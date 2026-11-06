Enem 2026: aplicativo gratuito do MEC oferece simulados e correção de redação por inteligência artificial

Plataforma reúne milhares de questões, mais de 300 videoaulas e assistente virtual; ferramenta também permite acompanhar o desempenho dos estudantes

por Aisha Vitória
Enem 2026: aplicativo gratuito do MEC oferece simulados e correção de redação por inteligência artificial
O exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, nos dois próximos domingos - MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

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Na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, os candidatos podem utilizar uma plataforma gratuita disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC). O aplicativo MEC Enem reúne simulados, exercícios, videoaulas e recursos de inteligência artificial (IA) para auxiliar os estudantes nos estudos.

Entre as funcionalidades está um sistema de correção de redações que apresenta uma avaliação e sugestões de melhoria em até 60 segundos. O exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, nos dois próximos domingos.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a ferramenta permite que os participantes pratiquem a escrita e recebam orientações sobre os aspectos que precisam ser aprimorados. Antes da disponibilização do aplicativo, recursos desse tipo eram oferecidos principalmente por plataformas pagas, de acordo com o ministro.

O que tem no aplicativo MEC Enem?

A plataforma reúne diferentes materiais e ferramentas para auxiliar os estudantes na preparação para as provas. Entre os recursos disponíveis estão:

  • Simulados das quatro áreas de conhecimento do Enem;
  • Milhares de exercícios;
  • Mais de 300 videoaulas;
  • Aulas de reforço;
  • Treinamento de redação;
  • Trilhas de estudo com diferentes níveis de complexidade;
  • Assistente virtual para esclarecer dúvidas sobre os conteúdos.

Os materiais seguem a matriz de referência do Enem. O aplicativo também permite acompanhar o desempenho individual, consultar notas e obter certificados.

Outra funcionalidade é a resolução de questões de edições anteriores do exame com tempo cronometrado, possibilitando que os candidatos pratiquem em condições semelhantes às do dia da prova.

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Como funciona a correção de redação por IA?

Um dos recursos da plataforma é o treinamento de redação, que apresenta propostas de temas baseadas em edições anteriores do Enem, acompanhadas de textos motivadores, seguindo o modelo da prova oficial.

Para participar, o estudante deve escrever a redação à mão, fotografar a folha e enviar a imagem pelo aplicativo.

Após o envio, o sistema realiza a transcrição automática do texto. Antes de encaminhá-lo para avaliação, o candidato pode conferir o conteúdo transcrito e fazer eventuais correções.

Em seguida, a inteligência artificial analisa a redação e apresenta uma pontuação estimada, além de sugestões para aprimorar a escrita. Segundo o MEC, a avaliação fica disponível em até 60 segundos.

Como acessar o aplicativo MEC Enem?

O aplicativo pode ser utilizado por estudantes que já concluíram o ensino médio, participantes de cursinhos populares e alunos da rede pública beneficiários do programa Pé-de-Meia.

Para acessar a plataforma, é necessário baixar o aplicativo em celulares ou tablets ou entrar pelo site oficial do MEC Enem. O login é realizado com os dados da conta Gov.br.

A ferramenta está disponível para dispositivos Android e iOS (iPhone).

Até outubro de 2026, o aplicativo já contabilizava 1,1 milhão de estudantes cadastrados. De acordo com o ministério, mais de 31 milhões de questões haviam sido respondidas e 1,2 milhão de simulados realizados.

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