Enem 2026: como cuidar da saúde mental e controlar a ansiedade na reta final de preparação

Professores e estudantes destacam a importância do descanso, do apoio emocional e de uma rotina equilibrada antes das provas

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Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que ocorre nos dias 8 e 15 de novembro, a rotina de milhares de estudantes é marcada pela revisão de conteúdos, simulados e expectativas em torno do ingresso na universidade.

Mas, além da preparação acadêmica, o cuidado com a saúde mental também merece atenção, especialmente na reta final antes das provas. Ansiedade, estresse e cobranças excessivas podem tornar esse período ainda mais desgastante e comprometer o bem-estar dos candidatos.

A preocupação em conseguir uma boa nota, o medo de não alcançar a pontuação necessária para entrar no curso desejado e a comparação com outros estudantes estão entre os fatores que podem aumentar a pressão emocional. Nesse cenário, reconhecer os próprios limites e encontrar momentos de descanso são atitudes importantes para enfrentar o exame com mais tranquilidade.

Para o professor de Biologia Rubens Rocha, doutor em Biologia Aplicada à Saúde e docente da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Sizenando Silveira, a ansiedade e o estresse podem se intensificar à medida que a prova se aproxima. Embora sejam sentimentos comuns nesse período, é importante encontrar maneiras de administrá-los.

“É normal que nessa fase final o aluno esteja ansioso para fazer uma boa prova, e o estresse diário complementa uma rotina de fadiga. Contudo, é necessário controlá-los para que, no dia da prova, isso não seja um fator prejudicial”, explica.

Como identificar sinais de sobrecarga

A dedicação aos estudos pode se transformar em sobrecarga quando começa a prejudicar outras áreas da vida do estudante. Alterações no sono e no apetite, afastamento de amigos e familiares, irritabilidade e cansaço frequente são alguns dos sinais que merecem atenção.

Segundo Rubens, perder o sono, a vontade de comer ou o interesse em estar com pessoas próximas são indicativos de que a rotina pode estar ultrapassando limites saudáveis.

A coordenadora educacional do Colégio Saber Viver, Hayalla Elaine, também destaca mudanças de comportamento observadas entre os alunos durante a preparação para o exame. Entre elas estão atrasos nas aulas, dificuldade para reconhecer e pedir ajuda, sensibilidade emocional e episódios de choro.

A pressão por bons resultados também pode dificultar a comunicação entre estudantes e familiares. Para a coordenadora, abrir espaço para o diálogo e respeitar o tempo de cada aluno são medidas fundamentais para evitar a sobrecarga.

Descanso também faz parte da preparação

Na tentativa de aproveitar os últimos dias antes do Enem, alguns estudantes sentem que precisam aumentar o ritmo de estudos e revisar o máximo possível de conteúdos. No entanto, reduzir o tempo de descanso pode ser contraproducente.

“Não há bom rendimento sem o descanso que o seu corpo precisa. Isso é um FATO!”, afirma Rubens. Segundo o professor, uma rotina de estudos sem pausas pode provocar uma sobrecarga capaz de prejudicar o desempenho e comprometer o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

A organização, por sua vez, precisa considerar as particularidades de cada estudante. Para Rubens, não existe uma fórmula única: é necessário respeitar os horários aos quais o corpo está acostumado, sem ultrapassar os próprios limites.

No Colégio Saber Viver, a preparação emocional também passou a integrar as atividades desenvolvidas com as turmas do Ensino Médio. De acordo com Hayalla, a instituição incluiu práticas de meditação com foco na atenção plena, além de intervalos com atividades de descompressão.

Outra estratégia foi adaptar os horários das aulas de revisão. Em vez de começar às 7h10, algumas atividades passaram a ser realizadas a partir das 9h, permitindo que os estudantes tivessem mais tempo para dormir.

A coordenadora também recomenda equilibrar revisão, sono e alimentação durante a semana que antecede o exame. Outra orientação é reduzir o excesso de estímulos digitais, evitando conteúdos nas redes sociais que possam aumentar a ansiedade ou estimular comparações.

Estudantes relatam experiências diferentes

A preparação emocional para o Enem não acontece da mesma maneira para todos. Enquanto alguns conseguem manter uma rotina equilibrada, outros enfrentam dificuldades para conciliar os estudos com momentos de lazer.

Aos 18 anos, João Lucas Raposo, estudante do 3º ano do Colégio Saber Viver, conta que conseguiu passar pelo período de preparação de maneira tranquila, mas percebeu o aumento da ansiedade com a aproximação das provas.

A cobrança, segundo ele, vem principalmente de si mesmo. O estudante acredita que a pressão para conseguir uma boa nota precisa existir, mas deve ser saudável. Para equilibrar as responsabilidades, procura primeiro cumprir as obrigações escolares e depois reservar momentos para atividades de descontração.

Quando se sente ansioso ou desmotivado, João Lucas costuma sair de casa para se exercitar ou encontrar os amigos. Ele também destaca o apoio recebido da família e da escola, que promove encontros com psicopedagogos e psicólogos para trabalhar a saúde mental e a organização dos horários.

Já Alice Vieira de Pontes, também de 18 anos e estudante do 3º ano da Erem Sizenando Silveira, relata uma experiência diferente. Para ela, a preparação tem sido estressante, e a ansiedade faz parte da rotina. Os momentos de lazer, segundo a estudante, acabam ficando concentrados nos fins de semana, quando consegue reservar algum tempo para si.

Alice conta que já precisou se afastar dos estudos por um ou dois dias quando percebeu que a preparação estava afetando sua saúde mental. Para lidar com a ansiedade, procura jogar no celular ou praticar vôlei.

A estudante também aponta que a pressão vem principalmente de si mesma e que não sente receber apoio emocional da família durante esse processo. Na escola, o suporte está mais concentrado nos conteúdos das aulas.

Apesar das dificuldades, Alice consegue enxergar o exame como uma oportunidade, sem considerá-lo o único caminho possível para o futuro. João Lucas compartilha dessa perspectiva e ressalta que o ingresso na universidade não é a única alternativa para construir uma carreira.

Como se preparar emocionalmente para os dias de prova

Na reta final, a recomendação dos educadores é evitar mudanças bruscas na rotina e não tentar recuperar todo o conteúdo acumulado em poucos dias. Priorizar revisões, respeitar os horários de sono e manter uma alimentação equilibrada são cuidados importantes.

Hayalla também orienta os estudantes a fazerem uma seleção dos conteúdos consumidos nas redes sociais, reduzindo o contato com publicações que possam gerar insegurança ou comparações.

Para Rubens, os dias que antecedem o Enem devem incluir momentos de lazer e convivência.

“Às vésperas do Enem, o que eu recomendo é se divertir”, aconselha o professor. Sair com os amigos, assistir a um filme e aproveitar uma comida de que goste são algumas das atividades sugeridas.

O educador também destaca a participação dos familiares nesse período, oferecendo acolhimento e criando um ambiente que contribua para a autoestima dos estudantes.

Hayalla reforça que o medo diante de uma etapa importante é natural, mas não deve impedir os jovens de seguir em frente. Segundo ela, a trajetória de preparação também envolve aprender sobre sonhos, metas e possibilidades, entendendo que novos caminhos podem ser construídos.

Mais do que buscar uma nota, a reta final do Enem também é um momento para reconhecer o próprio percurso. Afinal, como lembram os educadores, o exame representa uma oportunidade, mas não determina sozinho o futuro dos estudantes.



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