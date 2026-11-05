Recife abre matrícula para novatos na Rede Municipal de Ensino e anuncia mais mil vagas em creches; veja prazos e como participar

A secretária de Educação também falou sobre a ampliação do quadro de profissionais para acompanhar o aumento da oferta de vagas e a abrangência BDE

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A matrícula para a Rede Municipal de Ensino do Recife, referente ao ano letivo de 2027, começa nesta quinta-feira (5) e segue até 10 de dezembro.

O processo contempla vagas para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com expectativa de atender 113 mil estudantes, com início das aulas previsto para 4 de fevereiro.

Importante destacar que esse processo é destinado aos alunos novatos. Para aqueles que já estudam na Rede Municipal de Ensino, a renovação do cadastro ocorre automaticamente. A matrícula é dividida em três etapas, sendo a primeira destinada ao cadastramento, que deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do site https://matriculaonline.seduc.recife.br/#/ ou do aplicativo Conecta Recife.

"Essa primeira etapa é fundamental para que a família manifeste o interesse, coloque os seus dados, a sua lista de prioridade das escolas e possa indicar se atende algum critério de prioridade para, depois, na segunda etapa a gente começar a distribuição das vagas", explicou a secretária de Educação, Cecília Cruz, durante coletiva de imprensa.

"Um aspecto super importante é que no momento do cadastramento a família indica um telefone celular que tenha o WhatsApp para que o WhatsApp oficial da Prefeitura do Recife possa comunicar as etapas seguintes de confirmação da vaga, apresentação de documentação", completou.

A segunda fase, de distribuição e confirmação das vagas, será realizada entre 11 e 28 de dezembro. Os resultados serão encaminhados aos responsáveis pelo WhatsApp e também poderão ser consultados diretamente no sistema. A confirmação da vaga pelo responsável é obrigatória.

Já a terceira etapa corresponde à efetivação da matrícula, que ocorrerá de 5 a 15 de janeiro de 2027, mediante entrega da documentação exigida na unidade de ensino indicada. Todos os comprovantes relativos aos critérios de priorização declarados no cadastro deverão ser apresentados nessa fase.

Sobre a lista de espera, a secretária Cecília Cruz explicou que ela é organizada de acordo com a ordem de prioridade indicada pela família no momento do cadastro, que pode escolher até dez unidades de ensino.

"Pode ser a mais perto de casa, mais próxima do trabalho ou alguma outra por qualquer motivo. A gente tenta atender todas as famílias de acordo com a sua prioridade máxima e vai fazendo essa alocação seguindo a ordem indicada pela família", disse.

Caso não consiga vaga na primeira opção, o estudante permanece na lista de espera e pode ser convocado posteriormente, caso surjam vagas, como nas situações em que outro aluno não confirma a matrícula.

A secretária de Educação Cecília Cruz destacou a criação de mais 1.000 vagas para atender as creches do Recife - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Para facilitar o acesso da população, a Secretaria de Educação disponibilizará 74 equipamentos públicos como pontos de apoio e orientação durante o processo.

A estrutura contempla Compaz, Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania (UTECs), unidades de ensino selecionadas, Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Centros POP e Unidades de Acolhimento Temporário (UATs), garantindo atendimento em diferentes regiões da cidade.

Em caso de dúvidas, os responsáveis podem entrar em contato com a Central de Atendimento Especializado pelo telefone 0800.200.6565, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Critérios de Priorização

Para a Educação Infantil, a distribuição das vagas considera critérios de priorização social, como forma de garantir atenção especial às crianças e famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Entre os critérios estão crianças sob guarda de instituições de acolhimento; integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), em situação de pobreza ou extrema pobreza; filhos de mães adolescentes; crianças com irmãos matriculados na mesma unidade de ensino; estudantes com deficiência; e crianças cujos responsáveis possuam deficiência.

Também são contempladas crianças que sejam filhas de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, assim como aquelas que tenham sido vítimas dessa violência, mesmo sem encaminhamento judicial formal; integrantes de famílias migrantes, refugiadas, apátridas ou com asilo político; e crianças de famílias beneficiárias do programa municipal Cria Esperança, destinado a órfãos e órfãs vítimas do feminicídio.

A distribuição não segue exclusivamente a ordem de inscrição, mas considera as condições sociais informadas pelas famílias durante o cadastro.

Vagas em creches ampliadas

Segundo a Secretaria de Educação, o principal destaque para o ano letivo de 2027 é a ampliação da oferta de vagas em creches, com a disponibilização de mais mil oportunidades, chegando a 20.535 vagas.

A coluna Enem e Educação questionou a gestão municipal sobre como será feito o acompanhamento da ampliação das vagas com o reforço do quadro de profissionais da rede, especialmente diante do déficit de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) e de Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEEs).

Em resposta, Cecília Cruz destacou que a Prefeitura do Recife convocou mais de 2.500 professores aprovados no último concurso público e também tem realizado chamamentos de ADIs. Segundo a secretária, novas convocações devem ocorrer ainda este ano, além da realização de uma nova seleção para AADEEs.

"Então, toda a expansão da nossa rede é acompanhada de um planejamento de pessoal, porque a gente sabe que o prédio é uma coisa, mas o que acontece na escola é um processo pedagógico de desenvolvimento da criança para a garantia da aprendizagem. Isso a gente faz com profissionais competentes, selecionados, concursados, e esse tem sido o compromisso da gestão", afirmou.

Bônus de Desempenho

Na última terça-feira (3), a Prefeitura do Recife anunciou o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional (BDE), na ordem de aproximadamente R$ 27 milhões. O valor é referente aos resultados alcançados no ano letivo de 2025.

A iniciativa vai beneficiar cerca de 3.600 servidores, entre professores e profissionais das equipes administrativas. Ao todo, 132 unidades escolares de Ensino Fundamental e as cinco Gerências Regionais de Educação serão contempladas com o benefício.

Os valores individuais variam de R$ 894,11 a R$ 15.200,00, de acordo com critérios como o cargo ocupado, a remuneração de referência, a carga horária exercida na unidade de ensino, o tempo de efetivo exercício durante o período de apuração e o percentual de cumprimento das metas alcançado pela unidade.

A coluna Enem e Educação também questionou a secretária sobre a inclusão dos profissionais da Educação Infantil e as reivindicações dos professores que atuam nas Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania (UETCs), que pedem para ser contemplados pela bonificação.

Cecília Cruz explicou que o BDE é pago no ano seguinte à realização de uma avaliação externa. O pagamento anunciado pelo prefeito Victor Marques para esta sexta-feira (6) é referente aos resultados do ano passado, enquanto os estudantes da rede estão realizando atualmente a avaliação promovida pelo Governo de Pernambuco.

A partir dos resultados das avaliações realizadas neste ano, os profissionais da Educação Infantil passarão a ser contemplados pelo benefício.

"Antes, apenas uma parte da rede era contemplada; agora, será toda a rede. Foi um primeiro passo importante, um compromisso da gestão de entender que não são só os professores dos anos do Ensino Fundamental que conquistam esse resultado, mas toda uma gama de profissionais que atua para isso. A gente deu o primeiro passo, incluindo os profissionais da Educação Infantil, e acho que o sinal está dado. A gente acredita nisso e pode pensar em possíveis expansões", afirmou a secretária.