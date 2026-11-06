Enem 2026: estudantes da rede estadual terão transporte gratuito e reforço de ônibus no Grande Recife

Faculdade particular oferece, em mais uma edição do Enem, voucher de R$ 10 na Uber para candidatos ao exame, por meio da campanha "Carona Estácio"

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Estudantes da Rede Estadual de Ensino que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, nos dias 8 e 15 de novembro, terão gratuidade no transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), também prevê o reforço na operação, com ônibus adicionais e viagens extras para facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.

Cerca de 46 mil estudantes da rede estadual serão contemplados. O cartão VEM Passe Livre RMR já garante a gratuidade aos estudantes que se deslocam de casa para a escola durante a semana. Desta vez, o benefício será expandido para os dois próximos domingos, não havendo nenhuma cobrança nos dias das provas do Enem.

Os estudantes poderão usar seus cartões sem custo em todas as linhas do sistema, os BRTs — inclusive nas estações — e as linhas interbairros. As linhas opcionais não estão abrangidas.

O presidente do Grande Recife, Matheus Freitas, destacou a importância da operação especial para garantir o deslocamento dos candidatos nos dias de prova.

“Sabemos da importância do Enem para o futuro de milhares de estudantes. Por isso, estamos empenhados em garantir uma operação reforçada, com mais ônibus e viagens, para facilitar o deslocamento dos candidatos. Queremos que a preocupação dos estudantes esteja concentrada na realização da prova, e não no transporte até os locais de aplicação”, afirmou.

Com o reforço, o número de viagens será ampliado, passando de 1.657 para 2.199, garantindo maior oferta de transporte nos dois dias de realização do exame.

As linhas que receberão o reforço são:

020 – Candeias / TI Tancredo Neves

021 – TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 – Joana Bezerra / Boa Viagem

101 – Circular (C. da Boa Vista / Rua do Sol)

138 – Zumbi do Pacheco / TI Tancredo Neves

149 – TI Cavaleiro / Zumbi do Pacheco

164 – Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 – Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

181 – Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco

185 – TI Cabo

202 – TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

205 – TI Barro / UR-05 (BR-101)

252 – Vila Rica / TI Jaboatão

330 – Casa Amarela / CDU (Av. Caxangá)

520 – TI Macaxeira / Parnamirim

522 – Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)

624 – Brejo

640 – Guabiraba / Derby

642 – Córrego do Jenipapo

645 – Av. Norte (Macaxeira)

710 – Beberibe / Derby

760 – Dois Unidos / Derby

844 – Santa Casa / TI Xambá

861 – TI Xambá / TI Joana Bezerra

881 – TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 – TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1912 – Caetés I / TI Abreu e Lima

1913 – TI PE-15 / TI Joana Bezerra

1963 – TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1986 – TI PE-15 / TI Rio Doce

1992 – Pau Amarelo

2043 – TI CDU / TI Joana Bezerra (Parador)

2402 – Parque Capibaribe / Caxangá

2431 – TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 – Vera Cruz / TI Camaragibe

Os candidatos devem consultar antecipadamente a plataforma Rumo, disponibilizada pelo CTM, para consultar os itinerários e os quadros de horários das linhas de ônibus. A ferramenta permite que os usuários planejem seus deslocamentos com antecedência, identificando as opções de transporte mais adequadas para chegar aos locais de prova.

O acesso pode ser feito pelo endereço https://virtual.granderecife.pe.gov.br/rumo/.



Estácio oferece descontos em transporte para candidatos



A Estácio promove, em mais uma edição do Enem, a campanha “Carona Estácio”. A iniciativa oferece um voucher de R$ 10 no app da Uber, que poderá ser utilizado nas datas de aplicação do exame.



Para resgatar o benefício, o candidato deve se cadastrar no site da campanha: estacio.br/carona-estacio. Após o registro, será disponibilizado um cupom por CPF. A quantidade é limitada, e os créditos poderão ser utilizados em um dos dois dias de prova, conforme as condições da promoção.

“Sabemos que o dia do Enem envolve expectativa, ansiedade e muitos desafios para os candidatos. Por isso, queremos contribuir também com questões práticas, como o deslocamento até o local da prova. Com a campanha Carona Estácio, buscamos oferecer mais tranquilidade e condições para que os estudantes concentrem sua atenção no que realmente importa: realizar o exame e dar mais um passo em direção ao futuro profissional que desejam construir”, afirma Eduardo Guedes, vice-presidente de Marketing e Vendas da Yduqs, organização da qual a Estácio faz parte.