
624 – Brejo
640 – Guabiraba / Derby
642 – Córrego do Jenipapo
645 – Av. Norte (Macaxeira)
710 – Beberibe / Derby
760 – Dois Unidos / Derby
844 – Santa Casa / TI Xambá
861 – TI Xambá / TI Joana Bezerra
881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)
1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra
1912 – Caetés I / TI Abreu e Lima
1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra
1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)
1986 – TI PE-15 / TI Rio Doce
1992 – Pau Amarelo
2043 – TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)
2402 – Parque Capibaribe / Caxangá
2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)
2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe
Os candidatos devem consultar antecipadamente a plataforma Rumo, disponibilizada pelo CTM, para consultar os itinerários e os quadros de horários das linhas de ônibus. A ferramenta permite que os usuários planejem seus deslocamentos com antecedência, identificando as opções de transporte mais adequadas para chegar aos locais de prova.
O acesso pode ser feito pelo endereço https://virtual.granderecife.pe.gov.br/rumo/.
Estácio oferece descontos em transporte para candidatos
A Estácio promove, em mais uma edição do Enem, a campanha “Carona Estácio”. A iniciativa oferece um voucher de R$ 10 no app da Uber, que poderá ser utilizado nas datas de aplicação do exame.
Para resgatar o benefício, o candidato deve se cadastrar no site da campanha: estacio.br/carona-estacio. Após o registro, será disponibilizado um cupom por CPF. A quantidade é limitada, e os créditos poderão ser utilizados em um dos dois dias de prova, conforme as condições da promoção.
“Sabemos que o dia do Enem envolve expectativa, ansiedade e muitos desafios para os candidatos. Por isso, queremos contribuir também com questões práticas, como o deslocamento até o local da prova. Com a campanha Carona Estácio, buscamos oferecer mais tranquilidade e condições para que os estudantes concentrem sua atenção no que realmente importa: realizar o exame e dar mais um passo em direção ao futuro profissional que desejam construir”, afirma Eduardo Guedes, vice-presidente de Marketing e Vendas da Yduqs, organização da qual a Estácio faz parte.