Unicap abre inscrições para o Vestibular 2027.1 com 2.380 vagas em 43 cursos

Entre as graduações disponíveis estão Direito, Fisioterapia, Engenharia da Complexidade, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Medicina

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A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu, nesta terça-feira (3), as inscrições para o Vestibular 2027.1. Ao todo, são oferecidas 2.380 vagas em 43 cursos de graduação, distribuídos entre as modalidades presencial, a distância (EaD) e semipresencial.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da instituição. Dois editais foram publicados, com orientações específicas para os cursos presenciais e para os cursos EaD e semipresenciais.

Do total de vagas, 1.910 são destinadas aos cursos presenciais. Entre as graduações disponíveis estão Direito, Fisioterapia, Engenharia da Complexidade, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação e Medicina. A seleção também contempla quatro novos cursos presenciais: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Terapia Ocupacional. Nas modalidades semipresenciais, as novidades são Produção Audiovisual e Mídias Sociais Digitais.

Ao todo, são 28 cursos presenciais. Os candidatos poderão indicar duas opções de curso e turno e escolher entre três formas de ingresso:

prova presencial da Unicap, aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

ou dos resultados do International Baccalaureate Diploma Programme (IB).

Para Medicina, a seleção será feita exclusivamente por meio da prova presencial do vestibular, sem possibilidade de ingresso pelas notas do Enem ou do IB.

Editais e regras

Os editais com as regras e demais orientações estão disponíveis no portal da Unicap (https://portal.unicap.br) e na Secretaria Acadêmica/Coordenação Geral Escolar, localizada no térreo do Bloco R. O local de realização das provas presenciais será divulgado em 11 de dezembro, no site da universidade. As avaliações estão previstas para 13 de dezembro de 2026.

As taxas de inscrição variam de acordo com o curso e a modalidade de ingresso. Para Medicina, o valor é de R$ 500. Nos demais cursos presenciais, a taxa é de R$ 150 para quem optar pela prova e de R$ 75 para os candidatos que utilizarem a nota do Enem.

Já nos cursos EaD e semipresenciais, os valores são de R$ 70 para a seleção por prova e R$ 35 para ingresso pela nota do Enem. A inscrição será confirmada após a identificação do pagamento.

A Unicap também destaca resultados obtidos em avaliações acadêmicas recentes. No Ranking Universitário Folha (RUF) 2026, a instituição ficou em quarto lugar em Direito e em quinto em Publicidade e Propaganda, na categoria Mercado, entre as instituições privadas do país. Além disso, 25 cursos receberam quatro estrelas no Guia da Faculdade Estadão 2026.

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